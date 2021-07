Soda Stereo lanzó sus primeros videos animados: “Le dan a la gente una experiencia audiovisual distinta y más completa”

Soda Stereo lanzó sus primeros videos animados

Soda Stereo siempre es noticia y por estas horas no es la excepción. La banda más popular del continente lanzó sus primeros videos animados, que corresponden a los temas “¿Por qué no puedo ser del jet set?” y “Sobredosis de TV”, ambos de su primer álbum, Soda Stereo (1984). Cada mes, se estrenarán dos videos de cada disco de estudio del trío.

Nicolás Bernaudo es diseñador audiovisual y trabajó en los conciertos de Gustavo Cerati desde 2004, estuvo con los Soda en la gira “Me verás volver” de 2007 y también en la que comenzó el año pasado, que debió interrumpirse por la pandemia.

En diálogo con Teleshow, repasó su historia con los músicos, habló de la emoción de los últimos recitales por la ausencia de Cerati y narró cómo fue la realización de los videos animados. “Le dan a la gente una experiencia audiovisual distinta y más completa”, reflexionó.

—¿Cómo conociste a Gustavo y a los Soda? ¿Quién te los presentó y cómo fue el primer encuentro con ellos?

—Comencé a trabajar con Gustavo en 2004. Si me tengo que remontar a cómo lo conocí, se dio porque anteriormente trabajaba con Los 7 Delfines, el grupo de Richard Coleman. También hacía parte del diseño audiovisual, tapas de discos, hice lo que fue el primer CD ROM/Audio Rom que salió en Latinoamérica. Eso fue en 1995. A Gustavo lo conocía desde esa época porque varias veces venía a participar como invitado en shows de Los 7 Delfines. Luego seguí con mi carrera y un día, por messenger me acuerdo, me escribió Tweety González, uno de los tecladistas históricos de Soda y amigo; y me contó que Gustavo estaba buscando un asistente personal. Esto fue en 2003. Me dijo que me presente. Estaba justo terminando una gira, trabajando con otro grupo y fui. Allí conocí al manager, le dejé mi currículum y él me dijo: “Gustavo te conoce, le gustaría que trabajes en el equipo”. Empecé a trabajar primero como asistente personal y, en esa misma gira, rápidamente, como Gustavo era muy curioso, supo que yo era diseñador gráfico y que me interesaba todo lo referido al arte audiovisual, así que me metió él mismo en esa gira, que era la de Siempre es hoy. A la gira siguiente, ya en 2004, me dejó participar con una apertura increíble, hacer el diseño del escenario y todo el diseño audiovisual de la gira. Más adelante, cuando estaba por darse la vuelta de Soda Stereo, un poco antes arranca MOLE, el grupo de Charly Alberti. Por intermedio de PopArt me llaman, lo conozco a Charly y le hago todas las visuales a MOLE. Después participé de la gira de Soda Stereo y ahí conocí a Zeta.

Nicolás Bernaudo junto a Gustavo Cerati (@nicolasbernaudo)

—Contanos un poco de tu vida y trayectoria. ¿Cuándo te iniciaste en el diseño audiovisual? Sé que trabajaste y trabajás con grandes artistas...

—Siempre tuve mucha relación con el arte y el diseño gráfico. Ya manejaba computadoras y hacía diseño sin haber estudiado. Me anoté para empezar a estudiar en la UBA. En ese momento la carrera de diseño audiovisual recién comenzaba, era el primer año de la misma, y con un amigo nos inscribimos juntos y fuimos a cursar esa gran carrera. Después juntos y con otros seres que fui conociendo en todos esos años de estudio, fuimos creando grupos e hicimos este CD ROM de Los 7 Delfines que fue muy innovador en su momento. Toda gente de la facultad con la que sigo trabajando hasta hoy. Incluso en estos videos sigo manteniendo los mismos equipos de gente. No soy yo solo, sino que dirijo todo un trabajo que hago con un grupo de gente. También hice varias tapas de discos de Los 7 Delfines. Siempre que había una oportunidad de diseñar algún aviso para diarios, revistas o Internet, estaba ahí haciendo ese tipo de cosas. Así fue mi comienzo y después empecé a trabajar en las visuales en vivo de Gustavo solista en 2004 y ahí comencé a trabajar con muchos otros grupos.

Soda Stereo con ¿Por Qué No Puedo Ser Del Jet Set?

—En los últimos días se estrenaron los videos animados de “¿Por qué no puedo ser del jet set?” y “Sobredosis de TV”. ¿Cómo nació el proyecto? ¿Quién te acercó la propuesta y cuánto tiempo te llevó hacerlos?

—Nació de los mismos Soda y del sello discográfico. Juntos tomaron esa decisión, tuvieron la idea y me convocaron para hacerlos. El tiempo es complicado de decir porque todavía no los terminamos. O sea, se están haciendo los videos, se van haciendo mes a mes y se van haciendo dos por mes. Es importante comentar que estos videos son visualizers. No terminan siendo videoclips nuevos de la banda, sino que son videos para visualizar las canciones. Se está usando bastante este término. Es como un upgrade a lo que termina siendo un video lyric de un grupo. Tenerlo claro sirve para que a la gente no se le genere la expectativa de que va a ver videoclips con superproducciones. Estos son más acotados en cierto punto. Como te decía, no llegan a ser como un videoclip, pero sí llegan a ser unos videos que le dan a la gente una experiencia audiovisual distinta y más completa, que hoy en día es tan necesaria. El público los quiere ver porque escucha música en las plataformas de video. De ahí nació la idea. En siete meses van a terminar de salir todos los videos.

Se irán estrenando dos videos por mes

—La idea es ir publicando dos videos por mes de cada álbum de estudio de la banda, todos realizados y dirigidos por vos. ¿El patrón es respetar cada etapa artística y visual del grupo?

—Vamos eligiendo temas de cada álbum, yo les voy planteando ideas artísticas y conceptuales a los Soda, y ellos me van aprobando o no, me van llevando por un camino u otro. Pero la idea primaria siempre va a ser tratar de estar dentro del mundo Soda Stereo. No todos los videos van a ser animados o ilustrados como fue “Jet set”, ni todos van a ser con 3D como el de “Sobredosis de TV”, ni todos van a ser filmados. O sea, va a haber un poco y un poco dependiendo de la idea y aparte siempre buscando no salir del mundo Soda Stereo. La idea es que la gente, cuando los vea, se sienta en el mismo mundo donde conoció a la banda. No vamos a estar creando mundos nuevos, sino que siempre vamos a estar dentro del mundo Soda, que tanta data tiene para sacar, resignificar y volver a ver de otra forma.

—¿Tuviste algún pedido especial de Zeta Bosio o Charly Alberti?

—Yo consensuo cada una de las ideas que voy teniendo con Charly y Zeta. Primero les cuento la idea, después les hago una muestra y, cuando me dan el OK para avanzar, avanzo con el video final. Luego viene la etapa de mostrar los finales definitivos y hacer algunos retoques artísticos que ellos vean, pero lo vamos haciendo en conjunto.

La última gira de Soda Stereo en su paso por Lima (@nicolasbernaudo)

—Me imagino que la gira que comenzaron el año pasado y que debió interrumpirse por la pandemia fue muy especial por la ausencia de Gustavo. ¿Qué te pasó durante el primer concierto? ¿Te invadió la emoción o el hecho de estar concentrado en tu trabajo te ayudó a sobrellevarlo?

—La última gira fue un conjunto de emociones. Hacer una gira sin Gustavo es muy movilizante, es algo que uno nunca hubiera pensado que podía llegar a suceder. También al ser un trabajo tan grande y volver a verlo a Gustavo de la forma que está en las pantallas y cómo logramos crear ese mundo en el que estamos adentro del mundo Soda Stereo todo el tiempo. Todo lo que vemos nos remite a cosas que ya vimos de Soda y, a la vez, hay cosas nuevas. Y estamos viendo el vivo pero no... Todo eso es muy emocionante. Y, por otro lado, es como decís vos: también me ayudó estar concentrado en el trabajo para no terminar con el lagrimón a flor de piel. Pero la verdad es que fue un cúmulo de emociones.

—Por último, ¿qué significó para tu carrera trabajar con Cerati y Soda Stereo?

—Es haber tocado el punto más alto. Primero conocí a Gustavo. Fue un grado de profesionalismo, aprendizaje constante y de buen gusto. Gracias a él trabajé con puestistas increíbles como Sergio Lacroix o Martin Phillips, que venía de hacer unas puestas tremendas. Gustavo me abrió ese mundo tan profesional que venía de él y Soda Stereo. Fue y es increíble. Fue un cambio importantísimo en mi carrera y siempre voy a estar agradecido.

