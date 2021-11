Silvina Luna visitó un viñedo y recordó su video íntimo con una sugestiva frase

Silvina Luna visitó la provincia de Mendoza y recordó su video prohibido

Pasaron diez años desde que se filtró un video íntimo de Silvina Luna junto a un ex novio, donde aparecía manteniendo relaciones sexuales con su entonces pareja en un viñedo de Napa Valley, Estados Unidos. La propia modelo ha hablado del tema en varias oportunidades para desdramatizar el escrutinio mediático en el que quedó envuelta cuando las imágenes salieron a la luz. Recientemente viajó a la provincia de Mendoza y bromeó sobre su visita a uno de los cultivos de uvas, ya que se trata de una locación similar a la del clip prohibido.

“Y un día volví... ¡Pero para tomar un vinito!”, escribió la ex Gran Hermano, junto a una postal desde uno de los viñedos argentinos. Hace menos de un mes la modelo estuvo invitada a Podemos hablar (Telefe) y también se refirió al tema: “Hicimos un video para nosotros y un maleducado lo robó y lo publicó. Mi ex novio lo tenía en su computadora, y el video quedó en algún lugar del disco rígido, y ya es muy difícil detectar quién pudo haber sido”.

En su momento, fue tal el revuelo que se generó que Luna aprovechó un viaje al exterior para quedarse más tiempo de lo pautado hasta que se calmara el escándalo. Años más tarde, la actriz confesó que fue un momento difícil de su vida: “Fue horrible. Es algo muy preciado como para que todo el país lo vea. Me acuerdo que volví en micro de Rosario a Buenos Aires con un ataque de nervios, me daba mucha vergüenza la mirada de la gente”.

La historia de Silvina Luna que hace referencia al video íntimo que se filtró en 2011

“Es como que fui la pionera. Después vinieron muchos (videos de famosas) más, pero elijo no mirarlos”, agregó, ya más relajada años después. Luego cambió la actitud y apostó al humor: “Igual no fue en Mendoza, déjenme decir que fue en Napa Valley, por lo menos pongámosle un poco de glamour, fue en California”.

En diciembre del año pasado, Silvina encaró un cambio de vida y cumplió su sueño de vivir más liviana. Convencida en que ese era el camino para encontrar felicidad se mudó a una isla sobre el Mar Caribe, Bocas del Toro, que queda a 40 minutos en avión desde la ciudad de Panamá. En comunicación con Teleshow, aseguró que “cuando comenzó la pandemia empecé a soñar con la idea de vivir en un lugar en conexión con la naturaleza y conmigo misma. Imaginaba cómo y dónde podría ser. Pensaba diferentes escenarios… Entonces en diciembre me vine a Bocas del Toro, que es a donde venía de vacaciones hace cuatro años. Y esta vez sentí que era una oportunidad para quedarme y probar lo que me había imaginado”.

“Perdí mi salud, afectos… Me caí y me levanté muchas veces, siempre avanzando. Caminé sola y me desconecté, muchas veces viajando, para reencontrarme. Un día me pregunté quién quería ser yo realmente, entonces decidí rediseñarme. Y en ese rediseño encontré nuevas acciones (pequeñas acciones diarias), en coherencia con quien quería ser y que me lleven a nuevos objetivos y, por ende, a lograr otros resultados. Entonces seguí creando, aprendiendo de lo que me funciona y de lo que no. Me di cuenta de que tenía que contarlo. Hubo gente que me ayudó y finalmente uno también está ayudando a otras personas. Así se hace una cadena de buenas intensiones. Una red. Es decir que Simple y Consciente empezó como un llamado a compartir las experiencias de transformación y aprendizajes que me ayudaron a ganar poder personal y confiar en mí”, aseguró la modelo en su versión más espiritual y reflexiva.

