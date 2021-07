El mensaje esperanzador de Cande Tinelli a Soledad Aquino: “¡Dale, mamá, que falta menos!”

Cande Tinelli, pendiente de la salud de su mamá en todo momento

La salud de Soledad Aquino, la ex mujer de Marcelo Tinelli, tiene en vilo a todo su entorno familiar desde hace varios meses, ya que permanece internada en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde se recupera luego de haber recibido el trasplante de hígado.

En este contexto, y aunque no suele hacer muchas declaraciones al respecto, Candelaria Tinelli decidió compartir un emotivo mensaje de aliento para su mamá en Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores. “¡Dale, mamá, que falta menos! Nunca vi una persona TAN FUERTE como ella. Las amo mucho, por siempre juntas, más que nunca. El amor sana, une, y genera milagros. Nunca pierdan la fe. Crean en lo que crean”, comenzó escribiendo junto a una imagen en la que se la ve abrazada a Soledad y a su hermana Micaela. Y agregó, como un consejo a quienes la lean: “Y por favor, si están mal con algún familiar, o un amigue, perdonen. La vida es esta sola ¡Perdonen y disfruten a sus seres queridos! Todos podemos equivocarnos. Solo el amor puede salvar al mundo”.

La foto que publicó Cande junto a su mamá y a su hermana

El último domingo, Lelé publicó un texto que alertó a sus seguidores sobre su estado de ánimo. “¿En qué momento de mi vida me volví así? Así de insegura, así de triste, así de solitaria, de confundida...así de rota”, comenzaba el escrito. Y continuaba: “Cada persona tiene derecho de crecer segura, confiada y con metas plasmadas, pero yo siento que la vida para mí solo va de mal en peor. Que salgo de una para ya estar en otra. ¿En qué momento la vida se volvió en mi contra? ¿En qué momento la vida me dio la espalda, dejándome en soledad y con el corazón hecho pedazos? ¿En qué momento de mi niñez comencé a ser así?”. Por último, el texto cerraba diciendo: “Yo sé que ya no soy la misma niñita a la que todos podían herir fácilmente, pero yo siento que me estoy ahogando en la soledad, en la tristeza y en la falta de seguridad. Me estoy preguntando en qué momento dejé de sonreír tan a menudo, en qué momento dejé de ser tan alegre y explosiva. Ojalá pudiera ser menos fría con la gente que amo y empezar a serlo con la gente que se lo merece”.

Luego de compartir esta reflexión, muchos se preocuparon y la influencer salió a aclarar por qué lo había publicado. “No quiero que se preocupen por el texto que subí, es un texto que yo no escribí, pero lo vi y me gustó mucho. Y me siento bastante identificada, lo debo admitir. Pero algunas cosas, otras no. No se asusten, porque hay mucha gente que me está escribiendo preocupada, los amo”, señaló a través de la misma red social.

Y agregó, refiriéndose a la salud de Aquino: “No puedo negar que estoy triste porque tengo a mi mamá internada hace tres meses, luchándola. Es una situación muy difícil, que a uno es como que se le detiene el tiempo y la vida sigue pasando, pero para vos el tiempo se detiene ahí y perdés un poco la risa y las ganas de sociabilizar y todo. Sumado a la pandemia, ¿no? Obviamente que me cuido extremamente, porque lo que menos quiero es contagiarla a mamá de Covid”.

SEGUIR LEYENDO: