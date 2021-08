La respuesta de Virginia Gallardo luego de que Eduardo Fort la tratarla de “empleada” de su hermano Ricardo

Virginia Gallardo le respondió a Eduardo Fort

Virginia Gallardo decidió no participar en la serie documental que preparan sobre Ricardo Fort en la que estarán sus hijos, Felipe y Martita. A partir de ese momento, se desencadenó una guerra mediática entre la familia Fort y la panelista de Intrusos. Primero, los hijos del Comandante manifestaron su decepción contra la ex pareja de su papá en las redes sociales y ahora Eduardo Fort también le dedicó un polémico mensaje.

El mensaje polémico de Eduardo Fort contra Virginia Gallardo

“Virginia Gallardo, la diferencia es que Rocío (Marengo) es mi pareja, no mi empleada”, aseguró el empresario a través de su cuenta oficial de Twitter para definir según su punto de vista la relación que mantenía con su hermano. Ella no se quedó callada y le respondió: “Él me dice que soy empleada. Yo le recuerdo que soy empleada en vida y no hermano ausente. La respuesta a esto tendría que ser recordar lo que Ricardo decía de mí y lo que decía de su hermano”.

“La empleada interesada dijo que no a este negocio (de la serie), ¿ahora ustedes creen que el hermano ausente dijo ‘prefiero correrme a un costado’? El primero que dio su testimonio y abrió su fábrica”, explicó la bailarina, muy enojada en el ciclo de América. Y luego, agregó: “Esto no solo es un negocio en la serie o la empresa de chocolates que tienen ellos, que es la principal y la que a él le importa. Soy empleada de toda la vida, trabajo desde que tengo uso de razón, me hubiera encantado ser heredera de un imperio, pero realmente no tuve esa suerte y salí a trabajar siempre”.

Ricardo Fort con Martita y Felipe

Luego, recordó que mientras fue pareja de Ricardo siempre fue muy compañera: “La empleada estuvo ahí para acompañarlo, para cuidarlo, para dormir en la clínica cuando estuvo internado, para escucharlo cuando lloraba... ¿Ahora él cuando estuvo? Todo cae por su propio peso, creo que le molestó mandar a su novia (Marengo) a exponerla y defender lo indefendible. ¿Dónde estaba hace 3 años cuando fue el cumpleaños de 15 (de Martita) y me convocan? Aparte, si pensaban todo esto, ¿para que me llamaron todo este tiempo?”.

Además, Virginia aprovechó para agradecer el apoyo solidario que recibió tanto de la gente del medio, así como de diversas personas que le mandaron mensajes a través de las redes sociales. “Yo respondo a ataques constantes. Más allá de que estuvieron a favor mío por este tuit, lo único que hicieron una vez más fue recordarle los inicios de cómo arrancó su novia (Marengo) en este medio y un montón de cuestiones personales que lo único que hacen es agredirla”.

A continuación le dio un consejo a Rocío y aprovechó para analizar los motivos por lo que Eduardo dejó el perfil bajo para generar polémica: “A esta altura ya me pareces una víctima. Habla todo lo que tengas que hablar ahora, porque yo soy la quiero ocultar mi pasado, pero Eduardo Fort le puso un bozal legal a la ex mujer, Karina. Yo digo que no a lucrar con la imagen de su hermano y ¿tenemos a alguien que nunca estuvo y resucita ahora para colgarse de Ricardo? No le tenía bronca, le tenía celos, ¿qué pasa, quería ser Ricardo Fort que ahora aprovecha el momento de gloria para colgarse de su hermano y se busca hasta una novia famosa?”.

Por último, Virginia aseguró que el Comandante siempre le contaba que su familia sentía vergüenza de él. Y en tono irónico aseguró que fue una “empleada firme, fiel” que pasaba 24 horas con el chocolatero y escuchaba todas sus conversaciones. “No sé lo que quiere Eduardo. ¿Defender qué, a su novia? ¿a defenderla de que me haya atacado? No entiendo la situación”.

Los hijos de Ricardo, con Marengo y Eduardo

