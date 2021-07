Cómo reaccionó Horacio Cabak luego de que se filtrara su polémico audio contra Sofía Jujuy Jiménez

Esta semana se viralizó un polémico audio en el que Horacio Cabak la emprendía contra la labor de Sofía Jujuy Jiménez, compañera en la conducción de Informados de Todo (América). Y aunque hasta el momento, el conductor no se expresó públicamente sobre esta filtración, sí lo hizo de una manera más pasiva. Es que en su cuenta de Twitter (@horaciocabak), el ex modelo le dio “me gusta” a dos opiniones de tuiteros que se pronunciaron a su favor .

Desde la cuenta @salusprovenza, se le dio retweet a la noticia que reflejaba la filtración del audio en cuestión y, al respecto, opinó: “Si todos los mensajes PRIVADOS que mandamos fueran públicos no habría INADI que resista, se ve que se la agarraron con Horacio Cabak este año, tener opiniones distintas al kirchnerismo te hace blanco a todo tipo de operetas, cada vez más Venezuela-Cuba”, analizó en tono conspirativo.

En un segundo tweet, el usuario agregó: “Si lo decía en público sería repudiable, pero es un mensaje en privado, no jodan, decimos cosas peores, repudiable es la persona que filtro el audio”. A este mensaje fue que Cabak le dio like .

Un rato más tarde, la cuenta @federico_bian respondió a una publicación que reflejaba la opinión de Jujuy al respecto. “Aguante Horacio Cabak”, escribió el usuario, arrobando al conductor. Y agregó: “Te banco fuerte!”, junto con el emoji de bíceps flexionado. Este tweet también recibió la bendición en forma de “me gusta” de parte del conductor de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine).

Los "me gusta" de Horacio Cabak para dos tuiteros que lo apoyaron en la polémica con Sofía Jujuy Jiménez

Esta semana, Sofía Jujuy Jiménez se refirió al escandaloso audio que se filtró de Horacio Cabak, en donde la maltrata y descalifica llamándola “zorrita”. Se trata de un mensaje que el conductor le envió a otra persona durante el verano, cuando compartieron Informados de todo (enero y febrero por América) luego de un altercado que tuvieron en vivo y que no salió al aire, sino que se dio fuera de cámara durante un móvil.

“Ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo porque yo soy el único que te está cuidando al aire y no te das cuenta’. Son muchas actitudes que está haciendo. Zorrita. Pisar, meterse en el medio de una nota, preguntar pelotudeces. ¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”, dijo el ex modelo en el audio que trascendió en las últimas horas y reprodujeron en Intrusos.

Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez, enfrentados

Invitada a Nosotros a la mañana -el ciclo que conducen El Pollo Álvarez y Sandra Borghi por El Trece- la actual participante de La Academia contó que cuando trabajó con Cabak, debió hacer terapia por lo que sufrió por ese entonces. “Habla de un nivel de agresividad. No está nada bueno”, consideró sobre el audio. Y agregó que, de todas formas, no le sorprendió escuchar hablar así a su ex compañero porque la mala relación e incomodidad entre ellos “era algo constante”.

“No entiendo por qué sale ahora”, siguió Jujuy e intentó destacar lo bueno de su experiencia como conductora. “Fue un desafío profesional. Me era difícil, pero al mismo tiempo es aprendizaje. Vos podés no llevarte bien con un compañero, no estar de acuerdo, pero en mi cabeza es un concepto de equipo”.

SEGUIR LEYENDO: