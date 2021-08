Preocupación por una nueva internación de Luisito, de Cuestión de Peso: “Me siento con ganas de dar pelea”

Luis Zerda está internado en el Hospital de Las Parejas

Nuevamente se encendieron las alarmas en torno a la salud de Luis Zerda, conocido como Luisito a partir de su paso por el reality Cuestión de peso. En mayo pasado, algunos de los amigos que le quedaron del programa, se pusieron en alerta para conseguir los insumos médicos para que comience el tratamiento para adelgazar, ya que el joven de 35 años debe bajar 100 kilos para someterse a una operación.

En las últimas horas, el propio Luis el que publicó un mensaje en su cuenta de Facebook que llevó preocupación a sus seguidores. “Les cuento que desde el jueves pasado estoy internado en el hospital de Las Parejas. Estoy bien me siento con ganas de dar pelea”, señaló el joven. “Quiero agradecer a la gente del hospital y a los doctores que están haciendo un gran trabajo. Sé que es un largo camino pero hoy estoy decidido gracias a todos siempre por la buena onda”, escribió en su perfil y recibió el apoyo de sus seguidores, ante los que se comprometió a dar pelea para salir de esta difícil situación.

Según pudo saber Teleshow, Luis fue internado de manera preventiva por un tema vinculado a su salud. Sin embargo, el principal problema con el que cuenta el joven es que no hay nutricionista en el hospital de Las Parejas para que pueda llevar a cabo su tratamiento de manera correcta. Aun así, los médicos se dispusieron a no “soltarle la mano”, de acuerdo a lo informado desde el entorno de Luis.

La publicación de Luis Zerda en su cuenta de Facebook

“Ayudemos a Luis. Juntamos donaciones para comprar insumos y atención médica para Luis”, rezaba la campaña que lanzaron los ex Cuestión de Peso Marcos Rodo y Pablo Bragale en mayo pasado para ayudar a su compañero. Sus amigos viajaron a Las Parejas, Santa Fe, donde reside el joven de 35 años y alertados por su situación, armaron una cruzada en su apoyo.

Luis había llegado a pesar 300 kilos, se le reventaron algunas várices y según dijeron sus compañeros, está a la espera de una cirugía bariática. A más de tres meses de la campaña, el pedido de ayuda sigue vigente y lamentablemente su situación no cambió demasiado. Es que una cosa lleva a la otra y él no logra encontrar la punta del ovillo. Es recomendable que se someta a la cirugía, pero para eso debería bajar de peso. Para bajar de peso, debería empezar un tratamiento, pero en pandemia, de manera virtual es complicado, además, según cuentan sus allegados, aún no logra hacer el “click” que lo motive a dar un giro.

Luis con sus amigos Pablo Bragale y Marcos Rodo

El ex Cuestión de Peso vive ahora en Las Parejas, una localidad de Santa Fe ubicada a 156 kilómetros de la capital provincial. Actualmente vive en lo de un primo, pero con el dinero que ganó hace dos años en Quién quiere ser millonario está haciendo su casa en un terreno donde adelante viven sus papás y hermanos, lo que sin dudas lo ayudaría ya que además de tener a su familia cerca, podrá tener su propia cocina y heladera, fundamental para llevar adelante su tratamiento.

Marcos Rodo, uno de sus ex compañeros del reality de El Trece, habló entonces con Teleshow y afirmó que la situación epidemiológica conspira contra la situación de Luisito. “Está todo complicado por el tema del COVID, él es paciente de riesgo, para operarse debería bajar cien o 120 kilos, pero eso implicaría tener que internarse, entonces es el huevo o la gallina, no se sabe por dónde empezar, es complejo”, agregó. En el mismo sentido se manifestó Pablo Bragale, quien contó que tras la movida que realizaron en redes sociales, se consiguió que el gobierno de Las Parejas ayudara al joven “aunque el colapso sanitario complica todo”.

La casa que construyó Luis en Las Parejas. Foto: Instagram

Hace unos días, Luis compartió en su Instagram su felicidad por los progresos en la construcción. “¡Llegó ese día que que tanto soñé! Por fin es hoy. De verdad pensé que nunca llegaría este momento, y ahora si puedo decir que esta es ‘mi casa’”, escribió el joven con dos imágenes de su hogar. En una sentida lista de agradecimientos, incluyó a su hermano Damián, -”el que me cuidó el mango para que esto fuera posible”-; su cuñada Daniela, “que me bancó en su casa con todo lo que eso implica”; su padre Catalino, su madre Sandra y su madrastra Mónica.

SEGUIR LEYENDO: