Tras el reclamo de su familia, Pinky recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus: “Está muy contenta”

Toda historia tiene un final feliz. Después de la nota publicada por Teleshow el martes pasado donde el hijo de Lidia Satragno reclamara que su madre aún no había recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, llegó la solución y este jueves por la tarde Pinky pudo completar el esquema de vacunación que tanto la tenía preocupada.

La querida conductora y locutora, que desde la llegada de la pandemia se encuentra postrada, recibió esta tarde en el departamento que habita en Palermo, frente al Jardín Botánico, a los profesionales del gobierno de la Ciudad. En este caso, fue inoculada con Moderna, anteriormente había sido inmunizada en abril de este año con la primera dosis de Sputnik V.

“Estamos muy agradecidos infinitamente y ella está muy contesta”, dijo Gastón en diálogo con Teleshow, minutos después de que su madre reciba la inoculación que le permitirá estar más protegida ante el amenazante virus. Tras conocer la situación que estaba viviendo Pinky, dese la Ciudad se comunicaron con la familia para que finalmente ella pueda ser vacunada.

Lidia Satragno, más conocida popularmente como Pinky, atraviesa un momento muy delicado de salud y en las últimas horas la noticia había generado preocupación. Sin embargo, Gastón Satragno, el hijo que la conductora tuvo durante su relación con Raúl Lavié, dio detalles en diálogo con con este medio.

“Obviamente como le ha pasado a la gran mayoría de los ancianos de nuestro país, la pandemia les hizo muy mal. Mamá antes de la pandemia todavía caminaba no mucho, pero caminaba… y ahora no”, precisó el hijo músico de la artista. “Fue por una cuestión de que no la podían atender. Más allá de todo eso, gracias a Dios hoy en día ella está muy bien, pese a todo. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que ella tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse”, sentenció.

“Ella está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene. Realmente la pandemia a los ancianos los ha dejado muy de lado. Yo cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo, salvo determinados amigos y la familia misma. Yo no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando”, lamentó.

“Mi mamá trabaja desde los 15 años, tiene una jubilación lamentable (un poco más de la mínima) que es una vergüenza... ¡Es tremendo! Además, toda nuestra familia sintió todo esto, pero gracias a dios lo resolví. Mi papá, tanto que hablan mal de él, ha estado conmigo y me ayudó con todo lo mejor que pudo”, relató.

“Realmente dejamos a nuestros ancianos en situaciones muy extremas que no corresponden, tanto la política como el sistema y la sociedad, estamos en falta con nuestros abuelos. Si mi mamá no me tuviera a mí no sé qué hubiera sido de ella y estamos hablando de Pinky. La gente tiene que tomar conciencia del estado al que llegan nuestros ancianos de desprotección total, de desamparo... Esto no debe suceder más porque este país tiene con qué darles un final digno”, detalló.

La querida Lidia Satragano, más conocida como Pinky

“Ella va a estar súper, pero quiero que este mensaje quede claro: lo que corresponde es que el Estado se haga cargo de nuestros ancianos porque pagamos toda la vida para eso”, pidió.

También se refirió a la opinión que Lidia Satragno le hizo el último domingo tras el resultado de las PASO: “Este fin de semana estuvimos comentando las elecciones, nos matamos de risa y ella se mostró muy contenta con el resultado”, completó.

