Información exclusiva: qué se habló en las audiencias de filiación entre las presuntas hijas de Diego Maradona y sus herederos

Magalí Gil, Diego Maradona y Eugenia Laprovittola

A poco menos de cumplirse un año de la muerte de Diego Maradona, las demandas de filiación de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola continúan su curso y ambas jóvenes están más cerca de conocer su identidad. Esta mañana, cada una por separado, tuvieron una audiencia con la jueza y con los herederos del Diez y aunque aún falta para que sean citadas para extraer sus muestras de ADN y cotejarlas con las del ídolo, hoy dieron un paso más hacia la verdad.

Ambas reuniones fueron breves, duraron menos de una hora y se realizaron vía zoom. La primera fue la de la joven de La Plata que fue acompañada por su papá adoptivo y sus dos abogados y la segunda la de Magalí, que estuvo con su letrado, Marcelo Izquierdo. El resto de las partes (Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando) estuvieron representadas a través de sus apoderados, por lo que no se cruzaron tampoco de manera virtual con las demandantes, aunque aseguran que hubo “buena predisposición” por parte de los cinco hermanos.

Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando Maradona

- 9.00 horas, audiencia de Eugenia Laprovittola

“Estaban los abogados de parte y se hablo de como seguirá mi causa de ahora en adelante. El ambiente fue tranquilo, hablaron los abogados y todos coincidieron en lo mismo”, dijo Eugenia a Teleshow y se encargó de desestimar los dichos de Mario Baudry, apoderado del hijo de Verónica Ojeda, que dijo que ella ya tenía fecha para realizarse un examen de ADN y que el resultado estaría en 25 días. “Todavía no hay turno para para eso así que no sé por qué mintió”, agregó. Es que en su caso, antes de la extracción de muestras, la jueza realizaría nuevas audiencias y tomaría declaraciones testimoniales.

Eugenia Laprovittola es de La Plata, tiene 26 años e inició su demanda de filiación después de la muerte de Diego Maradona

“No se porqué mintió así Mario ni porque salió hablar de mi causa y la de Magalí. La verdad es que de esa parte me vengo bancando bastantes cosas. Esto era algo que debía mantenerse en el ámbito privado pero parece que la privacidad no la conocen. Yo sé esto hace una semana y no lo conté en ningún lado, tranquilamente hace una semana me podría haber paseado por todos los programas y no lo hice porque era la intimidad mía y de ellos. Siempre estoy respetando a todos, pero el respeto se pierde cuando la otra parte no lo entiende”, dijo desilusionada porque esperaba que los avances de la causa no se filtraran.

El proceso judicial es largo, y la parte mediática, también. “Me siento cansada, me cansa cuando se sale hablar cualquier cosa, se dicen cosas que me lastiman y lastiman a la gente que me rodea. Durante todos estos meses me banque muchas cosas tanto en lo privado como en lo mediático que capaz nunca conté o nunca conteste pero yo tengo apenas 26 años, no sé manejar la tele y se olvidan que soy una persona no una cosa”.

Entre las cosas que más le dolió, hablando ya de cuestiones personales y no de la causa en sí, recordó: “Me banqué que Verónica Ojeda dijera que yo era parte del clan de Matías Morla cuando quien me conoce sabe que estoy peleada a muerte con él y que tengo mi opinión formada”.

Sobre la causa en sí, dijo que va “paso a paso” y que está de acuerdo en todo lo que resuelva la jueza, poniéndose a disposición para colaborar: “Al fin al cabo soy yo la verdadera interesada”.

- 10.30 horas, audiencia de Magalí Gil

El caso de la joven de 25 años pareciera estar un poco más avanzado. Luego de esta audiencia, será elevado a la asesoría judicial de La Plata que será el ente encargado de requerir las pruebas de la joven para cotejarlas con las extraídas al cuerpo de Diego Maradona en la autopsia. “Este es el avance más importante hasta ahora”, dijo a este sitio su abogado Marcelo Izquierdo.

Mamá de un nene y una nena, Magalí Gil inició su demanda de filiación hace más de dos años

Además confirmó que Mario Baudry ofreció una muestra de Dieguito Fernando para sumar como prueba, aunque los concluyentes serán los resultados que surjan de comparar las muestras de la presunta hija y del Diez, por eso y más en un caso de esta magnitud, será importante también cuidar la cadena de custodia de dichas muestras.

Hace poco más de un mes se filtró que Magalí se había hecho un ADN extrajudicialmente con una de las hermanas de Diego Maradona. Dicho estudio no tiene valor ya que no fue ordenado por la jueza, pero además el resultado no fue “negativo” como se dijo en algunos lugares, sino que hacía referencia a una “baja probabilidad de filiación”, punto en el que el letrado hizo énfasis y remarcó una vez más que el único examen “concluyente” es el que se hace entre los presuntos padres e hijos.

A la espera también de un turno para la extracción, Gil puso a disposición de la jueza la declaración de su madre biológica como prueba. Su objetivo es avanzar con el proceso judicial para saber quién es.

