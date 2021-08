El mensaje de Susana Giménez a Lionel Messi tras su llegada a París: “¡La vas a romper!”

Susana Giménez y Lio Messi

“Primer día. Feliz y agradecido por el recibimiento”, escribió Lionel Messi en su cuenta de Instagram junto con un video en el que describe el minuto a minuto de su primera jornada de entrenamiento en el Paris Saint Germain. En menos de un día el video obtuvo 28 millones de reproducciones y casi cien mil comentarios, entre ellos el de Susana Giménez, que felicitó al ídolo.

“Messi ídolo. Querido la vas a romper en París”, escribió la diva feliz por el pase del argentino y sus palabras también obtuvieron miles de “Me gusta”. El posteo de la nueva figura del PSG también lo había comentado el Pocho Lavezzi que solo atinó a poner un corazón azul, como los colores de la camiseta del club francés.

Susana usó Instagram para saludar a Messi por su llegada al PSG

En el 2014 Susana había viajado a Barcelona a recibir un premio y en su paso por el viejo continente aprovechó para pasar a saludar a “la Pulga”: “Lo fui a ver a Messi, que es un sol. No hubo nota pero nos saludamos. ¡Messito! Divino, adorado”. Estuvo en el Camp Nou y miró uno de los entrenamientos, luego se sacaron algunas fotos. “Vos los ves bajar del micro, a él, a Mascherano, a Neymar que es una cosa divina... son las estrellas. El comedor donde comen es de la NASA, un lujo y una perfección que me impresionó, son mega estrellas”, recordó sobre su visita.

Desde que Messi llegó con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y su mujer Antonela Roccuzzo a la ciudad de las luces, las miradas del mundo están puestas en ellos. En los últimos días también se habló sobre cuál sería la relación entre la rosarina y Wanda Nara, mujer de Mauro Icardi figura del club. Apenas la familia arribó a Francia, en un gesto de acercamiento la rubia comenzó a seguir al la morocha en sus redes sociales, gesto que ésta no devolvió hasta el día siguiente.

Lo cierto es que las mujeres prácticamente no tiene relación, cosa que por el bienestar del equipo, seguro cambie con el correr de los encuentros. En febrero del 2020 coincidieron en el Fashion Week de Milán, y según dijeron los presentes, ni se saludaron. En ese momento se dijo que a la hermana de Zaira no le habría gustado el destrato que tuvo su marido en la Selección Argentina tras no ser convocado por Sampaoli para jugar en el Mundial de Rusia 2018 y que por eso la rispidez con el capitán de la Selección y con su mujer, por carácter transitivo.

El posteo de Antonela Roccuzzo con su familia en la cancha del PSG

A la poca onda entre ellas se le suman dos factores: la relación cordial de Antonela con Evangelina Anderson -con quien desde adolescente Wanda tiene diferencias- luego de que sus parejas compartieran equipo en la Selección y la rivalidad que se generó en las redes sociales, alimentada por sus seguidores que suelen comparar las fotos y looks de ambas constantemente y opinar a quién le queda cada mejor cada estilo.

Incluso, Anderson fue una de las primeras en comentar los posteos que Rocuzzo realizó desde Paris. “Con toda hacia una nueva aventura juntos los cinco. Se cierra una etapa maravillosa pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades. Todos los cambios son difíciles al principio pero juntos vamos a seguir escribiendo nuestra historia. Con vos en todas. Te amamos””, escribió la rosarina junto con una foto de la familia en la cancha del PSG y la mujer de Martón Demichelis agregó: “Todo lo mejor para la familia. #SiempreJuntos”.

