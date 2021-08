Gianinna Maradona desafió a Matías Morla luego de haberla denunciado por hostigamiento: “Donde quieras y cuando quieras”

Matías Morla, Dalma y Gianinna Maradona

Matías Morla presentó en la justicia una demanda penal en contra de Dalma y Gianinna Maradona por hostigamiento digital. Según la acusación del abogado y apoderado de Diego Maradona, las declaraciones que las mujeres hicieron a través de sus cuentas oficiales de Twitter a Instagram “afectaron la tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como el desempeño profesional” del letrado.

Las hijas de Maradona fueron notificadas y, según consta en el documento que recibieron, deberán presentarse en la fiscalía el próximo 19 de este mes. “La presente investigación tiene por objeto determinar si de manera continuada, al menos desde el 6 de diciembre de 2020 y hasta julio pasado, Dalma y Gianinna Maradona Villafañe, por medio de publicaciones periódicas y reiteradas mediante las redes sociales Instagram y Twitter, afectaron la tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como el desempeño profesional de Morla, utilizando para ello sus cuentas oficiales @dalmaradona y @gianmaradona”, indica el escrito que el propio entorno de Morla difundió a los medios

La causa está en manos del fiscal Mauro Tereszko y el abogado de Matías Morla será Guillermo Schmidt y no Mauro D’Alessandro, quien venía representándolo desde que falleció Diego Maradona, el 25 de noviembre 2020.

El escrito enfatiza en que el 6 de diciembre -dos semanas después de la muerte del astro- Dalma hizo una serie de declaraciones, a través de su cuenta de Instagram, en contra de Morla. “Mas cagón no se consigue. Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu ´mejor amigo´. Si me hubieses atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. ¡Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mi cara a cara! Ojalá que se haga justicia y no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social. Y como me enteré que no te puedo arrobar sé que te vas a enterar igual, Matías Morla. Y a mi hermana no la apura nadie, y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último, agradéceme, menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto”, escribió la actriz en la red social en la que no pudo mencionar la cuenta oficial del abogado ya que él la bloqueó.

Luego de haber sido notificada, Gianinna Maradona utilizó su cuenta de Twitter para responderle a quien fuera el abogado de su padre. “Donde quieras y cuando quieras”, escribió la diseñadora de moda que también le pidió a Morla que se presente a las causas que le iniciaron con anterioridad tanto ella como su hermana y su madre, Claudia Villafañe. “Ya que estás al tanto de las redes, te lo pido por acá”, ironizó sobre la demanda que recibió.

“¡La verdad es la verdad ayer, hoy y siempre! Lo que para mí es un beneficio, para vos es una real cagada”, agregó Gianinna y mencionó la cuenta de Twitter de Morla, quien optó por no responderle a través de la misma vía.

La respuesta de Gianinna Maradona a Matías Morla

SEGUIR LEYENDO: