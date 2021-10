Andrés Nara habló de la separación de Wanda y Mauro Icardi

El padre de Wanda y Zaira Nara confesó que se sorprendió cuando supo que su hija y el futbolista del PSG se habían separado

La bomba explotó el domingo por la tarde y a partir de entonces, en las redes sociales solo se habló de eso: Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi, tras casi ocho años de relación. Todo empezó con un enigmático posteo que la empresaria compartió en sus historias de Instagram, después dejó de seguir en Instagram al delantero del PSG y retiró todas las fotos donde aparecían juntos de su feed. Estos detalles no pasaron desapercibidos y recorrieron el mundo virtual a gran velocidad, al punto de que incluso la prensa italiana difundió la flamante ruptura. En medio del revuelo que se generó en las redes sociales, Andrés Nara, el padre de la influencer, habló sobre los rumores en torno al sorpresivo anuncio.

El padre de Zaira y Wanda no ocultó su asombro en el audio de WhatsApp que le envío al periodista de espectáculos Juan Etchegoyen. “Me enteré porque me pasaron la información, soy sincero y no tengo mucho para opinar, pero me dolería muchísimo que se separen, porque él se comportó muy bien tanto con los hijos de Maxi como con las nenas”, dijo en un comienzo. Entre la seriedad y la desazón por las especulaciones que surgieron en torno a La China Suárez, señalada como la tercera en discordia, aclaró que a pesar de las diferencias que tuvieron en el pasado, actualmente tiene un buen concepto de su yerno: “Él siempre a ella la respetó mucho”.

“Los detalles personales de lo que ha pasado no los sé, pero no me gustaría entrometerme ni meterme en una situación así”, comentó. Dolido por los rumores y el abrupto silencio en torno a los motivos de la pelea de la pareja, expresó: “Ojalá que esto se aclare, obviamente lo que más me importa es que ella esté bien. Yo siempre voy a estar para ella y los chicos, quiero que se reestablezca porque estuvieron mucho tiempo bien”.

La confirmación de Wanda Nara a Ker Weinstein: "Me separé"

Cabe recordar que la relación padre e hija no siempre fue en buenos términos: estuvieron distanciados desde que él se divorció de la madre de las modelos, Nora Colosimo. El tenso vínculo se quebró aún más cuando la empresaria se separó de Maxi López en 2013, y su padre defendió a su ex yerno en algunas entrevistas. Sin embargo, en sus recientes declaraciones aseguró que está dispuesto a apoyar a Wanda en este difícil momento.

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió la empresaria en sus stories, sin especificar quién era la destinataria de su mensaje. Llamativamente, al mismo tiempo dejó de seguir en su cuenta al jugador de París Saint-Germain y padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, aunque él sí mantiene el “follow” hasta el momento. Su escueto mensaje con fondo negro dejaba entrever que existía un reciente conflicto en el matrimonio, y los indicios cobraron certeza con las palabras de la propia Wanda: “Me separé”. Esa fue la única frase que le escribió la empresaria la periodista de espectáculos Ker Weinstein, y su confirmación desató una ola de especulaciones.

El mensaje de apoyo de Mica Tinelli para Wanda Nara

Las pistas sobre la persona a la que se refería Wanda en su posteo apuntaron en dirección a Suárez cuando los usuarios se dieran cuenta de que dejó seguir en las redes a la ex pareja de Benjamín Vicuña, a quien hasta hace apenas unas horas le likeaba todas las fotos y mantenían un buen vínculo al menos a través del mundo virtual. Casualmente, el futbolista también dejó de seguir a la actriz, con quien parecía mantener una excelente relación. La China, en tanto, continúa siguiendo a Wanda pero no a Icardi. Todos estos gestos virtuales dieron aún más que hablar, y fueron el tema central de Twitter, donde no faltaron los memes por el pasado de los integrantes del sorpresivo triángulo amoroso.

Durante todo el día “Wanda”, “Icardi”, “China” y demás términos vinculados a la separación se convirtieron en tendencia absoluta en la red social del pajarito. Y entre los miles de internautas anónimos que se volcaron a opinar sobre el tema, sobresalió el comentario de Mica Tinelli: la hija de Marcelo y Soledad Aquino replicó en sus historias de Instagram el mensaje de Nara para mostrarle su solidaridad. “De tu lado siempre, Wanda Icardi (la dirección de Instagram de la empresaria, al menos por ahora). Tenés todo mi apoyo”, señaló.

