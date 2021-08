El descuido de Jennifer Lopez en su look para un importante desfile internacional

Jennifer Lopez deslumbró en un importante desfile de moda en Venecia (Fotos: Instagram)

Jennifer Lopez siempre es seguida por los paparazzis y sus fans, que quieren saber cada movimiento que hace en su vida. Especialmente después de que en los últimos meses se confirmara la segunda oportunidad que se dio con Ben Affleck, de quien se la ve más enamorada que nunca.

En este sentido, este último fin de semana la cantante estuvo invitada a la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana Alta Moda de Venecia y, por supuesto, todos los flashes fueron hacia ella y su impactante look: un recargado conjunto compuesto por un corsé-joya cuajado de pedrería y unos pantalones de tiro alto confeccionados en un tejido oscuro con flores brocadas, a lo que agregó una capa en tono verde esmeralda, con un diseño de hombros estructurados. Sin embargo, aunque parecía tener cada detalle controlado, JLo tuvo un percance que no pasó desapercibido. Sucede que en una foto que le tomaron bajando una escalera, se le notó la etiqueta de la glamorosa prenda de firma italiana que llevaba puesta.

“Alguien olvidó quitarle la etiqueta a #jlo”, escribió junto a la imagen la cuenta de Instagram de El gordo y la flaca, un exitoso programa de farándula que se emite por Univisión. Sin darse por aludida, la intérprete de “Let´s get loud” compartió varias postales del evento en sus redes sociales, en las que se la ve espléndida y en las que, por supuesto, no hay rastros de este blooper en su vestuario. De todas formas, algunos usuarios aseguraron que esto no fue casualidad y que su vestuario debía ser devuelto, algo que no se podrá confirmar.

Jennifer Lopez olvidó sacar la etiqueta de su ropa (Foto: Instagram El gordo y la flaca)

Los diseñadores de la firma italiana, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, explicaron que su nueva colección es un homenaje a la ciudad de los canales. “La colección Alta Moda despierta emociones únicas, ya que exquisitas sedas, brocados, terciopelos, vidrios y cristales, bordados y tejidos preciosos se unen a una perfecta melodía de belleza y artesanía italiana”, aseguraron en Instagram.

En el plano amoroso, Lopez está muy feliz con Affleck y así lo demostró cuando en los últimos días eliminó la mayoría de las publicaciones de Instagram con su ex prometido, Alex Rodríguez. Además, ella también lo dejó de seguir en la red social. El ex beisbolista, sin embargo, continúa siguiéndola y compartiendo los momentos de amor que lo unieron a la artista, incluido el día que se arrodilló y le pidió matrimonio en las Bahamas.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en su viaje a Italia (The Grosby Group)

Lo cierto es que la estrella de 52 años ahora está más cerca que nunca del compromiso con el actor estadounidense, quien fue fotografiado buscando anillos de compromiso en una tienda de Tiffany’s de Los Ángeles. Según lo informado por el sitio Page Six, que obtuvo las imágenes en exclusiva, estuvo observando y anotando varias alianzas pero se fue con la manos vacías. Estaba acompañado de su madre, Chris, y su hijo, Samuel, de 9 años.

Pero esa no fue la primera vez que Ben iba en búsqueda de una joya para Jennifer. En 2002, le propuso matrimonio con un anillo de compromiso de Harry Winston, que ahora tendría un valor estimado de UDD 12 millones. Pero la pareja decidió posponer su boda planeada para 2003, culpando a la “excesiva atención de los medios” en un comunicado. La pareja rompió oficialmente en 2004: “Jennifer López ha terminado su compromiso con Ben Affleck. En este momento difícil, le pedimos que respete su privacidad “, dijo un representante a la revista People en ese momento. Afortunadamente para sus seguidores, este 2021 los encontró nuevamente juntos.

