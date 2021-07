La angustia de Karina La Princesita luego de haber atropellado a un motociclista: “Pensé que lo había matado”

Karina La Princesita atropelló un motociclista (Video: Los Ángeles de la Mañana, ElTrece)

Mala racha para Karina La Princesita. Camino a los estudios Baires, en Don Torcuato, dónde se graba La Academia de ShowMatch, certamen del que participa, la cantante protagonizó un accidente. “Estoy medio rara. Hoy llegué... choqué a dos cuadras. Me agarró un ataque que pensé: ‘¡Lo maté!’, porque lo vi justo cuando se metió abajo del auto. Fue acá a dos cuadras. Uno de los directores de acá pasó y me vio”, contó Karina en charla con Maite Peñoñori, la cronista de Los Ángeles de la Mañana.

Entonces agregó: “Si cuento todo lo que me viene pasando... Pero bueno, son etapas que por más que uno flaquee hay que ponerle el pecho”. Y para llevar tranquilidad a sus seguidores agregó que el incidente no pasó a mayores y “salió todo bien”. Sí se hizo cargo de que nada de lo que le pasó no es casualidad. “Para mí es como un llamado de atención, de que tengo que bajar un cambio”, reflexionó sobre el accidente que ocurrió en la salida de la Panamericana. Mientras que para dar más detalles, la cronista de Ángel agregó que Karina usa una camioneta que terminó abollada por el golpe y que luego del intercambio de papeles con el motociclista, todo quedó solo en un susto.

Karina La Princesita en la pista de ShowMatch con Marcelo Tinelli y su bailarín, Rafael Muñiz (Foto: Franco Fafasuli)

La semana pasada, Karina había contado en charla con De Brito los detalles del conflicto legal que tiene desde el 2014 con los ex músicos de su banda. “Tengo 5 o 6 juicios con músicos. Perdí un juicio el año pasado, perdí un montón de plata... Hace 10 días me dicen que perdí el segundo juicio. Eso me hizo mal porque pensaba que lo iba a ganar”, aseguró. Y cuando Ángel quiso saber porqué ella era la acusada, la cantante contestó: “Eso es lo que me tiene mal, yo era empleada como ellos de los (hermanos) Serantoni. El martes me avisaron que en la sentencia tengo que pagar más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el anteaño pasado gratis, el año pasado y este también. Y si el año que viene tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis”.

Entonces, Karina se puso a llorar y agregó: “Me siento mal y no lo puedo controlar. Yo estoy mal todos los días, pero sin embargo me paro y voy a trabajar. A mí lo que me mantiene es que gano plato, que ayudo a toda mi familia. Durante la pandemia di plata al staff aunque no estábamos trabajando... Yo apoyo al empleado que reclama sus derechos, pero que se lo reclame a la gente que corresponde y no a mí, porque soy mina o porque es lo más fácil hacerme juicio a mí”.

Karina La Princesita está pasando un mal momento personal (Foto: Franco Fafasuli)

Mucho de todo esto sirvió para explicar el enojo que venía manifestando La Princesita en la pista de Marcelo Tinelli, después de recibir un bajo puntaje bailando disco. “No me pareció un desastre, pero está bien... yo podría estar sentada ahí, pero preferí que me faltaba aprender un poco antes que de estar de jurado”, apuntó Karina visiblemente enojada luego de que tanto Ángel De Brito, como Jimena Barón y Pampita criticaran su desempeño.

Rápida de reflejos, Jimena quiso saber: ¿Te gustaría estar acá de jurado?”. Y Karina haciendo uso de su ironía que disfrazó con un baño humildad arremetió: “No, me habían ofrecido... y yo dije no necesito aprender un poco más antes de ser jurado. Así que vine de participante”. Claro que a esa altura, todavía nadie sabía que Karina estaba angustiada por el último revés judicial que la tiene a mal traer hace ya varios años.

