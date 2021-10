Jimena Barón denunció que usan su imagen para promocionar videos porno y productos para adelgazar

Jimena Barón (Foto: Ramiro Souto)

Jimena Barón usó sus redes sociales para denunciar que hay empresas y sitios que utilizan su nombre y su figura para vender productos para adelgazar y para promocionar videos porno. Además aseguró que cualquier cuenta en la red social Intagram que ofrezca algo en nombre de ella, es falsa.

“No tomo suplementos mágicos. Es mentira cualquier publicidad que me involucre con esas mierdas”, comenzó su descargo en sus historias la jurado de La Academia y luego siguió: “Tampoco vendo videos porno. Cualquier cuenta de Instagram que no sea esta ofreciendo videos, no soy yo”. Con el humor que la caracteriza, agregó: “No sean ingenuos, yo se los regalo”.

Jimena Barón dijo que no es ella la que aparece en las redes

Googleando en la web “Jimena Barón video porno” aparecen varias páginas que promocionan un presunto “video prohibido de la actriz argentina Jimena Barón”, a las cuales hacía referencia ella en sus posteos.

No es la primera vez que la imagen de la actriz está asociada a diversos productos. Hace un tiempo ya había hecho un descargo similar:” Cualquier publicidad con productos mágicos para adelgazar es mentira. Son fotos robadas y sin autorización para que compren algo que además no funciona”.

“Personalmente no creo en nada de eso y jamás tomé nada. Yo entreno de lunes a sábado y como saludable. Punto. A mover el esqueleto y a cambiar la alimentación si están en búsqueda de un cambio. Nutricionistas y entrenadores, el resto es puro chantaje”, había cerrado al respecto.

Jimena es una de las jurados de La Academia, junto con Ángel de Brito, Pampita, Guillermina Valdés y Hernán Piquín. Hace un tiempo, respondió preguntas a sus seguidores en las redes sociales y sorprendió al develar varios aspectos de su forma de ser. Por ejemplo, aunque se la ve siempre muy fuerte, dijo tener inseguridades: “Con terapia entendí que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, pero claro está, pero como persona, cuando me relaciono, tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura”.

“Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial”, confesó “La Cobra” a corazón abierto y dijo que estaba trabajando para tratar eso y cuando le preguntaron si hacia terapia dijo que sí. “Voy desde que tengo 13 años, con interrupciones. Tuve una infancia y adolescencia muy complicadas. Sé que me conocen un poco, pero no conocen toda mi vida”, contó Jimena sobre una vida signada por la ausencia y el reencuentro con su padre, Jorge Guevara, que murió en 2014.

En tercera persona, definió a Jimena Barón: “Yo la quiero un montón. Tiene un carácter de mierda y como una especie de caparazón. Pues nada le ha sido fácil, pero está haciendo todo lo posible para cambiar muchas cosas. Es una chanta igual. Adentro de la cobra hay dulce de leche. No digan nada”.

Según las pistas que dio, estaría comenzando una relación con un joven de nombre Matías. “Bebí mucho alcohol con hielo en un balcón. Estaba con un chico muy lindo, tuve que darlo todo. Tuve que desnudarme, secundarlo con el habano. Yo soy muy gaucha”, escribió un día en sus redes y más adelante, luego de que la relacionaran con Luciano Castro se mostró junto a su nuevo acompañante.

Ángel de Brito mostró las primeras fotos que confirmarían que había comenzado un romance con Matías Palleiro, el ex novio de la cantante Melina Lezcano. “Jimena Barón y Matías Palleiro (Mr. Habano) ya son novios”, había revelado el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) en sus redes, junto a las fotos que comprobaban su información.

