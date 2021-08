La hija de Ricardo Fort dio detalles del controversial documental de su padre, luego de la pelea con Virginia Gallardo

Martita Fort está en Miami y con su hermano Felipe preparan un homenaje a su padre

Ricardo Fort murió a los 45 años el 25 de noviembre de 2013 y a pesar del paso de los años su legado continúa más presente que nunca. Por este motivo, sus hijos, Martita y Felipe, decidieron realizar una serie a modo de homenaje para contar la historia de vida del Comandante.

Los mellizos de 17 años ahora están en Miami, la ciudad preferida del chocolatero. Desde allí, Martita reveló algunas novedades de esta producción a sus seguidores de Instagram. En la red social, un fan le preguntó: “¿Cuándo arrancás los ensayos para la serie de tu papá?”. La influencer respondió: “Ya estoy ensayando hace meses. A la vuelta sigo”.

Luego, otra persona le consultó cuándo se estrena el tráiler o la serie. Entonces, la heredera de Fort decidió responder esta interrogante y otras más que recibió sobre el tema en una sola historia. “Muchas preguntas sobre esto. Respondo la mayoría acá: Es una serie documental. Se espera para fin de año (pandemia mediante) y es una plataforma internacional pero no puedo decir cuál”, señaló. Por último, agregó: “Sí. Participa mucha gente y el tráiler no sé cuándo sale”.

Martita Fort dio algunas novedades de la serie que están preparando

Los posteos de Martita Fort sobre la serie de la vida de su padre

En esta serie participan personas que tuvieron una relación muy cercana con el millonario, como Gustavo Martínez, quien fue su pareja y ahora se encarga de la crianza de Marta y Felipe. También habían convocado a Virginia Gallardo para que diera su testimonio pero luego hubo un desacuerdo con la producción y ella dio un paso al costado. Los herederos de Ricardo expresaron su decepción en las redes sociales por su ausencia.

La panelista de Intrusos hizo un fuerte descargo respecto a este tema e incluso se largó a llorar muy angustiada. “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y que es un producto aparte, terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo”, afirmó en el ciclo de América. “Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro. Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”, agregó.

Virginia Gallardo y Felipe Fort (Teleshow)

Furiosa por las críticas, la ex participante del Bailando afirmó: “Estoy enojadísima. En realidad me quieren sacar en cara, y yo no voy a discutir con los nenes, que son menores y nada tiene que ver mis sentimientos con ellos, con lo que puedan llegar a salir”. Luego, manifestó: “No le voy a hablar a los chicos, sino al entorno que está alrededor que son los adultos que le hacen creer a esos nenes que mis motivos son económicos, como siempre”.

Respecto de la decepción de Martita, Virginia aseguró que la entendía y que cuando sea más grande podrá comprender toda esta situación. Y en cuanto a su relación con Ricardo, aclaró: “Nos tocó ser recontra públicos. Me tuve que bancar mil cosas. A mí me re costó esa exposición. Todos decían ‘hacen un reality’. No, nada estuvo pactado. No hubo plata... Yo elegí estar con una persona que venía con todo eso: con lo lindo, con lo bueno, con lo malo. Se cuestiona sexo o no sexo. ¿Y qué importa? Atrasan”.





