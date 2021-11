Natalie Weber habló sobre los rumores de crisis con Mauro Zárate y recordó uno de los momentos más difíciles de su vida

Natalie Weber

“Missing you (extrañándote)”, escribió hace algunos días Natalie Weber queriendo despejar dudas sobre su relación con su esposo, Mauro Zárate quien está desde septiembre en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais (Brasil) cuando fue transferido al club América-MG. Los papás de Mía y Rocco había dejado de seguirse en sus redes, abriendo rumores que aseguraban que las cosas no estaban bien entre ellos.

Invitada a Los ángeles de la mañana, la modelo confesó que dejar de seguirse en las redes fue algo “bastante boludo e infantil” y que están grandes para dejar de seguirse y bloquearse tras una discusión. “Estamos hace doce años y discutimos, no por celos, sino por cosas que van pasando, enfrentamos varias cosas y a veces intercambiamos opiniones y pasa esto”, agregó.

Sobre cuáles son los temas de discusión en la pareja, prefirió no dar detalles, pero dijo que estaban “con varios frentes, resolviendo y esperando soluciones” y que dependiendo de cómo siga la historia, pronto podría volver a sentarse con Ángel de Brito a charlar de su situación sentimental. Además, contó que dichos frentes, nada tienen que ver con mujeres e infidelidades y hasta bromeó: “Si es así hace bien porque no me entero”.

Natalie Weber y Mauro Zárate

Casada con un futbolista opinó sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez: “La botinera siempre está mal vista socialmente y ahora le pasó esto, si se arreglan van a decir que vuelve con él por la guita y no. Si pasó o no por situaciones similares, dijo: “Si pasó no me enteré”.

Durante un tiempo estuvieron separados ella supone que él puede haber hecho “de las suyas” pero eran libres. “Le pregunté si me había sido infiel y me dijo que no”, agregó. Ese lapso no fue fácil para ella: “Fue en el 2016 cuando yo estaba enferma, no nos podíamos encontrar como pareja, discutíamos, me volví acá con los nenes, me enteré que estaba embarazada, lo perdí, me enfermé y en enero volvimos”. En aquella oportunidad tuvo que someterse a una masectomía bilateral.

Alguna vez contó a sus seguidores: “Fueron muchos meses de lucha, de pelearla junto a mis amores, de posponer las ganas de agrandar la familia, de estar pendiente de los controles y de lo que puedan decir los especialistas, así que ahora vuelvo a empezar. Creo que nadie vuelve a ser la misma persona después de vivir algo así. Aunque suene increíble, teniendo la bendición de sobrevivir a esa maldita enfermedad, fue un despertar para mí”.

¿Qué cosas los distancian? “Somos intensos, las discusiones se llevan al extremo y a él le gusta estar 24 por 7 sino le da inseguridad, es celoso. Yo era re celosa pero desde lo que me pasó veo las cosas de otro lado. Ahora discutimos por estos frentes que te mencioné. Estamos re juntos pero a veces intercambiamos opiniones”.

Si bien desde que él está allá más de una vez ella viajó con sus hijos a visitar al futbolista, la pareja aún debería definir si el grupo familiar se muda de manera definitiva allí o no. Según lo que dejó entrever en su entrevista en El Trece ese podría ser uno de los “frentes” a los que ella se refiere.

“Cuiden lo que quieren. Es carísimo perder lo que no tiene precio”, reza la frase que ella compartió hace unas semanas en las redes sociales y que fue otro de los puntos que sumó a la hora de pensar que podría haber una crisis entre ella y su marido.

Natalie y Mauro blanquearon su relación en junio de 2011 y en julio del 2012 se casaron por Registro Civil. Casi un año después, cuando pudieron viajar -estaban viviendo en Italia porque él jugaba en el Inter– lo celebraron con una mega fiesta para 200 invitados.

