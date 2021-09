La China Suárez cambió su look luego de la separación de Benjamín Vicuña

La China Suárez dejó el castaño y los reflejos rubios en las puntas

En medio de esta nueva etapa de su vida, la actriz decidió renovar su look: abandonó el castaño y los reflejos rubios para teñirse de morocha. En su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus cinco millones de seguidores imágenes de su nueva apariencia. “¿Pelo negro?”, le preguntó Cande Tinelli. Mientras que Andrea Rincón comentó: “Winna morochaaaaa”.

Look nuevo de la China Suárez

Además, Suárez manifestó su enorme alegría por el buen momento laboral que está disfrutando. En una historia, se mostró con una sonrisa gigante y su nuevo color de pelo. “Buen día, cuando madrugas pero te das cuenta de que estás cumpliendo tu sueño de trabajar en España”.

Cabe recordar que durante su estadía en Madrid, la modelo hizo varias producciones y participó del festival de San Sebastián. Ahora se prepara para protagonizar una película junto a Álvaro Morte, conocido por su papel del Profesor en la exitosa serie La casa de papel. Este será un enorme paso en su carrera que la ayudará a seguir creciendo.

La China Suárez renovó su apariencia

Este 2 de octubre, Vicuña llegará a Madrid, un día antes de la entrega de los Premios Platino -evento en el que estará presente- y se quedará unos días más para disfrutar de la estadía junto con Magnolia, de tres, y Amancio, de uno. El actor aprovechará la ocasión y estará durante una semana de vacaciones con sus hijos menores.

Durante la estadía de su ex, Suárez continuará con sus distintos compromisos laborales y si bien los actores no estarán parando en el mismo lugar, se verán seguido por esos días, como si estuvieran en Buenos Aires y debieran hacerlo para reunirse con sus hijos.

La China Suárez está instalada en Madrid

El pasado 20 de agosto, Benjamín fue el encargado de blanquear su separación de la madre de sus hijos menores. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo de vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ella, en tanto, decidió romper el silencio unos días más tarde y luego de que surgieran rumores de que él le había sido infiel. “Odio tener que dar explicaciones, pero ya estaríamos. Cómo rompen los huevos, que no tengo, con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie. No me escribió nunca nadie –repitió-. Nadie me dio detalles físicos. Ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea. ¡Paren ya, por favor!”, exclamó a través de un video que compartió en sus redes sociales.

“Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición -remarcó-. La gente se separa por muchas otras cosas más simples, no tengo idea. Nos queremos un montón. Está todo bien. Nos separamos bárbaro, aunque eso no venda, pero córtenla ya, por favor. Es agotador”, finalizó Suárez.

Este fin de semana, la China Suárez se reencontrará con Benjamín Vicuña

