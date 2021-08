Pico Mónaco reveló el sexo del bebé que está esperando con Diana Arnopoulos

La foto con la que Pico Mónaco y Diana Arnopoulos anunciaron que están esperando su primer hijo

“Se me explota el corazón de amor, bebé en camino”, escribió Juan Pico Mónaco en su cuenta de Instagram a mediados de julio cuando anunció que su esposa, Diana Arnopoulos, está embarazada. La modelo, por su parte, también expresó su felicidad a través de la misma red social: “Our little angel is on its way” (traducido al español: “Nuestro pequeño angelito está en camino”).

La pareja espera su primer hijo y desde que lo comunicaron públicamente -una vez que habían pasado los tres meses de gestación- siguieron compartiendo todo tipo de contenido en sus redes. Por caso, en los últimos días la modelo se realizó una ecografía de control y allí, la pareja se enteró el sexo de su bebé. Motivo por el cual Diana aprovechó la ocasión para publicar una foto mostrando su panza en la playa de Miami.

“¿Baby girl or baby boy?” (”¿bebita o bebito?”), preguntó la modelo en la red social en la que tiene más de 130 mil seguidores, con quienes jugó a que adivinasen si estaba esperado un nene o una nena. Entre los miles de comentarios de famosos y aficionados, se destacó el mensaje de su marido, quien decidió dejar la incertidumbre y revelar el sexo del bebé que están esperando. “Boy”, respondió Pico asegurando que su esposa está embarazada de un varón.

Pico Mónaco reveló el sexo del bebé que espera con su esposa

En junio 2020 -en plena cuarentena-, Juan y Diana decidieron casarse después de un año en pareja. Fue en una ceremonia íntima en Miami, en donde viven desde que comenzaron su relación. “Mi compañera para toda la vida. Mr. & Mrs. Mónaco”, escribió Mónaco en sus redes sociales anunciando la boda que había sido en secreto. Y agregó en la publicación el emoticón de una alianza.

Desde que se separó de Pampita, el deportista optó por bajar su perfil mediático: dejó de brindar entrevistas a medios de espectáculos, abandonó su rol de conductor y se fue a vivir a Estados Unidos, en donde actualmente vive con su pareja. La modelo, en tanto, estudió en París y Nueva York, y reside en Miami desde hace años, en donde se desempeña como modelo y además tiene su propia marca de accesorios e indumentaria femenina. También trabaja como influencer y distintas marcas la contratan para promocionar sus productos en las redes sociales.

Los rumores de romance entre Pico y Diana comenzaron en mayo del 2019 cuando compartieron un viaje a Chicago. Un mes después, en junio, decidieron dejar de ocultarse y se mostraron juntos en Francia: fueron a ver juntos la definición del torneo Roland Garros y aprovecharon la oportunidad para celebrar el cumpleaños número 29 de la modelo que hoy está embarazada, esperando su primer hijo con su marido.

