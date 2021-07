Jorge Rial anunció su desvinculación de América TV: “Hoy firmé mi rescisión”

Jorge Rial firmó la desvinculación de América

Este jueves, Jorge Rial anunció en redes sociales su desvinculación con el Canal América. En más de 20 años de relación, el periodista creó Intrusos, condujo dos versiones de Gran Hermano y encabezó ciclos como Paf! y TV Nostra, su última experiencia en el canal de Palermo. El periodista lo confirmó esta tarde en su cuenta de Twitter: “Hoy firme mi rescisión con @AmericaTV. 20 años de dejar todo resumido en cuatro líneas”, escribió el conductor.

El 7 de mayo fue la última salida de Rial en América. Fue en el emotivo editorial de despedida de TV Nostra, el ciclo al que apostó luego de dejar Intrusos a comienzos de años: “Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno de este lado de la pantalla se sobrevalora, piensa que está para otra cosa, o que sabe lo que el otro quiere. Pasa mucho en este medio y a veces nos enojamos y preferimos putear a la gente y echarle la culpa. Y la verdad, no es este el caso”, señaló el conductor de Argenzuela en Radio 10.

Durante su discurso, Rial relató por qué tomó la decisión de dejar el clásico programa de los mediodías: “Lo hice feliz de la vida, haciendo una apuesta personal, creyendo que las circunstancias daban para un programa más distendido, o meterse más en política, tal vez en la ironía... No lo logramos, no lo logré en realidad, porque esto es responsabilidad absolutamente mía y de nadie más”, señaló.

A principios de este año empezó a rumorearse la salida de Jorge de Intrusos. El 3 de febrero, luego de un tiempo de ausencia y el conductor se presentó en el programa y disipó las dudas: “Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”, afirmó ante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores que lo reemplazaron y el resto del panel.

En una entrevista con Teleshow, en los días previos a debutar en TV Nostra, explicó los motivos que lo llevaron a dar el paso: “Hace dos años. Yo me empecé a desgastar. Hubo problemas personales que me limaron y me obligaron en su momento a salir del aire. Eso me hizo ver que yo también tenía ganas de hacer otra cosa, otro tipo de televisión. Y se fue dando. Alguno de mis compañeros se daban cuenta. ¿Cómo vas a dejar un programa de 20 años que anda bien, que funciona, que factura, que se hace solo? Yo llegaba, me ponía el jetra, salía, hablaba, a fin de mes tic tic, “Chau, gracias”, y me iba: a las cuatro de la tarde estaba en casa. Pero voy a cumplir 60 años: si me quedo ahí parado soy un boludo. Si tengo la posibilidad de hace algo nuevo, lo voy a hacer. Ya después, si me va bien o mal depende del público. Yo no tengo la fórmula del éxito”, reveló.

El primer trabajo de Jorge en América fue en el año 1993, cuando desembarcó con El periscopio junto a Andrea Frigerio. Después de un paso por Telefe, regresó en 1999 para conducir Paf! y en 2001 se emitió por primera vez Intrusos en el espectáculo, que en diferentes formatos, se mantiene al aire veinte años después. También condujo dos ediciones del reality Gran Hermano, en el 2015 y 2016.

SEGUIR LEYENDO: