La particular respuesta que preparó Dady Brieva para quienes lo insultan en la calle

Dady Brieva, el actor y conductor de reconocida militancia peronista, suele manifestar en los medios de comunicación sus opiniones sobre la situación política y social del país. En reiteradas oportunidades, ha tenido que enfrentar agresiones callejeras e insultos por su ideología, incluso estando con su familia.

“No pasó nada importante. Nada de lo que pasa y queda circunscripto en lo callejero. Pasa uno y te dice una boludez, pasa otro y te dice otra boludez. Nada importante”, aseguró el humorista en una entrevista con Mañanísimas. Y reconoció que vivió “situaciones más violentas que otras”.

Cuando le consultaron cómo reacciona a estas agresiones, Brieva respondió: “Falta de respeto no. De ninguna manera y de nadie. No lo permito. Hay incitaciones. O por ahí pasa un señor que es mayor que yo y me dice una boludez, le digo: ‘Pero señor, hay que tener espalda para decir algo por la calle. Capaz que esos dientes hermosos que tiene que le salió un mini Cooper y los puede perder en un ratito. Déjese de joder’”.

Por otra parte, se refirió a la repudiable declaración que había realizado sobre los manifestantes de la marcha del 12-O contra el gobierno nacional. “Lo que dije de la 9 de julio fue una boludez, una humorada”, explicó el artista. En esa oportunidad, en su programa Volver Mejores que se emite por El Destape Radio, el conductor afirmó: “Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das una idea. Luego, agregó: “Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”.

Cabe recordar que la pareja del cómico, Mariela Anchipi, había dado detalles de una tremenda situación que vivieron en un restaurant de Buenos Aires. Según relató la bailarina, el humorista fue increpado por una señora y esta le deseó la muerte a gritos al frente de sus hijos Felipe (10) y Rosario (8).

Durante una entrevista en el programa radial Agarrate Catalina, La Chipi dijo que el popular actor fue atacado por por una señora. “Pongamos en contexto: mi marido dice muchas cosas que pueden haber molestado a alguien, pero lo dice en un contexto de humor o exageración. Él se hace cargo, pero no somos funcionarios ni empleados públicos, no es nuestro deber marcar un ejemplo ni nada. Él trabaja con el humor y la exageración, te puede gustar o no”, sostuvo.

“La señora le dijo algo como ‘por qué no te morís’, algo así. ahí adelante de los hijos, un montón”, contó indignada la esposa de Brieva. “Me parece muy loco, es como que necesitan odiar a las personas y mostrarlo. Pasar por semejante papelón”, agregó Mariela, que luego reveló cómo maneja con sus hijos este tipo de situaciones vinculadas a la exposición pública.

“Con nuestros hijos hablamos un montón, tuvieron que madurar muchas cosas antes de tiempo, y saben que son hijos de personas públicas. Mi hija es amiga de la hija de un futbolista de la Selección y comparten eso, aunque sea desde otro lugar el fútbol también es criticado y expuesto”, explicó.





