La conductora de Bake Off Uruguay busca triunfar como actriz en la Argentina: la historia de Annasofia Facello

Annasofia Facello, conductora de la versión uruguaya de Bake Off (Fotos: @annasofiafacello)

Annasofia Facello se define como inquieta desde chica. Cuando era una niña bailaba escocés en el colegio bilingüe al que asistía en Pocitos, en Montevideo (Uruguay). También tomaba prestada la máquina de escribir de su papá, Guillermo, e inventaba historias y creaba obras de teatro. También estudió guitarra, canto y compone sus propios temas. Y aunque hoy lo hace como un pasatiempo, espera poder lanzarlas algún día. En definitiva, le gustaba todo lo que está relacionado con las artes.

“Aprovecho todas las herramientas y las oportunidades que tengo. Me he preparado mucho a lo largo de los años”, dice a Teleshow Annasofia, quien también responde al nombre de Ana o Sofía, ya que la llaman de las tres formas. La conductora trabaja hace 11 años en la televisión uruguaya y actualmente está al frente de la versión local de Bake Off. Sin embargo, por estos días viaja entre Buenos Aires y Montevido buscando instalarse en la Argentina y poder dedicarse a la actuación.

Annasofia comenzó a trabajar en televisión como productora, luego fue cronista y conductora

Está a punto de cumplir 35 años -los celebrará el próximo 26 de noviembre-, es licenciada en comunicación social -cursó en la Universidad Católica del Uruguay- y cuenta que le apasiona viajar y conocer personas nuevas y otras culturas. Cuando terminó la carrera, realizó algunos trabajos como prensa y luego hizo una pasantía en la OEA (Organización de los Estados Americanos) en Washington D. C. (Estados Unidos).

“Decidí volver a Uruguay porque quería trabajar en televisión”, recuerda quien dio sus primeros pasos como productora, luego cronista hasta que hizo casting y quedó seleccionada para ser conductora. “Fue con trabajo, esfuerzo y aprovechando las oportunidades”, señala quien estuvo durante siete años al frente del programa Escape Perfecto como co-conductora.

Annasofia Facello junto a Natalia Oreiro, con quien forjó una gran amistad

Ya con una carrera consolidada como presentadora en la televisión uruguaya, Annasofia decidió apostar a su faceta en la actuación, profesión que estudió en el exterior: pasó por Nueva York, Bali, en donde vivió en una casa de familia. “Fue la experiencia más enriquecedora de mi vida”, resalta quien realizó distintos tipos de cursos intensivos durante un mes y medio. “También estaba todo vinculado a lo espiritual, visitábamos templos”. De allí se fue directo a Madrid (España), donde vivió y cursó durante un año.

“Me gusta estar en constante aprendizaje. Es muy importante para el actor estar con la herramienta aceitada, aunque no estés trabajando. Yo tuve el privilegio de formarme en el extranjero y de tener experiencia frente a cámara”, destaca Annasofia, que por estos días mantiene reuniones y analiza las propuestas laborales para hacer ficción en la Argentina.

Annasofia Facello también ha trabajado como modelo publicitaria

Como conductora saltó a la fama en Yo y Tres Más y en su rol de actriz trabajó en Made in China -cortometraje que ganó premios en el exterior-, Fashion Avenue, Juntados para Amazon, entre otros proyectos, y ha llegado a grabar escenas en otros idiomas: habla inglés, italiano y portugués.

“Me encantaría vivir en Buenos Aires. Es una ciudad que me gusta mucho. El estilo de vida y la energía son algo con lo que me siento muy identificada”, dice quien tiene amigas en la Argentina como la actriz Natalia Oreiro, con quien ha compartido proyectos laborales: “Es muy generosa conmigo y me está ayudando un montón. La admiro mucho”, destaca sobre la cantante.

Divorciada desde hace un tiempo, Annasofia está soltera y disfruta de hacer yoga en sus ratos libres. También hace gimnasia por zoom ya que su personal trainer está en Uruguay. Y utiliza la virtualidad para comunicarse con su familia: sus padres, Anabel y Guillermo, están en Montevideo, mientras que su hermana, Fiorella, vive en los Estados Unidos junto a sus sobrinos Matteo y Luca.

Por estos días Annasofia Facello analiza propuestas laborales para hacer ficción en la Argentina (Fotos: @annasofiafacello)

“Estoy muy entusiasmada y con mucha predisposición para quedarme a trabajar y vivir en Buenos Aires”, expresa Annasofia Facello, quien también ha sido modelo publicitaria: si bien no se considera modelo, distintas marcas internacionales la contrataron para que sea la cara de sus productos.

Mientras sigue trabajando en su imagen, espera poder cerrar un contrato que le permita instalarse en la Argentina y mostrar su talento en las producciones nacionales. Así, la conductora y actriz concluye su primera entrevista para un medio argentino. “No me lo voy a olvidar más”, admite del otro lado del teléfono con una voz en la que se vislumbra su sonrisa y entusiasmo por cumplir con sus sueños y comenzar una carrera en el país al que viaja desde que tiene cinco años, cuando competía en baile escocés.

