Mica Tinelli defendió a Wanda Nara y apuntó contra la China Suárez

Mica Tinelli, Wanda Nara, Eugenia "China" Suárez

No es la primera vez que le expresa públicamente su apoyo, así como también lo hizo por privado. “Todas con vos”, escribió Mica Tinelli sobre una foto que posteó Wanda Nara en las últimas horas en su cuenta de Instagram mientras regresaba a París (Francia) junto a Mauro Icardi, quien había ido a buscarla a su casa de Milán (Italia) luego de que la empresaria descubriera mensajes entre su esposo y Eugenia La China Suárez.

Al gesto de la hija de Marcelo Tinelli se le sumó el de Antonela Roccuzzo -esposa de Lionel Messi- quien le dio like a dicha imagen y el de otras famosas que también se expresaron sus redes.

Mica y Wanda formaron un vínculo cuando la diseñadora se puso de novia con el futbolista Lisandro Licha López, quien era compañero de Icardi en el Inter de Milán, y quien tiene una relación de amistad con el matrimonio. Por caso, recibieron juntos la llegada del 2019 con una fiesta en la que el dress code (código de vestimenta) era total white (blanco).

Mauro Icardi, Wanda Nara y Licha López (Instagram)

Actualmente, el defensor juega en Boca Juniors, motivo por el cual vive en la Argentina junto con Mica, pero sigue manteniendo una excelente relación con Icardi y Wanda. Incluso en el último viaje que hizo la pareja a Europa se encontraron y compartieron una comida.

El sábado, luego de que la empresaria apuntara contra una mujer -que más tarde se supo que era la China Suárez-, Mica Tinelli fue una de las primeras en salir a apoyarla públicamente. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, en la que compartió el mensaje de Wanda -“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”,- y agregó: “De tu lado siempre, Wanda. Tenés todo mi apoyo”. Aunque dicho posteo estuvo tan solo unos minutos ya que luego decidió eliminarlo.

En las últimas horas, después de que salieran a la luz los chats entre la China Suárez -que está en España filmando una película- y Mauro Icardi, Mica Tinelli volvió a expresarse. Esta vez con un mensaje más contundente y que -al menos hasta ahora- permanece en sus Historias de Instagram.

Mica Tinelli y Licha López se conocieron a través de las redes sociales (Instagram: @micatinelli)

“Veo tantos que hablan del machismo, feminismo, etc”, comenzó en la red social en la que tiene dos millones de seguidores. “En mi caso, creo que acá no no tiene que ver eso. ¡Es una simple cuestión de códigos y de respeto! Tanto del hombre como de la mujer. Es tan simple como esto”, continuó apuntando contra Icardi pero también contra la China Suárez.

“Ah y otra cosa – advirtió-: No pienso callarme nunca nada de lo que pienso. Así soy y seré. Para los que bardean y para los que no, también. Besos. Los amo”, agregó Mica Tinelli.

El posteo de Mica Tinelli apoyando a Wanda Nara y apuntando con Mauro Icardi y la China Suárez (Instagram)

Semanas atrás, Mica Tinelli mantuvo un fuerte cruce a través de las redes sociales con Jazpincita, una actriz porno que había invitado a Licha López a tener un encuentro íntimo. “Che, hermana, ubicate en la palmera”, escribió la diseñadora de moda en un mensaje privado que le envió a la mujer en cuestión y quien publicó los mensajes en las redes sociales.

“A vos también te espero en la cama, bombón. Hagamos un trío”, redobló la apuesta y la hija del conductor de ShowMatch la trató de “gansa”.

“Las pibas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien”, intentó cerrar la conversación la novia del futbolista y Jazpincita siguió: “¿Una Tinelli me lo viene a decir a mi? Por favor, me río sola”. “Sí, a vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba”, agregó Mica. Su adversaria respodndió: “¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No”. “No, pero te haces la canchera”, cerró la empresaria.

