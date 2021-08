Gianinna Maradona despejó las dudas sobre cómo y cuándo nació su relación con Daniel Osvaldo

La romántica foto de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

En abril pasado se dejaron ver por primera vez. Ya con su relación totalmente afianzada -y blanqueada entre sus íntimos-, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo decidieron dejar de ocultarse y vivir su historia de amor como cualquier pareja. Si bien ninguno de los dos habló públicamente del otro, desde entonces se expresaron a través de sus redes sociales dedicándose románticos posteos y fotos inéditas.

En el marco de la demanda que Matías Morla le inició pos hostigamiento a ella y a su hermana Dalma, la diseñadora de moda escribió un texto en su cuenta de Instagram en el que contó, a corazón abierto, por qué no es la misma desde que murió su Diego, el 25 de noviembre del año pasado. Lo hizo junto a una foto retro de cuando ella era un bebé, aún usaba chupete y estaba en brazos de su padre. Ambos fueron retratados por una cámara que capturó el momento justo para que la imagen le quedara de recuerdo. Uno más a los tantos que ella y su hermana tienen del exfutbolista.

“Es cierto. Puede que sea ‘fría’, que nada me duela y me derribe”, escribió describiéndose a sí misma. Y aseguró: “Después de que te matan a tu papá nada más te voltea, nada más te atraviesa, nada es de la misma forma. Todo es ahogo, presión en el pecho que no te deja respirar. Todo es tristeza”.

El posteo de Gianinna Maradona

“Hay momentos que son parecidos a sentir felicidad, pero ya nada es igual. Mi hijo, mi sobrina, quienes quedaron conmigo de mi mano en este plano bancando mi nuevo yo. Ellos me dan esos momentos”, agregó sobre Benjamín, de 12 años, fruto de su relación anterior con Sergio Kun Agüero, y Roma Caldarelli, de dos años, la hija de Dalma.

También le dedicó unas palabras a su novio, Daniel Osvaldo: contó cómo nació el amor entre ellos y se refirió al vínculo que su padre tenía con su actual pareja. “No podía no conocerlo”, destacó quien ha compartido festejos de cumpleaños de su padre junto al líder de Barrio Viejo. A pesar de que, por ese entonces, ellos negaban tener cualquier tipo de relación sentimental.

“Me enamoré”, se sinceró sobre los sentimientos que nacieron a partir del vínculo que afianzó con el exfutbolista de Boca, con quien hasta entonces tenía una relación de amistad. “Y mi amigo se transformó en el amor de mi vida”, siguió.

“Yo no soy la misma. Y ellos ya lo saben. Amo que no me juzguen. Soy esto y esto es todo lo que van a poder ver”, agregó sobre su círculo más íntimo, aquel que la acompaña incondicionalmente desde que murió Maradona.

Una de las románticas fotos que compartió la pareja en las redes sociales luego de oficializar su relación, en abril pasado

“Donde quieras y cuando quieras. La verdad es la verdad ayer, hoy y siempre. Lo que para mí es un beneficio para vos es una real cagada”, le dijo Gianinna Maradona a Matías Morla luego de que el abogado la denunciara por hostigamiento en una demanda que también recayó sobre su hermana Dalma. Quien fuera el abogado de su padre considera que los mensajes que ambas escribieron en sus respectivas cuentas de Twitter e Instagram desde diciembre 2020 hasta julio pasado “afectaron su tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como su desempeño profesional”.

En diálogo con Teleshow, Federico Guntin -abogado de las hijas de Claudia Villafañe y Diego Maradona- explicó que la notificación que recibieron sus representadas corresponde al artículo 52, “hostigar, maltratar, intimidad”: Quien intimida u hostiga de modo amenazante o maltrata físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública, multa de 200 a mil pesos, o uno a cinco días de arresto.

“Eso es lo que plantea: que fue hostigado y maltratado mediante el uso de redes sociales. Entendemos que no existe tal acoso. Sí podría existir ‘mucha vehemencia’, pero no entendemos que existan las situaciones planteadas”, enfatizó el letrado y aseguró que el próximo 19 de agosto a las 10 Gianinna se presentará a una audiencia virtual: “Tenemos que responder y fundamentar por qué creemos que no existirían tales incumplimientos”.

Diego y Gianinna Maradona

Luego indicó que recibió la citación para presentarse en la audiencia por la demanda de Matías Morla. “Aunque nada me devuelva a mi papá, yo te recibo lo que sea. Tengo espalda de sobra. Donde sea y cuando sea. A mí me podés notificar, me gustaría que me pase lo mismo”, agregó Gianinna Maradona haciendo referencia a que -siempre según sus palabras- quien fuera el abogado y apoderado de su padre no se presentó a las audiencias por las causas que le iniciaron tanto ella como su hermana y su madre.

Por último, replicó una Historia que compartió su hermana Dalma Maradona. Allí se ve a la diseñadora de moda en una plaza junto a su sobrina Roma, a quien lleva de la mano. La imagen la tomó alguien mientras ellas caminaban de espaldas a la cámara. “La importancia de tenerte. Nunca lo van a entender”, escribió la actriz. Y Gianinna, agregó: “Nunca nadie. Deberían volver a nacer (para entender). Te amo con toda mi alma. Agradezco a mamá y papá por tenerte. Y a vos y a Dios por ella (Roma)”.

El posteo de Dalma Maradona que Gianinna replicó en su cuenta oficial de Instagram

