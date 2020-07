Tras el escándalo de “Bake Off”, Samanta Casais anunció su casamiento: cómo fue la propuesta frente a toda su familia

Samanta Casais y Juan Cruz Recchimuzzi se comprometieron hace cinco años y el año que viene pasarán por el Registro Civil

Samanta Casais se hizo muy popular por su participación en el reality Bake Off. La joven de 30 años se había consagrado ganadora del reality conducido por Paula Chaves por la pantalla de Telefe. Sin embargo, fue descalificada por irregularidades en la declaración jurada que completó antes de participar del ciclo. Como consecuencia, Damián Pier Basile se quedó con el premio de $600 mil.

La pastelera pasó por momentos difíciles cuando se generó la polémica a su alrededor. “Lo que más me afectó fue el ciberbullying”, reconoció en una entrevista radial luego de que emitieran la final del exitoso programa. “Yo comparto que a todo el mundo no le vas a caer bien, pero de ahí al odio desmedido... Mi mamá ha recibido mensajes horribles hasta deseándonos la muerte, sin ir más lejos, a mi novio. ¡Pero yo fui a hacer tortas, paren un toque!”, agregó.

Como no hay mal que dure 100 años, la situación se fue calmando y Samanta está dejando atrás ese mal trago para seguir con su vida y sus proyectos. En este momento, cumple la cuarentena con su pareja, Juan Cruz Recchimuzzi, en un departamento de San Telmo. Y ambos ya comenzaron los preparativos para su próximo casamiento en 2021.

Samanta y su pareja tienen previsto casarse a principios del año que viene, rodeados por sus seres queridos y amigos

“Me caso el 13 de febrero”, anunció Casais en una entrevista con la revista Gente. “Con Juan los dos estamos con la cabeza ahí, hablando con la wedding planner, con el fotógrafo y resolviendo todo lo que podemos sin salir de casa. Pero ya no falta nada”, explicó la cocinera, muy entusiasmada con la organización de su paso por el Registro Civil y la gran celebración que tiene prevista realizar, acompañada por sus seres queridos.

“La boda la vamos a celebrar a la tarde-noche en un salón de Canning en el que se casó una compañera de la primaria. Es como el décimo que vimos, ¡y es hermoso! Es que tiene mucho verde y la ceremonia va a tener lugar en el parque. Va a ser algo muy conectado con la naturaleza”, relató la joven.

Samanta y Juan Cruz se comprometieron hace cinco años. Él le pidió que fuera su esposa una noche en su casa, cuando volvían de disfrutar de la Noche de los Museos. Sus amigos y familiares fueron testigos de este momento tan especial. “Juan me empezó a hablar con cara seria, se arrodilló y me preguntó de una manera súper romántica si me quería casar con él, y yo, obvio, me largué a llorar. Fue muy lindo. Hasta me regaló un ramo de flores”, recordó, muy emocionada.

Por último, Casais reveló que ya tiene listo el vestido de novia que usará en ese día tan especial: “Mi abuela me compró la tela hace cuatro años, porque ella es modista y le hizo el vestido a mi mamá y a mi prima, y yo no voy a ser la excepción. Definitivamente, usar un diseño de ella también va a ser súper emocionante”. De esta manera, la pareja podrá formalizar la relación en 2021, luego de haber tenido un año tan difícil por lo ocurrido en Bake Off. Y así ambos cumplirán el sueño de formar una familia.

Juan Cruz y Samanta se comprometieron hace cinco años y en 2021 se convertirán en marido y mujer. ¡Qué viva el amor!





