Denunciarán penalmente a Rocío Oliva por amenazas a Vanesa Maradona

Vanesa Maradona presentará una denuncia penal contra Rocío Oliva por amenazas

“Rocío Oliva está mirando el programa y le escribió a una persona que conozco bien y no voy a nombrar. Le dijo que Vanesa miente en todo, que se calle, que nada es así, que se deje de joder que te va a cagar a trompadas ”, dijo Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Mientras él y su panel entrevistaban a Vanesa Carnevale –ex mujer del Chino, uno de los sobrinos de Diego Armando Maradona–, Oliva envió unos mensajes en relación a algo que Carnevale había contado en el programa.

“Una persona muy importante que no voy a decir el nombre me dijo que (el episodio violento) fue en Dubai, (a Diego) lo operaron del hombro izquierdo. Hay un montón de gente que lo sabe pero no lo quieren decir”, disparó Vanesa, a la vez en que contó que Lily, una de las hermanas del Diez, se lo había contado al periodista Luis Ventura.

Además de ese fuerte mensaje, las palabras de Vanesa motivaron una denuncia de parte de Rocío, por “calumnias e injurias”. Este jueves se dio la primera audiencia de mediación por la causa iniciada por Oliva: “Nos presentamos en la audiencia y Vanesa no pidió disculpas”, le contó Alejandro Cipolla, abogado de Carnevale, a Teleshow. “Cuando ambas partes se injurian, el delito desaparece. Pero como ellos quieren continuar, lo que a hacer ahora es radicar una denuncia penal a Rocío Oliva por amenazas a Vanesa. Y voy a presentar como testigo a Ángel de Brito, a quien tengo que citar obligatoriamente ”, reveló el letrado.

Vanesa Carnevale junto a Walter Christian Machuca, más conocido como Chino Maradona, uno de los sobrinos de Diego Armando Maradona

“La amenaza se dio en un contexto televisivo. Por eso Ángel ya está anoticiado de que será citado por la justicia, porque es un delito de acción pública. No hay una cuestión de confidencialidad de los periodistas sobre las fuentes. Cuando uno propina una amenaza en un medio televisivo, en vivo, trae estas consecuencias penales”, agregó Cipolla, quien este viernes realizará la denuncia.

“Una vez metida esta denuncia, va a frenar a los dos. El delito calumnias e injurias no prevén penas privativas de la libertad, solo prevén una multa. En cambio la amenaza es un delito grave, que contempla una pena de prisión”, explicó el letrado. Según el Código Penal, las amenazas suponen una pena de 6 meses a dos años de prisión. “ Es excarcelable si es que la persona juzgada no tiene antecedentes penales ”, advirtió Cipolla.

“Igual, vamos a ir a juicio porque tenemos testigos presenciales de los dichos de Vanesa respecto a Oliva. Vanesa no quiere frenar y vamos a presentar a los testigos presenciales para demostrar que sus dichos son ciertos”, dijo el abogado.

"Vanesa no quiere frenar y vamos a presentar a los testigos presenciales para demostrar que sus dichos son ciertos”, dijo Alejandro Cipolla, abogado de Vanesa Carnevale

“Para mí Rocío Oliva es siniestra porque llora acordándose de Diego y dice que lo cuidó. Pero la verdad es que no, no fue así. Si no, estaría bien con las hijas y la hubiesen dejado entrar al velorio... No es una buena persona ni fue buena con Diego”, había dicho Vanesa Carnevale en aquella entrevista con LAM.

Cuando a Rocío le preguntaron por qué Carnevale dijo eso de ella, respondió: “Ni idea, yo estoy muy enfocada en lo mío. No la conozco, no es una persona que yo conocía, era amiga... La vi una sola vez en mi vida y ahora dice esto. Pero ella viene hace mucho tiempo diciendo cosas, no es la primera vez. Por eso, ahora vamos a accionar como corresponde con el abogado”, dijo previo a denunciarla por calumnias e injurias.

