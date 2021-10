El viaje sorpresa de despedida a una ex Bailando que se va a estudiar a Nueva York

Sofía Morandi se va a Nueva York y sus amigos organizaron un viaje de despedida

En épocas de pandemia, las cosas cambiaron y mientras antes cuando un amigo se iba a otro país a vivir se le organizaba una fiesta sorpresa, ahora hay que reinventarse. Por eso luego de que una ex Bailando anunciara que se va a estudiar por dos años a Nueva York, sus íntimos decidieron llevarla de viaje a las Cataratas del Iguazú a modo de despedida.

Se trata de Sofía Morandi, quien hace cuatro días anunció en sus redes sociales que se había ganado una beca para estudiar comedia musical durante dos años en Nueva York. Su amiga, la bailarina Romina Giardina y los influencers Kevsho y Lucas Spadafora le organizaron una escapada a Misiones para dejarle un hermoso recuerdo del país antes de partir.

Sofía Morandi anunció que se va a estudiar a Nueva York

“Increíble Cataratas. Creo que no era fan de las sorpresas hasta este viaje, los amo y los voy a extrañar mucho, igual nos queda una última despedida”, escribió feliz la actriz en su cuenta de Instagram junto con fotos de las minivacaciones.

En otro posteo, había escrito: “Me trajeron de sorpresa por mi despedida a las cataratas. Jamás había venido. Literalmente quedé boqui abierta- Afortunada de tenerlos y de haber vivido el día de hoy. Los amo”.

Sofía Morandi con amigos en Cataratas

Sofía Morandi con amigos en Cataratas

“Una excusa perfecta para un viaje inolvidable, te vamos a extrañar Petaca. Ahora te toca brillar en Nueva York”, escribió Giardina junto con un álbum del viaje.

Hace cuatro días, la ganadora del Bailando 2018 había compartido un video en sus redes en el que comentaba su decisión y sobre el difícil 2020 que pasó. “La cuarentena fue complicada para todo, aunque no me puedo quejar en salid, trabajo, ni nivel emocional, pero fue una época en donde muchos tuvimos crisis existenciales, en la que frené y dije ‘qué es lo que quiero’”.

“Estaba nula y triste, tenía una tristeza que no sabía de dónde venía, empecé terapia y estoy mejor, es una tristeza que la relaciono a estar desmotivada. Me gusta disfrutar las cosas que hago, aunque lagunas cosas no nos gustan pero soy afortunada, pero no estaba dando al cien, no sabía por qué estaba triste, pero lo pude reconocer, cosa que es difícil, a veces todo es una mierda”, agregó.

Sobre cómo llegó la idea de estudiar afuera, explicó que fue un poco de casualidad: “En este quilombo de emociones, me fui a Uruguay a grabar una serie y volví a disfrutar de todo, en uno de los baches vi una historia de Instagram de audiciones de comedia musical, dije que estaba interesada, me pidieron un monólogo en inglés, una canción”.

Para su sorpresa, el último día de rodaje le llegó un mail: “Era un correo de la escuela uqe decía que había ganado la beca. Llegué al rodaje muy feliz, todos felicitándome. Me voy a estudiar comedia musical a Nueva York por dos años, lo digo y no lo puedo creer, es un sueño de toda la vida”.

Sofía Morandi

“Estaba en esta crisis existencial, cuando vi las historias de las audiciones dije ‘si es esto’”, relató Sofía sobre cómo aquel posteo de Instagram llegó para cambiar su rumbo y recordó una frase que siempre le decía su mamá: “Tené cuidado con lo que soñás, porque se puede cumplir”.

El posteo en el que anunciaba la noticia tuvo más de 300 mil “Me gusta” y cientos de comentarios: “Fa, te felictio muchísimo”, escribió Soy Rada, “Te elicito mucho Sofi, talentosa y trabajadora”, puso la actriz Vanesa González, “Petaca no tenés techo, sos de allá vos”, agregó Lourdes Sánchez y “Lloré, me fumé la hora y media del video. Lo que te vamos a extrañar Petaca no tiene nombre”, comenzó Giardina.

