La Fanfarria del Capitán, la banda argentina del hit de La Casa de Papel, volvió a los escenarios

Cuando en 2017 decidieron lanzar el video de Bella Ciao, un tema que venían tocando desde hacía más de una década, no imaginaban que se convertiría en su pasaporte a la popularidad. La Fanfarria del Capitán, la banda argentina compuesta por Victoria Cornejo (acordeón y voz), Jero Capitán (guitarra y voz), Federico Sánchez (bajo), Juan Pablo Pelaez (trompeta), Valeria Velásquez y Francisco Mercado (violín), Mauro Scopingo (saxo) y Jonathan Strugon (batería), ya llevaba años girando con éxito por Europa. Pero con el furor de La Casa de Papel, en la que ese clásico italiano sirvió de cortina, llegó la propuesta de participar de la tercera y la cuarta temporada de la serie. Y esto se convirtió en el espaldarazo que necesitaban para consolidar su presencia tanto en el viejo continente como en América Latina.

“Si bien nosotros veníamos de hacer ocho giras internacionales y teníamos una carrera muy armada en cuanto a los conciertos en el exterior, la serie nos llevó a otro nivel de reconocimiento mundial. Especialmente en México, nuestra plataforma digital creció muchísimo. Pero también nos puso en otro lugar en el medio dónde nosotros nos manejamos. Todos dicen que, más allá de La Casa..., igual hubiéramos seguido adelante. Aunque la realidad es que fue un empujón enorme. Y nosotros lo vivimos como un premio al esfuerzo después de tantos años de trabajo independiente”, explica Victoria en diálogo exclusivo con Teleshow.

—Justo después de esto llegó la pandemia del coronavirus, ¿qué tanto los afectó?

—La verdad es que para nosotros fue muy malo en todo sentido. Hicimos toda la gira del 2019 sin poder anunciar que íbamos a estar en La Casa... porque teníamos un contrato de confidencialidad. Así que la primera vez que pudimos decir que éramos la banda de la serie fue en la segunda mitad de ese año, cuando estábamos preparando la gira del 2020 que se sabía que íba a explotar y se tuvo que suspender. Ahora, si bien estamos haciendo un tour buenísimo y estamos súper contentos, la ola ya bajó un poco. De todas formas, el salto en nuestra carrera ya lo habíamos dado y no podemos quejarnos porque nos está yendo muy bien.

—¿Cómo fue volver con los shows en vivo?

—Para nosotros fue un riesgo enorme, porque en el mes de abril todos los conciertos en Europa se habían cancelado. Supuestamente, iba a estar cerrado todo el verano. Pero, de repente, en mayo comenzaron a asomar algunos recitales. Entonces dijimos: ”¿Qué hacemos? ¿Vamos o no?”. Y decidimos viajar aún con la posibilidad de que se nos cayera todo en el camino. Pero en junio se abrió todo y tuvimos la suerte de ser la única banda latinoamericana de gira, así que nos llenamos de fechas.

—¡Estuvieron iluminados!

—Nuestra gira de dos meses va a terminar con treinta y cinco conciertos. La verdad es que tenemos mucho trabajo, porque además hay cosas nuevas que van surgiendo en el camino. Es que acá, todo se preparaba con un año de antelación. Y, ahora, en menos de un mes hay que armar todo. Así que el hecho de estar disponibles frente a esta eventualidad fue una gran ventaja para nosotros, que ahora estamos recorriendo Alemania, Bélgica, Austria, República Checa y Eslovenia. Estábamos por ir a Holanda, dónde se nos cancelaron dos recitales, pero el resto se pudo hacer sin problemas.

—¿Qué protocolos se están aplicando para los shows?

—Son muy variados. Hay algunos recitales que piden estudios de antígenos, que son gratuitos en casi todas las plazas públicas, o certificado de vacunación. Pero el trámite para demostrar que uno no está contagiado es muy ágil. También hay tests que se compran en las farmacias. Por otra parte, la mayoría de la población está inoculada. Y todo esto ayuda a que la gente pueda juntarse nuevamente y estar tranquila, sobre todo al aire libre. En los lugares públicos cerrados, además, se usa barbijo. Pero por la calle todos andan sin máscara, haciendo vida normal.

—¿Incluso tras la aparición de la variante Delta?

—La nueva cepa tiene a todos un poco asustados con respecto al futuro. Pero, en este momento, no hay restricciones ligadas a ella, por lo menos en Alemania que es donde estamos ahora. De todas formas, existe el temor de que llegado el invierno todo se vuelva a cerrar. Así que la gente está aprovechando mucho este momento para hacer fiestas y disfrutar.

—¿Cuáles son los planes de la banda para lo que resta del año?

—Digamos que se vienen meses muy importantes, porque yo estoy embarazada de siete meses. Eso le sumó un montón de complejidades a la gira, porque estoy con una panza grandota y todavía nos quedan unas semanas. Así que, cuando volvamos a la Argentina, me voy a tomar un descanso. La bebé va a nacer en octubre y, recién a principios del año que viene, vamos a estar grabando un disco nuevo. Pero la verdad es que era todo un tema para nosotros no saber si íbamos a poder volver a nuestro país...

—¡Me imagino!

—Hubo mucha incertidumbre. Y ahora estamos felices porque se está abriendo un poco más el cupo de los vuelos. Pero en un momento me imaginé teniendo a la bebé en Alemania y metiendo a mi hijo de seis años, que viaja con nosotros, en una escuela de acá. La verdad que iba a ser un tremendo drama si no podíamos volver... Por suerte, todos mis compañeros me ayudan mucho, porque no es fácil girar estando embarazada. Pero la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacerlo porque, para nosotros, es una felicidad volver a tocar en vivo sobre un escenario.

