Lizy Tagliani fue acusada de tener privilegios en la facultad y ella se defendió: “¿Quién chequeó esta información para realizar esta denuncia?”

Lizy Tagliani comenzó a estudiar abogacía en marzo de 2020, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Cuando el año pasado se anunció la cuarentena obligatoria, en marzo, Lizy Tagliani decidió aprovechar el tiempo que iba a pasar aislada en su casa para empezar un nuevo desafío en su vida: estudiar abogacía. Por ese motivo, rápidamente se anotó en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y comenzó aprobando varias materias con muy buena nota. “Voy por el 10 para el primer parcial. Ja ja ja. Me cuesta un poco estudiar en modo virtual, pero estoy poniéndole mucha garra”, había contado en aquél entonces, orgullosa.

Sin embargo, en las últimas horas, algunos de sus compañeros comenzaron a hacer correr la versión de que estaba “acomodada” en la carrera. “¿Es cierto que Lizy Tagliani rindió de forma virtual? ¿Qué pasó con el reglamento?”, expresó una joven llamada Antonela en un grupo de Facebook compuesto por alumnos de dicha universidad, a lo que otro compañero llamado Jonathan respondió: “Sí, fue así. Además, dicen que le permitían tener la bibliografía a mano”.

Indignada, la conductora salió a desmentir estos rumores a través de sus redes sociales. “¿Quién chequeó esta información para realizar esta denuncia? Primero, creo que me conoce poco como para imaginar que haría algo así y segundo, este cuatrimestre no puedo cursar porque se me superponen con el teatro. En fin…retomaré en el verano o el año que viene”, aclaró.

La explicación de Lizy Tagliani

A raíz de esto, fueron muchos los usuarios que salieron a defenderla. “Qué necesidad de hablar bolu...tiene la gente, ya lo dijiste la otra vez que no te daba el tiempo. Más honesta que vos no hay nadie”, le escribió una twittera. Con humor, la columnista de Perros de la calle (Urbana Play) agregó: “Jaaa y que me dejaron rendir con los libros en mano... si rendí sola virtual, porque no me decían las respuestas, qué ganas de sufrir los profesores jaaaa”.

La divertida respuesta de Lizy Tagliani a un seguidor que salió a defenderla

De todas formas, Lizy tomó la decisión de cortar la discusión. “Borro las publicaciones porque la chica que preguntó sobre mi supuesto privilegio en la UNLZ se siente afectada por los comentarios que le llegan y no está bueno hacer sentir mal a alguien. También quizás entienda que su inquietud me hizo sentir mal a mí. Buena vida para todos”, fue el mensaje que compartió en Instagram.

El posteo de Lizy para dar por terminada la discusión

Fue en ese mismo posteo que algunos de sus colegas famosos también salieron a apoyarla, como es el caso de la actriz Manuela Pal, quien comentó: “Si ese ser viera que mientras me peinas previo a cada función me fumo tu estudio como loca se metería la lengua en el bolsillo (para ser delicada) te quiero”, Nancy Dupláa y Verónica Lozano también le expresaron cálidas palabras.

Cabe recordar que el día que anunció que iba a iniciar esta nueva etapa, contó que el abogado Fernando Burlando tuvo mucho que ver en este inicio. Lo llamó para contarle del paso que iba a dar y le pidió una serie de consejos. El más importante, como para que el arranque de esto no fuera una frustración, es que le enseñara cómo estudiar, qué tener en cuenta y qué no. En principio, gracias a la ayuda de Burlando para que aprenda a clasificar la información y el material, le sirvió para dar bien el examen de ingreso.

