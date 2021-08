Magalí Gil, la supuesta hija de Maradona, no pierde la esperanza de ser reconocida después del ADN que se realizó con una hermana de Diego

Magalí Gil

Sin respuestas en la Justicia para conocer su verdadera identidad, Magalí Gil, quien hace poco más de dos años inició una demanda por filiación contra Diego Maradona luego de que su madre biológica le asegurara que él era su padre, se realizó de manera extraoficial una prueba de ADN que, aunque no es concluyente, la acerca un poco más a la verdad.

Hace unos meses, la joven de 25 años se realizó un examen de ADN cuya muestra cotejó con una ofrecida por una de las hermanas de Diego Maradona, según ella misma confirmó a Teleshow, aunque no especificó si se trataba de Ana María, Kity, Cali, Lili y María Rosa.

La comparación entre las muestras de ambas mujeres arrojó que había “baja probabilidad de filiación” entre ellas, lo cual no significa necesariamente que no haya parentesco. “No dio negativo”, aclaró Gil y dijo que el “resultado final y concluyente” será el que se haga en el marco legal con las muestras de ADN extraídas por la Justicia de Diego Maradona.

Diego Maradona y sus hermanas

Aunque este resultado no es oficial, y en principio podría no parecer “alentador”, es un paso más hacia la verdad: “Siempre estuvo en las posibilidades que sea o no sea mi padre biológico. Pero por mí parte estoy súper tranquila, lo importante era saber la verdad sea si o no y nada más”.

Por el momento Magalí, representada legalmente por Marcelo Izquierdo, está esperando que la jueza que lleva adelante la causa defina una fecha para extraer su muestra de ADN y compararla con la que se le extrajo a Diego Maradona post mortem antes de su entierro. “Supongo que falta poco pero aún no hay novedades sobre eso., Imagínate que empecé el juicio principios del 2019 , cerca de alguna resolución debo estar ya”.

La joven mamá de una nena y un nene prefirió no dar detalles por el momento sobre por qué recurrió a una de las hijas de Don Diego y Doña Tota para comenzar a despejar dudas o si fue su presunta tía quien la contactó. Hace unos meses Verónica Ojeda había dicho que ponía a disposición el ADN de su hijo Dieguito Fernando, Dalma y Gianinna se sumaron al ofrecimiento, pero nunca más se volvió a hablar del tema.

¿Cómo sigue su vida luego de estos estudios y a la espera de nuevos exámenes? “Esto es un resultado que tengo que cerrar porque la duda está y por ello inicie esto. Pero mí vida sigue como siempre. Lo más importante lo tengo acá conmigo, mi familia”, cerró Magalí quien está en pareja, tiene dos hijos y siempre consideró “mamá y papá” al matrimonio que la adoptó cuando era bebé.

Eugenia Laprovittola, la joven futbolista de La Plata quien también hace un tiempo inició una demanda por filiación, expresó públicamente su apoyo: “Toda mi fuerza en su búsqueda, más allá de que nunca me respondió los mensajes, deseo que pueda encontrar su verdadera identidad. Y a la gente que critica a alguien que busca su identidad, mejor cómprense una vida porque para meterse con algo tan serio deben tener mucha maldad. Les deseo paz y amor para sus corazones, porque eso es lo que les falta”.

Que el resultado haya dicho que había “baja probabilidad de filiación” no significa que esta no exista. Claudio Santa María rector de la Fundación del Instituto de Ciencias de la Salud explicó hace unos días a Teleshow: “Las pruebas para determinar la paternidad toman unos alelos, que son unas partecitas del ADN, y como nosotros tenemos un 50% de nuestra madre y otro 50% del padre, cuando se chequea con el padre, hay un 99,9% de las partes de los alelos y tiene una efectividad muy importante. Cuando, en cambio, se compara el hijo con un tío o un hermano, la probabilidad, por los cambios que hay, está entre un 70 y un 80% porque hay otros que intervinieron. Entonces, la probabilidad que alguien no sea es del 20 o del 30%. La única manera de saber 100% es hacerlo directamente con el papá”.

De comprobarse la filiación y todo lo que le dijo a Magalí su madre biológica, el caso sería muy distinto al de otros hijos que el ex deportista reconoció de grandes, como Diego Junior o Jana, ya que el papá también de Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando no conocía de su existencia previo a la demanda que ella inició este año.

SEGUIR LEYENDO: