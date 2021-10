Qué dijo Nico Occhiato al enterarse de la relación de su ex, Flor Vigna, con Luciano Castro

La primera foto de Luciano Castro y Flor Vigna: llegando juntos al gimnasio en el que se conocieron

“Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo. Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también. Lo quiero mucho y me hace muy bien”, dijo Flor Vigna cuando confirmó su romance con Luciano Castro.

La pareja se conoció en un gimnasio de zona norte, en donde la bailarina asiste desde hace un tiempo con su profesora Julieta Puente, y en el cual el actor se anotó cuando se separó de Sabrina Rojas. Hasta entonces, hacía ejercicio en el gimnasio que había armado en su casa, pero allí se quedó la actriz y madre de sus hijos Esperanza y Fausto. Motivo por el cual él debió buscar un nuevo lugar en donde entrenar.

Si bien no está acostumbrado a hablar de su vida privada y siempre se mostró reacio a hacerlo, Luciano Castro también se refirió a su nueva relación y decidió romper el silencio antes de que comenzaran las posibles especulaciones al respecto. “Es tal cual lo contaron”, aseguró sobre la información que brindó Maite Peñoñori en Los ángeles de la mañana. “Siempre hay algún detalle, pero es así. Estoy re bien”, agregó en el mensaje que le envió a Pía Shaw en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Más tarde, Adrián Pallares contó en Intrusos que había hablado por teléfono con el actor y reprodujo las palabras de Castro: “Estamos muy bien”. “Y me contó esta historia de como fue sentirse un pibe tratando de acercarse a una chica, pedirle el teléfono”, agregó el conductor y continuó, según lo que le dijo el propio Luciano: “La saludé al principio y no me dio ni bolilla. Menos 10, ella en la suya. Y después empezamos a escribirnos...”.

“Lo escuché muy liberado -señaló Pallares- Insisto, cuando surgió el romance de Sabrina Rojas y El Tucu López, no me hizo ninguna referencia negativa a esa relación, pero lo escuché más contenido. Y ahora está feliz”. Por último, reveló qué le dijo Luciano Castro sobre el modo en que surgió la noticia de su romance. “Nos pescaron porque quisimos. Todos se creen detectives, pero nos mostramos nosotros”.

Flor y Nicolás estuvieron de novios durante siete años (IG: @florvigna)

Por otro lado, desde el programa que conducen Pallares y Rodrigo Lussich se comunicaron con Nico Occhiato, ex novio de Flor Vigna. Estuvieron en pareja durante siete años y si bien tuvieron algunas idas y vueltas, crisis y reconciliaciones, se separaron en marzo de este año en lo que parecía ser una ruptura definitiva. “Con Flor Vigna estuvimos siete años juntos porque somos muy parecidos y a la vez, muy distintos”, dijo el conductor a Teleshow en agosto pasado sobre su relación con la bailarina.

En las últimas horas, Occhiato se expresó sobre el nuevo romance de la ex Combate con Luciano Castro y si bien no quiso dar demasiadas declaraciones, fue contundente. “Flor se merece lo mejor. Siempre voy a estar feliz si ella está bien”, afirmó el conductor radial y televisivo que mantiene una excelente relación con ex novia. Por caso, cuando se separaron, ambos aseguraron que lograron mantener un vínculo de amistad luego de haber estado tantos años juntos.

