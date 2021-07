Juana Viale habló del regreso de su abuela a la televisión: “Hasta los que me detestan dicen: ‘¡Qué vuelva Mirtha!’”

Juana Viale hablo de la vuelta de su abuela (Video: La Noche de Mirtha, ElTrece)

En un clima de euforia y aliento a la Selección Argentina, con un vestido de gasa de seda natural con corset en grises y negros de Gino Bogani, Juana Viale abrió su programa especial de La Noche de Mirtha, por ElTrece. Más temprano que habitualmente y con solo dos invitados a disfrutar de una picada –y no una cena tradicional– la actriz, nieta de Mirtha Legrand, celebró además un nuevo aniversario de la Independencia argentina. Y después de algún comentario que su abuela no aprobaría, expresó: “Abuelita, siempre te tengo presente”. Y entre gritos agregó: “¡Volvé Mirtha! Hasta los que me detestan dicen: ‘¡Que vuelva Mirtha!’ Y los que te quieren, te extrañan mucho”. Fue segundos antes de anticipar una noche de humor y previa futbolera con Nazareno Móttola y a quien definió como su amigo personal, el futbolista, El Turco García.

Juana Viale (Foto: @mirthalegrand)





Hace un mes, con motivo del aniversario número 53 de los almuerzos televisados de Mirtha Legrand, la conductora había hablado con Teleshow de su vuelta a la televisión. Entonces recordó que ella recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Dijo entonces que cuando vuelva será posiblemente en una emisión semanal: la de los domingos al mediodía. Mientras que Juana Viale permanecerá al frente del ciclo de los sábados a la noche. Así lo acordaron en una reunión entre Adrián Suar, gerente de programación de ElTrece-, la conductora, su nieta y Nacho Viale -su nieto y productor ejecutivo de los programas. “Analizamos que Juana conduzca los sábados y yo, los domingos”, había revelado además La Chiqui en septiembre del año pasado. ¿El motivo? “Se me hacía muy pesado el final de La noche de Mirtha y el comienzo del Almorzando... Tenía poco descanso”.

Mirtha Legrand, tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus

Además, en abril de este año, en charla con su nieta al aire, dio detalles sobre su vacunación: “Estoy muy bien, ya me puse la segunda vacuna, así que estoy más tranquila. Todo duró 15 minutos, porque te ponen la vacuna y después te hacen descansar un ratito, a ver cómo reaccionas, pero todo fantástico”. Además entonces agregó: “Me vacunaron en el mismo lugar que la otra vez, en el Centro Islámico, donde está la mezquita. Todo fantástico, todos tan amables, tan bien, muy organizado, pero no conmigo, con todo el mundo”.

Vale recordar que tras su vacunación, desde la cuenta oficial de Sputnik V, le dedicaron un especial mensaje en el cual hacían referencia a que ya formaba parte de los “sputnikvacunados”. “Es genial ver a Mirtha Legrand, con una impresionante carrera de 80 años, entre los sputnikvacunados. Ella compartió lo complacida que estaba con la experiencia. Le deseamos más éxito a la gran dama de la televisión argentina ahora que está protegida del COVID-19″, se leyó completo el tuit de la entidad rusa que bien sabe ahora quien es nuestra conductora digna del Libro de los Récords Guinness.

En aquella oportunidad, “¿Y cómo te sentís ahora?”, quiso saber Juana. “Muy bien, hasta ahora no tuve ningún síntoma, nada”, afirmó La Chiqui. “Pero yo sigo igual con todo eh, nada de abrazos, ni besos, y el barbijo, las ventanas abiertas si viene gente”, comentó. “Lo único que estoy muy triste porque se murió Lía, mi peinadora de 40 años Juanita, más de 40 años que me peinaba, Lía Sánchez, hoy saqué un avisito en el diario. En fin, la vida es así, te da y te quita”, apuntó entonces la legendaria conductora de los almuerzos.

SEGUIR LEYENDO: