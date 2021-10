Tras el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez se aleja cada vez más de Benjamín Vicuña

La China Suárez y Benjamín Vicuña

Todavía no queda claro cuál fue el rol de Benjamín Vicuña en el denominado Wanda Gate. El escándalo se había desatado hace un par de semanas, cuando Wanda Nara publicó en sus historias de Instagram un mensaje que decía: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. E, inmediatamente, dejó de seguir en sus redes a su marido, Mauro Icardi, y a Eugenia La China Suárez, quien de esta manera quedó sindicada como la tercera en discordia en la crisis entre el jugador del Paris Saint-Germain y la empresaria Pero, poco después, comenzó a seguir al chileno, que a su vez dejó de seguir a la ex Teen Angels.

Lo cierto es que, según las primeras versiones que había hecho trascender el entorno de Nara, al descubrir que Icardi y La China mantenían mensajes subidos de tono, Wanda se habría comunicado con Vicuña. Y éste, que ya llevaba dos meses separado de la actriz, le habría advertido que el romance podría ser cierto, usando un despreciable calificativo para con su ex que, según explicó el mánager del chileno, él jamás utilizó. “Es muy pu...”, fue lo que según Jorge Rial le habría dicho el actor a la empresaria y que él negó terminantemente.

El último posteo de Benjamín Vicuña en Instagram

Lo concreto es que, al ver los duros ataques que estaba recibiendo en las redes sociales La China, con quien tuvo a los pequeños Magnolia y Amancio, Vicuña salió a respaldarla mediante un posteo. “No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”, escribió el actor, previo al descargo que publicó la propia Eugenia.

Finalmente, la ex ATAV, que también es madre de Ruffina como fruto de su relación con Nicolás Cabré, volvió a la Argentina con sus tres hijos el jueves pasado. Y evitó hablar con la prensa sobre el alboroto mediático en el que se había visto involucrada. “¡Qué calor que está haciendo!”, fue todo lo que dijo al ser interceptadas por las cámaras de televisión. Y, mientras Wanda presumía su reconciliación con Icardi, se refugió en sus amigos.

La publicación de La China en la tarde del domingo

Sin embargo, este domingo, Rodrigo Lussich anunció en El show de los Escandalones, por América, que de La China ya no seguía a Vicuña en sus redes sociales. Entre otros rumores, se había dicho que cuando Benjamín le preguntó por su relación con Icardi, ella le había asegurado que en realidad estaba saliendo con Nicolás Furtado. Sin embargo, aunque se pudo ver alguna foto de los dos juntos, la realidad es que el ex protagonista de El Marginal la dejó de seguir a ella no bien comenzó este culebrón, dejando en claro que quería verse afuera de esta historia. Pero, sea como fuere, está claro que más allá de los hijos en común, Suárez y el chileno ya no están dispuestos a compartir el día a día. O, al menos, no en las redes...

La China ya no sigue a Benjamín Vicuña

Cabe recordar que, mediante un comunicado que compartió en sus historias, La China explicó su situación en el conflicto entre Wanda e Icardi: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”. Y dejó en claro que ella no había iniciado el supuesto affaire virtual que la habría unido al jugador del PSG provocando la furia de su esposa.

