Nació el primer hijo de Samanta Casais, la ex participante de Bake off: la primera foto del bebé

Samanta Casais y Juan Cruz Recchimuzzi

Samanta Casais, ex participante del reality Bake Off, dio a luz a Juan Ignacio, su primer bebé. La joven pudo cumplir su sueño de convertirse en mamá y formar una familia junto a su pareja, Juan Cruz Recchimuzzi. La abuela se encargó de dar a conocer la hermosa noticia a través de las redes sociales.

“¡Vida de mi vida! Te amo, Juani”, publicó Susana Mendoza, la mamá de Samanta, en su cuenta oficial de Instagram junto a una tierna foto de su nieto recién nacido. Además, etiquetó a los padres que seguramente están muy emocionados con la llegada del bebé.

La primera foto de Juan Ignacio

Hace 6 días, la pastelera había publicado una foto de su panza, con mucha expectativa por el nacimiento de su primer hijo. “3,2,1.... ¿¿Días u horas Juani??? No lo sabemos, ¡¡¡solo sabemos que acá te esperamos con una ansiedad terrible!!! Todo empezó su curso. Te amamos tanto. Mamá y Papá”, escribió la joven en la red social.

El posteo de Samanta Casais embarazada

En febrero pasado, Casais anunció a sus seguidores de las redes sociales que estaba en la dulce espera. “Nuestro San Valentín. Nuestra mejor manera de arrancar el año sin dudas fue enterarnos que íbamos a ser papás ¡No se imaginan la emoción y la felicidad que nos recorrió el cuerpo! No podemos creerlo todavía pero nuestro bebit@ va a llegar en 6 meses”, escribió.

Luego, continuó: “¡Estamos muy ansiosos! Recién el mes que viene vamos a saber qué es, porque todavía es muy chiquitit@. Estamos híper sensibles y es que no es para menos, ¿no? Fue hermoso darle la noticia a nuestras familias y amigos, más de uno ni se la esperaba jajaja. A muchos los hicimos moquear y nosotros con ellos, claro, pues papas primerizos y llorones. En fin, fue una de las más hermosas noticias que pudimos dar. Nuestro bebit@ viene a llenarnos de amor, dulzura y luz después de tantas tormentas”.

Samanta Casais de Bake Off anunció que estaba embarazada

Samanta y Juan Cruz se comprometieron hace cinco años. Él le pidió que fuera su esposa en su casa, cuando volvían de disfrutar de la Noche de los Museos. Sus amigos y familiares fueron testigos de este momento tan especial. “Juan me empezó a hablar con cara seria, se arrodilló y me preguntó de una manera súper romántica si me quería casar con él. Y yo, obvio, me largué a llorar. Fue muy lindo. Hasta me regaló un ramo de flores”, recordó, muy emocionada.

En 2020, la pastelera había brindado una entrevista a Teleshow en la que habló del mal momento que vivió tras las críticas en torno a su participación en el programa culinario. “Hay un segundo en el que la mente queda en blanco y no pensás más que en desaparecer y decís: ‘¿Cómo hago?’ Pero por suerte empecé a pensar en mi mamá, mis hermanos, mi novio y mis perros…”. Y profundizó: “Fue duro y no entiendo la violencia que se manejó en mi contra, creo que se cruzó una línea: me han deseado la muerte. En algún momento vamos a tener que cambiar eso como sociedad y cuidar un poco las palabras”.

Cabe recordar que Casais fue la participante más polémica de Bake Off: la joven se había consagrado ganadora del reality conducido por Paula Chaves por la pantalla de Telefe, pero fue descalificada por irregularidades en la declaración jurada que completó antes de participar del ciclo. Como consecuencia, Damián Pier Basile se quedó con el premio de $600 mil.

