Araceli González compartió una foto inédita de Adrián Suar y su hijo Toto: “La encontré ordenando”

Araceli González le dedicó un sentido posteo a su hijo Toto

A pesar de que sus hijos ya está grandes y dejaron el “nido”, Araceli González sigue siendo una madre muy presente. Tan es así, que suele compartir en sus redes sociales sentidos posteos con fotos de Florencia Torrente y Tomás “Toto” Kirzner, con quienes se encuentra los fines de semana.

Así sucedió en la tarde de este lunes cuando, sin que se cumpliera ninguna fecha especial, la actriz publicó una imagen inédita de su hijo menor junto a su padre, Adrián Suar. La postal, en la que se los ve posando en ropa interior, llamó la atención, ya que hasta hace un tiempo la ex modelo había declarado no tener una buena relación con su ex. Pero, al parecer, todo eso quedó atrás e, incluso, se encargó de etiquetar en dicha foto al productor y actual gerente de programación de ElTrece.

“¡Mi hijo es tan crack que merece todo! ¡Absolutamente todo! ¡Ser feliz! Que se le cumplan sus sueños. Que se desarrolle y se construya como un gran hombre. Que lo abordemos todo el tiempo en sus necesidades y en sus sueños ¡Que su mamá le explique y le demuestre que lo mas importante es El , cómo lo es mi Tota hermosa!”, comenzó escribiendo Araceli para acompañar la postal. Y continuó, muy orgullosa: “Amo que ellos puedan crecer livianos, serenos y felices. Que puedan desarrollarse plenamente en lo que aman y con profundo amor. Eso es mi hijo y mi hija: buenas personas. Respetuosas y trabajadores”.

La foto que compartió Araceli y en la que se ve a su hijo junto a Adrián Suar

Por último, la actriz expresó su emoción diciendo: “¡Gracias hijo por regalarme cada almuerzo de domingo aunque ya no vivas en casa! Encontré esta foto ordenando un día de lluvia como hoy y te la regalo, bombón ¡Sos merecedor de todo y más! ¡Mi hermoso y saludable hombrecito! ¡La amorosidad comienza en casa! ¡Te abrazo hijo bello!”.

En marzo de 2020, luego de que la actual esposa de Fabián Mazzei lo denunciara pública y judicialmente por no haberle dado el total de lo que le correspondía en el divorcio, el dueño de Polka se había referido al conflicto. “Yo no dirimo las cosas ahí. No soy mediático. Tuve que salir a hablar porque (la prensa) iban a buscar a Tomás, que se está formando. Cuando intervienen este tipo de cosas yo siento que no le hacen bien. Siento que no le hace bien que sus padres diriman estas cosas en los medios”, dijo en ese entonces en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

Y señaló qué había sido lo que más lo había enojado de los dichos de Araceli. “Sentí que ella había faltado a la verdad. Sobre todo en lo que se había dicho que no estaba hecha la división de bienes. Me enojé. No soy careta. Dijo algo que era falso. La división se hizo hace 17 años y, el 10 por ciento que quedaba, que eran cinco para mí y cinco para ella, según la Justicia, iba a cumplir. Me dolió mucho porque en un momento tan delicado de lo que está sucediendo con las mujeres, el hecho de poner en la bolsa que ‘las mujeres nos tenemos que defender’... (en referencia a la frase que había utilizado Araceli). Ensuciar una causa tan fuerte con estas cosas... A mí no me gusta la manzana venenosa”, señaló la ex pareja de Griselda Siciliani.

