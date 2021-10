La última foto de Wanda Nara con un contundente mensaje: sigue sin usar su anillo de casada y lejos de Mauro Icardi

Wanda Nara

A más de una semana del escandaloso anuncio en las redes sociales por parte de Wanda Nara cuando el sábado pasado publicó en horas de la tarde la frase “Otra familia que te cargaste por zorra”, la empresaria sigue manteniendo intercambios virtuales con sus más de nueve millones de seguidores y este domingo no fue la excepción.

En esta oportunidad, Wanda publicó una imagen en la que se la ve comiendo unas baguettes en las calles de París, con boina incluida, que acompañó con un mensaje de su presente y una pregunta: “Mi domingo. ¿Y ustedes?”. Inmediatamente, muchos usuarios remarcaron que Nara sigue sin usar su anillo de casada y está más cerca de pedirle el divorcio a Mauro Icardi que de la reconciliación, a pesar de que el jugador del PSG insiste por su parte de mostrar que la pareja ya pasó la crisis.

La última publicación de Wanda Nara

El minuto a minuto del WandaGate no cede y el posteo hasta el momento de la publicación de esta nota ya sumaba más de 170 mil “Me Gusta” y miles de comentarios, que interpretaron a la imagen como una respuesta a una foto que subió la China Suárez a su cuenta de Instagram, en la que también se la ve comiendo, en su caso, un helado. Un accionar de reacciones de uno y otro lado que se repitió durante estos días

Por su parte, Eugenia “La China” Suárez, quien es señalada como la tercera en discordia, empieza a retomar su actividad habitual en las redes sociales. Luego del extenso descargo donde le respondió a todos los que la criticaron por el coqueteo virtual que mantuvo con el delantero del PSG, la madre de Magnolia, Rufina y Amancio se muestra feliz, disfrutando de sus últimos días en Madrid, antes de retornar a nuestro país. En las últimas horas incluso volvió a publicar contenido en su cuenta de Instagram, y decidió responderle a un usuario que le escribió una picante indirecta sobre su vida amorosa.

La China Suárez le respondió a una seguidora que le mandó una indirecta sobre su vida sentimental, en medio del escándalo por el que fue señalada como la tercera en discordia

Los últimos tres posteos de la China son a puro glamour y alegría: primero paseó junto a sus hijos en un lujoso cochecito doble, mientras se robaba las miradas de los transeúntes; después publicó algunas fotos comiendo dulces, y finalmente se mostró con un look de noche que cosechó muchos elogios. Justamente fue en una de esas publicaciones que mantuvo un tenso intercambio con un seguidor. “La única forma de comer helado”, expresó en el epígrafe de la postal donde se la ve disfrutando del postre, con las piernas abiertas para no mancharse. “No es lo único que te comes en España”, le comentó una usuaria.

“Claro que no. No sabes las tortillas de papa babé que me estoy comiendo”, retrucó la actriz. Horas más tarde posó con un ajustado outfit total black, donde lució un corset de profundo escote y su cabello más oscuro. Aunque esta vez sí limitó los comentarios en la publicación, durante algunos minutos estuvo habilitada la opción de comentar y sus seguidores aprovecharon para elogiarla por su actitud: “Cuando te bardea medio mundo pero vos seguís de pie como una reina”; “El mundo se cae pero ella diva”; “La que puede, puede”; “Me caso”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

El mensaje de Mauro Icardi el viernes por la noche

En tanto, durante la noche del viernes, Icardi compartió una story en la que se lo veía recostado en su cama junto a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella, que con el torso desnudo dormía a su lado y abrazada a él. “Cuando estás en Mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos @wandaicardi? No me queda claro”, escribió el delantero. Pero, a los pocos minutos, borró (o le borraron) la publicación. Y subió otra que decía: “Me voy a dormir. ¡Buenas noches gente!”.

SEGUIR LEYENDO: