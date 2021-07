Mal debut en una playa nudista, pasado como azafata y fobia a los manuales de instrucciones: 55 frases o datos no tan conocidos de Georgina Barbarossa

"Salgo a mi papá en la vehemencia y en la pasión por la vida"

1. No sabemos si le decían que la trajo una cigüeña pero quizá sí que fue un regalo de Papá Noel: nació un 24 de diciembre de 1955. Su nombre completo es Georgina Susana Barbarossa Roig.

2. Su papá, Aníbal, era marino de guerra. Deseaba ser actor pero su padre le ordenó: “Quiero que seas un caballero de mar”. Marino por obligación y actor por pasión hacía obras de teatro en el barco y encargaba los trajes en la Sastrería Naval. Así se ganó el apodo El Loco. Georgina siempre aclara que en la promoción de su papá, la número 69, no hubo ningún asesino, ningún genocida.

3. Al casarse con Susana Roig, vivieron en Ushuaia, Puerto Belgrano, Punta Alta y Mar del Plata. Ya instalados en Buenos Aires primero nació Georgina, a los tres años llegó Mercedes y finalmente José Miguel.

4. De chica Georgina era muy tímida. Cree que venció su timidez gracias a la actuación.

5. Isidoro Roig, su abuelo materno, se dedicó a la industria textil y fue dueño de la marca Polo.

6. En su familia el arte estaba muy presente aunque no de modo profesional. Su abuela y su tío tocaban el piano, su abuela además cantaba ópera. Su mamá bailaba y su papá actuaba. Solían organizar grandes fiestas de disfraces.

“Las pelucas tienen que ver con esa cosa teatral y de show para divertir al público y a mis compañeros. La idea fue de Santiago Del Moro, lo que nunca pensó es que con mi vestuarista íbamos a redoblar la apuesta y a pensar un look para cada día”

7. Conoció el Colón por primera vez cuando tenía cuatro años, a los cinco vio Carmen. También la llevaban al cine y a ver zarzuelas.

8. De chica se sentía un patito feo y toda la avergonzaba: su nombre, su cara, su altura y su nariz. “Era fea, gorda, dientuda, alta y medía un 1.73 a los cinco años”, le contó con humor al inolvidable Jorge Guinzburg.

9. Con sus primos jugaba al fútbol, al rugby y a la guerra de bosta. Los chicos vivían en las Lomas de San Isidro y como en esa época había mas vacas que casas, la diversión era tirarse con bosta.

10. Al ser más grandes, sus primos se solían aprovechar de ella. La obligaban a lustrarles los zapatos y cumplir las penitencias que les imponían los padres. Cada vez que aparecía con un novio el comentario de los primos era “es un tarado”. Hasta el día de hoy puede aparecer con el señor más maravilloso del mundo que ellos le dirán “es un tarado”.

11. Antes de ser actriz pensó ser arquitecta.

12. El primer beso se lo dio a un chico que usaba aparatos de ortodoncia y mucho no le gustó.

"A mí el trabajo me llena, el teatro es mi gran amante. Ahí libero todas las endorfinas y toda mi alegría, además de los hijos. Tiene que aparecer algo que me fascine". Guerman /Teleshow

13. Trabajó en Aerolíneas Argentinas, primero en las oficinas y luego como azafata. Duró tres meses. “Era un embole ir al Chaco y volver en el día. Yo quería ir a París, pero había que esperar tres años”. Renunció y se fue un año a vivir a Europa.

14. En Europa hizo de todo. Trabajó en una lechería, fue mesera y cuidó chicos.

15. A los 22 trabajaba en una agencia de viajes como la guía que acompañaba a los contingentes. Cada vez que llegaba a Londres convencía a los turistas de ir al teatro. Una vez daban A chorus line, en el Drury Lane, y al ver la obra lloró conmovida. Se quedó a saludar a los actores. Pensó que era imposible que ella triunfara como artista pero un gerente de la oficina que cantaba ópera la incentivó a estudiar teatro.

16. En esa época deseaba ser “una mezcla de Niní Marshall con Norma Aleandro”. Estudiaba teatro con Lorenzo Quinteros, Roberto Villanueva, Lito Cruz y Carlitos Moreno.

17. Como no le alcanzaba la plata para pagar el alquiler se fue a vivir con un amigo gay.

18. En 1981, Pepito Cibrián convocó a una prueba para ser parte de una obra con título premonitorio: A pesar de todo, de aquí no me voy. Había que cantar, actuar y bailar clásico. Aunque nunca había bailado, se presentó, y obtuvo su primer protagónico.

Con Pepito Cibrián dice que son "como un matrimonio viejo" (Verónica Guerman / Teleshow.com)

19. Al año siguiente Hugo Moser la convocó para la obra Vamos a votar. Aceptó, algo que provocó el enojo de Cibrián.

20. En 1983 la llamó Antonio Gasalla para acompañarlo en el Teatro Odeón.

21. Un año después, con libro de Enrique Pinti y Gasalla, estuvo en el Bar du Theatre en la Recoleta. En 1985 hizo Veinte años no es nada junto a Norman Briski, que regresaba a la Argentina luego del exilio. Es una de las obras que la marcó “por el comienzo de la democracia y por lo que significaba”.

22. En 1987, mientras trabajaba en Las gatitas y ratones de Porcel, se enteró de que estaba embarazada y dejó el programa. El 4 de noviembre fue mamá de Juan y Tomás.

"La persona que viene a mi vida sabe que tengo un marido con el que estuve 26 años, híper recontra ultra presente, que fue un súper padre y que fue maravilloso".

23. Cuando los mellizos cumplieron tres años, con su pareja y papá de los chicos, Miguel Lecuna, decidieron seguir juntos pero en casas separadas. Se mudó a cuatro cuadras. “Tenerlo medio pupilo es bárbaro. Está con cama afuera pero va todos los días. Somos una especie de Simone de Beauvoir y Sartre, y no te digo una suerte de Woody Allen y Mia Farrow cuando eran matrimonio y no convivían porque terminó como el culo”.

24. Miguel Ángel Roig, primer ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem, era hermano de su mamá. Murió a los cinco días de haber jurado por el cargo. Trabajaba 18 horas diarias y fumaba 6 atados de cigarrillos por día. Georgina lo quería mucho pero nunca se lo pudo decir por esa timidez suya y la seriedad de su tío.

25. En 1996 se lanzó como conductora en el ciclo Esta tarde, por América. Cocinaba, bailaba, realizaba entrevistas, cantaba y además actuaba. En abril de 2000 pasó a Canal 9 con Venite con Georgina.

“No hay receta para el éxito, pero trabajar en equipo es clave, si no el público desde abajo se da cuenta. Si el actor la pasa bien, el espectador también”

26. El 2 de noviembre de 2001 su marido fue asesinado adentro de un taxi. En Palermo una camioneta se cruzó frente al auto en el que iba. Un hombre se subió al asiento y otras personas se sumaron al ataque con la supuesta finalidad de asaltarlo. Lecuna se habría defendido, lo apuñalaron y lo arrojaron al asfalto sin haberle robado. El asesinato fue atribuido a la banda de los taxis.

27. Diecisiete días después del crimen regresó a la televisión cantando un tema de Elis Regina. “Los últimos 15 días los pasamos en Brasil y con Vasco siempre cantábamos esta canción”, explicó.

28. En medio de su dolor recibió cientos de cartas y rosarios de personas que la animaban a seguir.

29. Dijo que nunca se haría una cirugía estética. Pero a los 47 se operó los ojos y la papada, además de “levantar las gomas”. Se explicó diciendo que buscaba sentirse bien. Fue en vano. “El dolor sigue”, lamentó.

30. Simpática y amable, agradece y retribuye las muestras de cariño de la gente. Solo le molesta cuando en su casa de Villa Giardino, Córdoba, la filman, fotografían o se meten sin permiso.

Georgina Barbarossa y Norma Pons en Los Grimaldi. "Mi eterno amante es el teatro porque lo podés hacer hasta el día que te morís". Guerman /Teleshow.com 164

31. Nunca quiso dejar el país, incluso cuando asesinaron a su marido. “Apuesto por la Argentina”, suele decir.

32. Trabajaba en Deslumbrante cuando en la víspera de Navidad Celina Rucci la llamó para decirle que dejaría la obra. Georgina le dijo que no lo podía creer, que la esperara en su casa, que iba para allá. Cuando llegó todo el elenco le había preparado una fiesta sorpresa de cumpleaños ya que por la fecha, en general el festejo pasa inadvertido.

33. “Soy una mujer independiente, trabajo, a nadie le pido que me mantenga, al contrario, soy el sostén de mi familia, estoy con mi madre en casa, mis hijos. Nunca me casé con el Vasco, el padre de mis hijos ni me casaría con nadie. Creo que los hombres se asustan un poco”. (Crónica, noviembre, 2011).

“Cuando se me acercan hombres me causa gracia porque son muy atrevidos porque en lo general me respetan mucho. Encaran por las redes, por Instagram… me mandan mensajitos y no lo puedo creer”, Verónica Guerman / Teleshow.com 164

34. Su papá falleció en 1992. En su velorio con sus hermanos pasaron de la risa al llanto. Llegó una corona enorme que decía “Tu primo Ñato”. No tenían ningún primo Ñato. Se habían equivocado y quedó la corona. Con su hermano en los avisos fúnebres de agradecimientos pusieron: “A los familiares y al primo Ñato”.

35. Su padre quería un entierro sencillo. Sus hijos iban a cumplir su voluntad pero cuando llegaron al cementerio de Olivos encontraron una formación de marinos que arrancaron con un “¡Atención!”. Luego clarines y salvas hasta que uno dijo: “Estamos acá reunidos por el almirante José Rodríguez Luque”. Cuando le dijeron que era el capitán Barbarossa, mandaron un “¡Maaarch!” y se fueron.

36. Se reconoce muy despistada. Una vez le llegó el pedido del supermercado, llamó enojada porque el envase decía que duraban hasta agosto de 1993 y creyó que estaba vencidos. La empleada le aclaró: “Señora, estamos en agosto de 1993″.

37. Por otro lado es súper organizada y ordenada. Cuelga todas las perchas para el mismo lado, por ejemplo.

"Gastón es mi pollo, lo quiero mucho. Hubo mucha complicidad entre nosotros, nos reímos mucho porque estábamos muy nerviosos".

38. Una vez actuó en el Circo de Moscú. Orgullosa de su trabajo, llevó a sus hijos -que tenían siete años- para que la vieran. Al terminar les preguntó qué les había parecido y ellos le contestaron que lo mejor habían sido los osos y los trapecistas.

39. Padece vértigo y claustrofobia.

40. Nunca se compró una bicicleta. No sabe doblar. Le da vértigo.

41. Prefiere realizar las comprar por teléfono: “Si voy, me copo y compro todo. Soy una compradora compulsiva; no cuando estoy deprimida sino cuando estoy feliz. Me vuelvo una Cristina Onassis, una Carolina de Mónaco”.

42. Detesta los manuales de instrucciones. Los guarda todos juntos a la espera de que alguien los lea y se los explique.

"Jamás miento con la edad, porque me siento de 27. Hago un montón de cosas y cuando canso, me doy cuenta de que es porque tengo 66 años. Sólo miento con el peso porque trato de cuidar mi imagen y por eso me hice cirugías estéticas, lifting, me operé de los párpados... Pero decidí no seguir operándome porque vamos a quedar todas iguales y alguien tiene que envejecer"

43. La única vez que fue a una playa nudista la pasó muy mal. “Hice toples, me quedaron los pechos rojos como dos sandías y después no aguantaba ni la blusa”.

44. Le gusta mucho la astrología. Durante más de 25 años consultó a Fernando Suárez, un astrólogo muy serio.

45. Su joya preferida son los aros de todas las formas y colores.

46. Cuando sus hijos era adolescentes y solo le contestaban con monosílabos les advertía: “Nene, cuando yo era chica también pensaba a veces que mi mamá era una tarada pero la diferencia es que yo no se lo decía en la cara”.

47. De la noche a la mañana, un ACV en el nervio óptico, sumado a la diabetes, le provocó a su mamá una ceguera que le imposibilitó seguir viviendo sola. Se mudó a la casa de su hija, con quien convivió durante más de diez años.

"Al lado de mi mamá aprendí a tener templanza. Me dio una clase magistral sobre la paciencia… Si yo me hubiera quedado ciega, habría sido malísima. Sin embargo, ella nunca cambió su carácter".

48. Cada tanto Georgina le decía: “Mamá, yo no tengo tu templanza y si estuviera en tu lugar, sería una araña de mala”, a lo que ella le respondía: “Los demás no tienen la culpa de lo que te pasa a vos”.

49. Confiesa que prefiere los hombres que “huelen y visten bien”, y que usan “lindos zapatos”.

50. Su mamá falleció en agosto del año pasado a los 91 años. En Mitre Live la actriz contó que siente su presencia a pesar de su ausencia física. “Mamá está en casa. Al principio, estuvo armando quilombo. Yo estaba con Lucía y me dice: ‘Vos tiraste todos los collares del vestidor´, y le digo que no... Cuando me meto por el pasillo para ir a mi vestidor, cuando pasé, tres cuadros que había, tres fotos, se rompieron. Se rompieron todos los vidrios, te lo juro por Dios”.

51. Es muy mascotera. Siempre tiene perros callejeros porque “a los perros lindos los quiere cualquiera”.

Le puso López a su perro por la obra "Mi perro López" de Gastón Cercana. "Toda la vida tuve perros de la calle. Nunca fueron perros finos. Son los más cariñosos y agradecidos"

52. Todos los días se encomienda a Dios diciendo: “Flaco, está todo en tus manos”.

53. En los estrenos, antes de salir al escenario invoca a su papá, al Vasco, y después siempre pide la protección de Niní Marshall, de la Campoy, de Jorge y Aída Luz, les dice “vengan a mí”. En el Astral, todos los días le hablaba un poquito a Alicia Zanca, que trabajó mucho con ella.

54. Ella misma contó cómo se cuida. “Tomo agua caliente todas las mañanas para desintoxicarme, desayuno con dos pomelos, como sano, no fumo, no me drogo, tomo poco alcohol, voy a natación dos veces por semana. Trato de tener una conducta”. (Revista Pronto, mayo, 2019).

55. “Mi lugar en el mundo es Córdoba, con mis hijos y con mi familia, pero mi ADN es el teatro. Agradezco muchísimo porque gracias a la televisión soy popular; pero el teatro me exorciza, te hace olvidar de todo. He pasado momentos trágicos en la vida, y soy tan feliz, tan plena”. (Infobae).

56. “El tema pasa por la educación, no por bajar la edad de imputabilidad de los niños. Ya son varias generaciones que están subalimentadas, totalmente analfabetizadas y son generaciones de chicos que vienen drogándose, que saben que no van a vivir mucho tiempo más; para ellos la vida no vale absolutamente nada. Pasa por un tema de preocuparse el Estado por la educación, el narcotráfico y el trabajo. No es solamente darles planes, sino darle trabajo a la gente, enseñarle a trabajar otra vez, todo volvería a tomar otra dimensión. No solucionamos nada bajando la edad, hay que educar al pueblo, darle trabajo y enseñarle la cultura del trabajo; el tema del narcotráfico ni que hablar”. (Infobae).

Asegura que su misión como artista “es abrirles el corazón y la cabeza a las personas. Hacés que la gente pueda soñar, un pueblo que no sueña se muere. Hay que distraerse y abstraerse, hace falta esa lucecita verde de la esperanza. Cualquier acercamiento a la cultura te hace crecer y es movilizador”

