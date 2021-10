Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo está la salud de la conductora

Mirtha Legrand, en su regreso a la televisión en reemplazo de Juana Viale

Este lunes por la mañana, el Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre al salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en unidad coronaria desde el jueves pasado luego de haber recibido dos stents.

“La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente al tratamiento. Continuará con monitoreo hasta su total recuperación”, indica el comunicado firmado por Roberto Dupuy de Lôme, director del centro médico. Allí, además, indica que “de no mediar cambios”, el próximo parte médico será difundido el miércoles 6 a las 11 horas.

“Muchas gracias a todos por el respeto y cariño hacia Mirtha y su familia”, concluye el escrito en el que también se expresó la familia de la diva que agradece el apoyo y contención que recibe desde la semana pasada cuando se supo de su internación.

El parte médico de Mirtha Legrand que difundió el Sanatorio Mater Dei este lunes

La conductora ingresó el jueves pasado al centro médico luego de haberse sentido mal en su casa. No había pasado una buena noche y decidió comunicarse con su médico de cabecera, quien se dirigió a su domicilio y le realizó algunos estudios ahí mismo. Al ver el resultado del electrocardiograma, que determinó que había una anomalía cardíaca, el profesional consideró que lo mejor sería trasladarla para que fuera sometida a una serie de análisis cardiológicos más exhaustivos. Esa misma tarde, le realizaron una cinecoronariografía seguida de la colocación de dos stents.

Desde que fue internada, la diva está acompañada por su hija, Marcela Tinayre -con quien había estado el miércoles por la noche, antes de comenzar a sentirse mal- y su nieta Juana Viale, quien se acercó el mismo jueves a la institución y quien el último fin de semana contó que “hay Mirtha Legrand para rato” al aire en el programa de su abuela y que ella conduce desde marzo del 2020 cuando se puso al frente del ciclo en plena pandemia del coronavirus.

Por otro lado, el último fin de semana regresó al país Nacho Viale, quien había viajado a Alaska de vacaciones con su padre. Desde allí siguió atentamente la salud de su abuela y se puso a disposición de su familia para acompañar a la distancia.

Marcela Tinayre abandonando el Sanatorio Mater Dei el jueves por la noche luego de la internación de Mirtha Legrand (Foto: Luciano Gonzalez)

“Está evolucionado de una manera maravillosa. Quédense tranquilos: hay Mirtha Legrand para rato. Acomodamos un rato las arterias, y listo: canilla libre. Fue un susto, pero no tan susto. Fue progresivo, la llevamos y se hizo los estudios correspondientes. Estuve con ella antes de la internación, divina”, dijo la actriz en el programa del sábado por la noche y contó un divertido dato sobre su abuela que no pierde nunca su característica de diva. “Estaba maquillada, diosa, en unidad coronaria, por supuesto también peinada. Era la más bella de la clínica”, detalló celebrando la evolución favorable de su abuela.

Por su parte, contó cómo fue el reencuentro con su abuela luego de la intervención. “Salió perfecta. Me habló del teatro, porque yo había ido el día anterior, me preguntó cómo me había ido, qué me había parecido la obra. Lúcida, sensible y agradecida con el Mater Dei que la han tratado de una manera maravillosa, no solo a mi abuela sino a todos sus pacientes. ‘Estoy como en un hotel’, reprodujo la actriz las palabras de su abuela sobre la atención que recibe en el sanatorio ubicado en el barrio de Palermo.

