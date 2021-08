Entre el enojo, la ironía y el pedido de explicaciones: la reacción de los famosos por la fiesta en Olivos

La foto del cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yáñez que desató el escándalo

“Fue un error y un descuido”, admitió este viernes por la mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre las fotos del festejo del cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yáñez el 14 de julio del año pasado, mientras en la Argentina regía el decreto de aislamiento total, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus. En las imágenes, se ve al presidente Alberto Fernández celebrando junto a su pareja y amigos de ella en el comedor de la Quinta de Olivos.

Desde que se dieron a conocer las fotos, distintos integrantes de la oposición fueron los primeros en salir a criticar la actitud del Primer Mandatario. Por caso, también hubo famosos que expresaron su descontento en las redes sociales.

Amalia Granata trató de “sinvergüenza” a Santiago Cafiero, luego de las declaraciones que dio esta mañana en Radio 10. Horacio Cabak, por su parte, compartió un video de Alberto Fernández el año pasado en C5N pidiendo a la sociedad que siguiera cumpliendo con las medidas impuestas. El conductor, además, resaltó las declaraciones del Presidente: “Necesitamos evitar las reuniones sociales, porque en lugares cerrados es donde mas prolifera el contagio”.

VER TAMBIÉN La causa por la fiesta en Olivos podría terminar en manos de Arroyo Salgado

El ex modelo, además, recortó a Dylan -el perro del matrimonio presidencial- que en la imagen aparece a un costado de los asistentes al festejo, e ironizó: “El único que la vio venir”. El periodista Osvaldo Bazán también compartió la foto y consideró: “Seguramente por algún pequeño error de composición, se ha traspapelado esta foto en varios medios muy importantes. ¿Qué te parece si la subimos con el hastag #LaFoto, así les recordamos que deben publicarla?”.

Ángel de Brito se sumó al hashtag #LaFoto, que fue TT (Trending Topic) y escribió: “Nefasto”. Yanina Latorre, quien hace unas semanas expresó su malestar por haber quedado varada en Miami y no haber podido regresar a la Argentina, también repudió la celebración. “Gente de mierda”, tuiteó la panelista de Los ángeles de la mañana. “Y mientras tanto, Fabiola, Albertico y sus amigas de festejo en la residencia que mantenemos todos”, agregó la esposa de Diego Latorre.

Nancy Pazos, periodista y panelista de Flor de equipo, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su sorpresa por las imágenes. “Indefendible es esta foto. De Mauricio Macri no me hubiera extrañado. Militaba contra la cuarentena. Pero Alberto Fernández deja a la intemperie a los miles de militantes que se jugaron la vida por el regreso de este gobierno al poder. Ni sé si alcanzan las disculpas que aún no pidieron”, escribió la ex esposa de Diego Santilli el jueves por la noche.

“De verdad sigo sin entender cómo Alberto Fernández no dio explicaciones ni deslizó desde su boca la palabra ‘perdón’. No puedo entender que ignore semejante falta de respeto a todos. Es tristísimo”, comentó Cinthia Fernández, panelista de Los ángeles de la mañana y quien en las próximas elecciones legislativas será precandidata a diputada por el partido Unite.

El tuit de Yanina Latorre sobre el festejo en Olivos

Yanina Latorre expresó su enojo a través de su cuenta de Twitter

Amalia Granata se refirió a las declaraciones del Jefe de Gabinete

La opinión de Ángel de Brito

El tuit de Nancy Pazos

Cinthia Fernández le pidió explicaciones al Presidente

En su crítica, Horacio Cabak apeló a la ironía

Horacio Bazán fue uno de los primeros en sumarse al hashtag #LaFoto

SEGUIR LEYENDO: