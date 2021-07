Escandalosa publicación de Sofía Bonelli, la novia de Claudio Caniggia, contra Mariana Nannis, Alex y Charlotte: “Nadie se salva”

En las últimas horas, Sofía Bonelli (27), actual pareja de Claudio Paul Caniggia, se cansó y prometió venganza en sus redes sociales contra Mariana Nannis, Alex y Charlotte Caniggia. Desde Miami, la modelo publicó un furioso mensaje tras los dichos de unos de los hijos del ex jugador de la Selección.

“Hola, me cansé de callarme. Los voy a hacer mierda uno por uno. Son un asco y una mentira” , escribió Sofía Bonelli en una primera parte de su escrito. A diferencia de Alexander, quien desde el primer minuto ha estado del lado de su mamá, Sofía la incluyó en su mensaje a Charlotte Caniggia que ha intentado no meterse en el escándalo de sus padres. “Truchita niña y truchito niño, y trucha la madre. Todos una mierda. Nadie se salva, saludos desde Estados Unidos”, concluyó la pareja del ex futbolista de 54 años.

La publicación de Sofía Bonelli

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis están enfrentados en una encarnizada batalla judicial. Y el pasado viernes Alex Caniggia volvió a apoyar a su mamá y, desde sus redes sociales, disparó escandalosos mensajes en contra del ex futbolista de la Selección Argentina y también de su novia, Sofía Bonelli.

El abogado Carlos Broitman, defensor de Nannis, confirmó en Nosotros a la Mañana (El Trece) que solicitará un pedido de detención para el Pájaro por violencia doméstica y abuso. Sin embargo, horas antes de este anuncio tanto Mariana como su hijo, ex participante de Masterchef Celebrity 2 (Telefe), agredieron verbalmente a la pareja que conforman Caniggia y Bonelli, expandiendo aun más la grieta existente entre las partes.

Como suele hacer en los micromensajes que emite en su cuenta de Twitter, Alex apeló a las rimas para disparar con dureza contra su papá: “Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando... la herencia que con el tucumano te estás gastando... estás mal de verdad pero no nos está preocupando... que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando”, expresó de manera contundente y soez.

Uno de los mensajes de El Emperador

Aunque mencionara a su mamá, el nombre de Claudio Paul Caniggia no figuraba en su posteo de Twitter. Allí fue cuando Alexander decidió ir por más y ser más explícito en sus Instagram Stories, compartiendo fotos de su padre y más textos para agredir a él y a su novia.

“Cada día más viejo y pelado, y de novio con el que mea parado”, fue el mensaje con el que Alex volvió a cargar contra la pareja, imprimiéndolo sobre un video de una cena en la que se los ve a Caniggia y a Bonelli. Este último mensaje contó con el apoyo de Mariana Nannis, quien replicó y compartió esto en sus Instagram Stories.

La ofensiva Instagram Story que Alexander Caniggia publicó contra su padre y que replicó Mariana Nannis en su cuenta

Recordemos que Claudio Paul se comprometió con Sofía Bonelli en noviembre de 2019, pero Alex nunca la aceptó. Asimismo, la novia que por entonces tenía el hermano de Charlotte, Macarena Herrera, protagonizó una pelea con ella.

