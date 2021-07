Ocho estrellas de Hollywood que conocieron la fama sin proponérselo: la fila de un banco, un accidente aéreo y una tribuna

Muchos actores comenzaron y dieron sus primeros pasos en incipientes proyectos. Son los clásicos “remadores” que luego de mucho esfuerzo y presentaciones en castings alcanzaron la fama. Pero otros, privilegiados desde el vamos, fueron tocados por la varita mágica y casi sin proponérselo llegaron al show business de manera accidental. Les acercamos un repaso por las experiencias más divertidas de los inicios de las carreras de íconos del cine.

Charlize Theron

Su sueño era ser bailarina. La sudafricana dejó su tierra natal para venir a Nueva York a cumplir esta meta. Con su madre había vivido una experiencia muy dolorosa cuando el papá de Theron que era un hombre violento, quiso volver a atacar a su mamá y a la pequeña Charlize. Fue ahí cuando su madre le disparó para darle fin a este horror. Ya recuperadas de esta fatalidad, la mamá de Charlize le enviaba a su hija mensualmente cheques para que su hija pudiera solventar sus gastos. Pero un día en la fila del banco donde habitualmente iba a reclamar su dinero, la cajera le dijo que no iba ser posible entregárselo. La joven armó un escándalo sin saber que su vida cambiaría para siempre. Dentro del banco había un agente de estrellas (John Crosby) que no dudó en darle su tarjeta. Según dicen, se deslumbró por su belleza, su altura y el desparpajo para reclamar lo que era suyo. A partir de ahí su vida cambió para siempre e ingresó al mundo Hollywood.

Charlize Theron (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL)

Jason Statham

El actor de El transportador no brilla por ser un gran actor pero sí por ponerle el físico a cada una de sus películas. Con miles de seguidores en el mundo, Jason nunca estudió actuación. De hecho fue buceador y hasta incluso vendedor de perfumes puerta a puerta. Statham también pasaba largas horas en el gimnasio para lograr los músculos que anhelaba y fue allí cuando un agente de modelos le presentó directamente al director inglés Guy Ritchie y su vida cambió para siempre. Su primera película fue Lock, Stock and Two Smoking Barrels, y la carrera de Jason recién comenzaba.

Clint Eastwood

Corría el año 1951 y el joven Clint regresaba de ver a sus padres en Seattle a bordo de un avión bombardero Douglas AD. La aeronave se quedó sin combustible y se estrelló. Tanto Eastwood como el piloto lograron salir a flote luego de nadar mucho tiempo. La entrevista a Clint luego de este milagro recorrió infinidades de canales de TV y tapas de diarios y los productores no dudaron en contactarlo por su porte y su forma de hablar tan particular. Y así fue como logró su primera participación en el mundo cinematográfico. El resto es historia.

Clint Eastwood (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Rosario Dawson

A esta actriz la fama le tocó literalmente la puerta. Rosario vivía en unos departamentos denominados squat (edificio abandonado) y cierto día llegaron para grabar una publicidad. Dawson se acercó porque estaba enamorada de uno de los miembros del equipo y un vagabundo se le acercó para saber si había algún departamento libre para habitar. Ella se rió tan fuerte que se acercó Larry Clarrk el fotógrafo que trabaja en la grabación. Rosario pensó que iban a llamarle la atención pero sin embargo, Clark le ofreció formar parte de la película Kids y allí su camino a Hollywood se convirtió en un hecho.

Evangeline Lilly

La actriz de Lost siempre estuvo vinculada a los aviones. Lilly era azafata y en uno de los vuelos se cruzó con un agente de modelos que le ofreció trabajo. Evangeline abandonó el traje de la aerolínea y dio sus primeros pasos en el modelaje para luego saltar a la actuación.

Pamela Anderson

La bomba sexual de los 90 tuvo una llegada a la notoriedad de manera super azarosa. La joven Pamela asistió a un partido de fútbol americano y la cámara tomó su imagen que se replicó en las grandes pantallas del estadio. Inmediatamente fue contratada por el club para que fuera su modelo y así comenzó su carrera tanto en el modelaje como actriz en la serie Baywatch.

Pamela Anderson (Foto: Broadimage/Shutterstock)

Danny Trejo

La vida de este actor de origen mexicano es muy apasionante. Descubrió que era primo segundo del director Robert Rodriguez cuando juntos filmaron Desperado junto a Antonio Banderas y Salma Hayek. Pero durante su adolescencia Danny fue adicto a la heroína y como consecuencia tuvo conflictos con la ley ya que lo encontraron robando para conseguir plata para seguir consumiendo. Sus primeros pasos fueron como boxeador y durante su estancia en la prisión de San Quintín, se convirtió en campeón de ese deporte. A la salida de la cárcel, Trejo comenzó a ayudar a jóvenes adictos a que se volcaran al boxeo como una manera de recuperarse. Así fue como un guionista lo convocó para que entrenara a los actores de su nuevo film. Pero duró poco como entrenador y enseguida le ofrecieron un papel en la película como ex convicto. Sus primeros pasos como actor ya los había dado y la película fue un éxito de taquilla: Escape en tren.

Johnny Deep

La carrera del actor de Piratas del caribe se la debe a su primera mujer: Lori Anne Allison. Corría el año 1983 y su esposa que era maquilladora de artistas le presentó a otro incipiente actor: Nicolas Cage. Fue él quien le insistió para que se presentara al casting de Pesadilla en la calle Elm. Allí interpretaba al novio de la protagonista y encontraba la muerte en manos de Freddy Krugger. La carrera de Deep había empezado y llegaría más lejos de lo que muchos imaginaron.

Johnny Deep (Foto: Europa Press)

