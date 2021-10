Quién fue la persona que le alertó a Wanda Nara que podía pasar algo entre Mauro Icardi y la China Suárez

China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, fue la frase que encendió la mecha en la tarde del sábado pasado. Wanda Nara la escribió, blanco sobre negro, en una Instagram Story que publicó y con la que expuso una fuerte crisis con su marido, Mauro Icardi. De inmediato, la primera señalada como “tercera en discordia” fue Eugenia La China Suárez, quien por estos días se encuentra en Madrid, España, filmando una película con Álvaro Morte, popularmente conocido por su profesor de La Casa De Papel.

Con el correr de las horas, distintas informaciones fueron confirmando el ida y vuelta entre el jugador del Paris Saint-Germain y la actriz, a través de conversaciones picantes vía Telegram. Y luego de que la noticia se hiciera pública, Wanda se fue de París a pasar unos días en Milán, Italia. Sin embargo, durante las primeras horas de la tarde del lunes compartió en sus historias un video de ella en un avión privado, ¿a dónde iba y con quién?

Según pudo saber Teleshow, la mayor de las Nara está regresando a París pero, para sorpresa de todos, no lo estaría haciendo sola sino que en el vuelo la está acompañando su ¿pareja?, Mauro, que hoy nuevamente se ausentó a su entrenamiento en el PSG. “Cuestiones familiares”, habría alegado él cuando pidió permiso al club para faltar al entrenamiento y se fue a buscar a la mamá de sus hijas Francesca e Isabella. La idea de la pareja es regresar a su casa y poder hablar tranquilos para ver cómo continúa su relación, si vuelven a estar o no juntos.

En la tarde del lunes, y a través de su programa Argenzuela (Radio 10), Jorge Rial puso en el centro a una persona que venía siendo considerada como “secundaria” en esta historia. Y dijo que ella fue quien, a través de un tercero, advirtió a Wanda de que algo pasaba entre la China e Icardi .

La China Suárez pasa sus días en Madrid (@sangrejaponesa)

“El país está en vilo. Está esperando noticias del affaire de Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez... ¿cuánta gente más? Maxi López, Nicolás Furtado, Gonzalo Heredia... ¡Hay más gente que en la obra Drácula de Pepito Cibrián!”, bromeó el conductor en el inicio del envío. Y agregó: “Hoy fue la primera vez que extrañé Intrusos. ¡Qué ganas de salir a la cancha! Porque tengo información desde el sábado a la noche y no la tiré ni en redes ni en ningún lado”, adelantó.

Un rato más tarde, presentó en el programa a Ángel de Brito y, juntos, fueron recapitulando todo lo que se sabía hasta el momento, como pie para dar una nueva información. “En algún momento se había hablado de una crisis, pero esto trascendió porque Wanda quería que trascendiera. Y recién empieza, porque no va a terminar así nomás”, dijo de Brito. Y luego, le puso contexto a la crisis matrimonial entre Icardi y Nara. “Hubo como una discusión, pero se empezaron a torear los dos: él estaba celando a Wanda, no sabemos por qué, y ella le mostró el teléfono. Pero después le dijo: ‘Ahora dame el tuyo’. Ella fue a Telegram, porque ahí estaban los mensajes, pero no hay mensajes hot. Lo real es que son esos mensajes que mostré hoy en LAM, en donde planean un encuentro, hablan de ‘la joda’. La conversación la inicia la China, quien tenía buena relación con los dos. Eso es lo que más le jode a Wanda”.

“Entra un nombre que sobrevuela como personaje secundario, pero para mí es protagonista, que es Benjamín Vicuña”, reveló, de repente, Rial. “Me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda lo llama a Vicuña y hablan. Ella quería saber si esto era cierto, si la China tenía ese modus operandi. Y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra bastante dura”, introdujo el ex conductor de Intrusos.

Según Jorge Rial, Benjamín Vicuña fue quien habría advertido a Wanda que algo pasaba entre Mauro Icardi y La China Suárez

“Perdón por repetirla, pero Vicuña le dijo: ‘ Es muy puta ’”, reconstruyó Rial acerca del diálogo entre el ex de la China y Wanda. “La charla te la confirmo, no sé los términos. Vicuña y la China se separan, ella lo deja porque se enamora de otra persona, empieza a salir con otra persona. Estuvo saliendo hasta hace poco con Nico Furtado”, completó De Brito.

