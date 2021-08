Beto César se reunirá con Alberto Fernández: el original proyecto que le propondrá para reactivar la industria

Beto Cesar

“Dos cartas le escribí al Presidente. La primera en mayo del 2020 para aportar una solución a lo que estábamos pasando en nuestra industria. Nunca recibí respuesta, si sabía te mandaba la carta a vos. Evidentemente tuviste más llegada que yo”, le dijo públicamente Beto César a Florencia Peña cuando se supo que la actriz se había reunido con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en mayo del año pasado, en plena cuarentena estricta.

“Me queda una pregunta: ¿Cuál era tu propuesta para nuestro tan vapuleado y destruido gremio del espectáculo? Cómo me gustaría saber a mí, y a todo el mundo del entretenimiento, muchos de los cuales no tienen un plato de comida en su mesa. Imagino que lograste alguna mejora para los compañeros y colegas nuestros, ¿no? Ah, nada. Qué desilusión porque te escuché tan enojada con los que te estigmatizan que quise saber a qué fuiste si no (fue) a ayudar a los actores”, agregó en su cuenta de Twitter.

El actor no tuvo respuesta por parte de su colega pero sí recibió un “tirón de orejas” -como lo definió- por parte de Alberto Fernández, quien se dirigió por mensaje directo en la misma red social para resaltarle que la manera en que se refirió hacia Florencia Peña “no era la forma”. “Fui irónico”, aseguró Beto César a Teleshow y destacó que sus declaraciones motivaron a que el Presidente se comunicara con él: le explicó que nunca había recibido las cartas que el capocómico le escribió e intercambiaron sus números de teléfono para continuar por WhatsApp.

La primera carta que Beto César le escribió a Alberto Fernández, en mayo 2020

“Estoy seguro de que no le hice mal a nadie y volvería a emplear los mismos métodos. El asunto era llegar y que Alberto me escuchara. Y lo conseguí, porque le llamé la atención”, agregó el actor que mañana, viernes, se reunirá con el Presidente a las 11 en la Casa de Gobierno.

En el encuentro, Beto César le acercará a Fernández una propuesta con el fin de ayudar a todos los sectores de la industria: desde actores, productores, músicos, magos, maquilladores, entre otros. Se trata de un programa ómnibus que se emitiría los fines de semana. “Se puede hacer desde cualquier lugar del país”, indicó y agregó que su intención no es que el Estado financie el proyecto sino que se sustente con publicidad. “El Gobierno tiene un montón de canales y plataformas digitales que yo considero que están ociosas con latas en donde se puede poner programación en vivo”.

Los tuits de Beto César en contra de Florencia Peña

“Esto no me involucra solo a mí, la idea es ayudar a todo el sector -aclaró-. Estoy seguro de que sería un éxito, la gente en este momento no tiene esos programas. Sería un respiro dentro de todo lo que vemos a diario: las noticias de la pandemia, las peleas”. En tanto, indicó que le gustaría “trazar un puente” en donde se deje de lado la grieta y que puedan trabajar todos los artistas, sin importar su orientación política. “Es lo mejor para la industria”.

Por su parte, consideró que los artistas “ya consagrados” podrían trabajar en el programa ad honorem: “Personas que no tienen problemas económicos, que pueden venir y hacer un show”.

Alberto Fernández recibirá a Beto César el viernes 13 a las 11 en Casa de Gobierno

“El Estado pondría el espacio, las plataformas digitales, los canales, lo demás hay que hacerlo y armarlo. De esa forma, se le daría trabajo a muchísima gente, porque yo veo la pirámide al revés: no todos los actores somos Ricardo Darín o Guillermo Francella, hay gente de tercera o cuarta línea que realmente la está pasando muy mal”, enfatizó el capocómico.

Beto César se mostró “entusiasmado y con muchas expectativas” por su reunión con el Presidente. “Yo pienso que me va a escuchar y me va a conectar con quienes sea necesario para empezar a trabajar para que pongamos en marcha el proyecto en el menor tiempo posible. Que no sea solo una idea”, concluyó el actor que esta noche, a las 21.30, presenta su unipersonal Beto César de papel en el Teatro Tinglado, con dirección de René Bertrand.

