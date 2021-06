Ricardo Montaner, a solas con Teleshow: su nuevo disco, la importancia de Dios y la situación de Venezuela

Ricardo Montaner

“¿Por qué esperé tanto tiempo para este disco? No lo sé, tal vez necesitaba estar más preparado para hacer un álbum completo con canciones dedicadas a Dios”, reflexionó Ricardo Montaner luego de presentar en Nueva York su nuevo trabajo, Fe, que cuenta con la participación de su hija Evaluna. En una entrevista realizada por Ronen Suarc para Teleshow, el artista que en junio se presentará junto a la joven, su yerno, Camilo, y sus hijos Mau y Ricky en un recital vía streaming para todo el mundo, habló también de la importancia de la creencia para sobrellevar momentos difíciles y sobre la situación actual de Venezuela.

— Tu llamado a Jesús y a lo espiritual se remonta a hace 28 años, pero llega ahora con este disco, ¿sentís que te lo debías?

— Sentía que estaba en deuda conmigo. Si en un álbum me he dado vuelta para que se vea más adentro de mí, es en este. Fe es un disco que me dibuja tal cual soy en las conversaciones con Dios. Hacer un álbum completo con canciones de amor dedicadas a Dios no es convencional porque hago baladas para parejas y es dar un vuelco en el que la gente no está acostumbrada a verme, salvo en pinceladas como ‘La gloria de Dios’, que fue un tema que despegó muy fuerte. Hacer un álbum completo de contenido espiritual necesitó un tiempo de reflexión por mi lado y ver cómo le hacía escuchar a la gente quién soy en las mañanas cuando me levanto y hago el café. Ese Ricardo es el que va a ver la gente, no pretendo convencer a nadie de nada salvo que vean cómo ha sido mi experiencia y por qué siento que me brillan los ojos de esta manera y no quiero que la gente se lo pierda.

— Se siente que eres una persona feliz, plena, que a tu edad has llegado a un momento tan lindo artísticamente y familiarmente, eso es muy difícil.

— Es un momento de plenitud muy grande, la gente a veces se pregunta si los artistas no pasan trabajo, no tienen problemas, rollos, que fácil lo ves viviendo cerca del mar... ¡Tu ya sabes! Pero la verdad es que uno es un ser humano como cualquiera y en la vida hay pérdidas como en la vida de todos, pérdidas irrecuperables, que duelen el fondo del alma y destruyen. Pero, si no fuera por eso que es la fe, no podríamos transitar este camino.

— ¿Hubo algo que te haya hecho perder la fe?

— Perder la fe es algo demasiado radical. Pero recuerdo hace unos años una pérdida personal de alguien a quien mi esposa y yo amábamos mucho y jurábamos que iba a salir de la enfermedad y que por más que los diagnósticos eran los peores, apostatamos a que se sacaba y no fue así. Y Dios se la llevó al cielo y ahí titubeo un poco (la fe). Pero nadie me ha dicho que el camino a la fe es fácil y se lo digo a la gente, no es para nada fácil porque transitarlo te obliga a ciertas cosas que quizás en tu mente chiquita no puedes concebir y crees que porque tienes fe o un Dios como el nuestro que todo lo puede te conviertes en un mini Superman que puedes mirar para arriba y decirle: “Tu sabes”. Y sabe Dios los propósitos para la vida de cada quien y por qué suceden las cosas. Uno puede perder la fe de manera de tambalear con cualquier sacudón de tu vida y es muy difícil pararse a la gente que la esta pasando mal y decirle: “Ten fe”. Si ya perdieron un familiar, un tío o sus hijos, se metieron en el mundo de la droga y tu vienes con tu carita de: “Ten fe”. Es difícil transitar la fe y de algo no tengo duda: la diferencia entre tener fe y no tenerla. Tener fe es como tener un paraguas gigante o un piloto, no te dicen: “No va a llover, ahora que tienes fe no llueve”. Es: “Va a llover y duro, pero aquí tienes este paraguas y este sobretodo para que te lo pongas para que no te empapes. Te vas a mojar, pero con la fe no te vas a empapar”.

— Veo imágenes de venezolanos cruzando el río, ¿cómo ves la situación de tu país y cómo se dice a esas personas: ‘Tengan fe’?

— Esos que cruzan el río para llegar a Colombia o México, no son sino una muestra clarísima de lo que es la fe, sienten que Dios está en el medio y que van a salir adelante. Y que Dios les pide que no se queden quietos en ese lugar. Muchas veces para que el maná caiga te tienes que mover, quizás no es donde estás parado y sienten con fe que mudándose, caminando, lo van a logar y me parece un sacrificio inmenso de amor gigante lo que hacen. Muchos mueren en el camino pero en la fe de que lo van a logar. Siento que hoy la democracia, entre comillas, está más endeble que nunca, lo que quedaba... Siento que la opción de la oposición está menos drástica que lo que era un año atrás, que se han mojado los cartuchos. Se había construido con barajas una idea que se fue cayendo y no creo que un proceso de elecciones teniendo este hombre ahí pueda ser objetivo, decente, no creo que pueda ser así.

— ¿Tenés fe en que va a cambiar Venezuela?

— Tengo fe en que va a llegar algo, que no sé qué es, que le va a dar un vuelco que sólo Dios sabe, los políticos no lo saben. La política falla desde el momento en que divide a los países, no puede ser para dividir sino para negociar y encontrar puntos de coincidencia. Pero la política que practican nuestros países es: ”Si no estás conmigo eres mi enemigo”. Y por eso ves a la gente tan dividida, desencontrada, queriéndose menos.

— ¿Te gustaría tocar en Venezuela?

—Añoro. La última vez que canté en Venezuela fue en el 2001 y añoro volver esos escenarios tan maravillosos, cantar en Maracaibo, la ciudad en la que me crié. Espero volver.

— ¿Qué sorpresas tiene Fe, tu nuevo disco?

— Hay un track en el que el cantante no canta, una especie de versión libre de “La gloria de Dios”, que canté a dúo con Eva y en esta ocasión le pedí que se parara frente al micrófono que iba a hacer un arreglo y logramos montar todo en Praga con la filarmónica. Le dije que se dejara ir con el micrófono e hiciera lo que quisiera y lo que hizo fueron inspiraciones que te hacen sentir la presencia de Dios. ¡Yo y no canté! Es cómico y la gente va a decir: “Este tipo está loco”. Pero me encanta cómo quedó. Esa canción ha tocado el alma de mucha gente y sé que le va a servir a mucha gente.

— ¿Qué esperás de la devolución de la gente?

— En realidad la única devolución que me gustaría tener es que cada vez que vea en Youtube que alguien más lo vio, sienta que pude con eso tocar el corazón de la gente, cuántas veces la escuchen en las plataformas o compren el disco, me daré cuenta que toqué el corazón como quería con estas canciones. Es una entrega sin interés, darles once tracks donde se puedan encontrar con Dios en el momento mas sagrado, íntimo, que sirva para la oración, para relajarse y pensar cómo le puedo tocar la puerta a Dios a través de una canción, un pensamiento que te acerque al cielo y a la eternidad. Dios es el presidente de todo, no necesitás intermediarios para hablar con él ni cita previa. Y eso me hace muy feliz, saber que a través de estos tracks te sientas en el ambiente y el momento para escuchar la voz de Dios.

— ¿Querés tener más nietos?

— Tengo cuatro grandes y querremos ver si Mau y Sara o Cami y Eva, ahora que ella terminó la serie, tienen tiempo para tener un bebé.

