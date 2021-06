La novia de Paulo Londra dio detalles de su vida en familia: “Más allá de ser pareja, somos muy compañeros y amigos”

Rocío Moreno en charla con Luis Ventura (Video: Secretos Verdaderos, América)

“Nos conocimos en el colegio. No éramos compañeros, el iba un año más que yo. No teníamos amigos en común. Nos teníamos de vista nomas. Pero yo me cambio de colegio y dos años después, Paulo me empieza a hablar por Facebook”, contó Rocío Moreno, la pareja de Paulo Londra, en charla con Luis Ventura para el programa Secretos Verdaderos, por América. Fue en una de las pocas entrevistas que dio la joven novia del artista cordobés, que es mamá de su hija Naomi Isabella, nacida en julio del año pasado. Y lo hizo para contar cómo conoció al referente del trap que es furor en habla hispana y admirado por grandes músicos del mundo entero.

“El 1° de mayo de 2015 nos empezamos a hablar y para mi cumpleaños, en julio, nos cruzamos en la zona del Chateau, acá en Córdoba. En realidad, no fue amor a primera vista… La segunda vez que lo vi yo quedé encantada y enamorada. Ahí empezó nuestra aventura y nuestra hermosa historia hasta el día de hoy”, agregó Rocío en relación al vínculo que la une con el artista de 23 años, que en 2019 saltó a la fama. De hecho, su tema “Tal vez”, lanzado en abril de ese año, superó los 723 millones de visitantes en youtube.

Paulo Londra y Rocío Moreno con la bebé, Naomi Isabella (Foto: @paulolondra)

“En ese entonces no era conocido ni famoso como es hoy. Él desde muy chico participaba en batallas y le gustaba esto del freestyle, pero no era Paulo Londra. Lo conozco desde que era un chico común normal como cualquier otro”, apuntó Moreno. Y agregó: “Yo estaba lejos de todo lo que es ese ambiente; no me gustaba mucho, pero gracias a él conocí y me empezó a gustar. Tiene un talento único que no a todos le sale”.

Convencida de potencial del artista que ya tiene en su haber dos Premios Gardel, Rocío apuntó con simpatía: “Cuando lo conocí te puedo decir que me llamó la atención es una persona muy educada. Siempre fue muy atento conmigo, muy divertido. Cuando empezamos a salir él me esperaba en las paradas, iba con la patineta y yo no sabía patinar. Nos íbamos a las plazas patinando y nos comíamos cada revolcón”.

Entonces habló del lado B de salir con un músico en plena ebullición. “Es raro este mundo de la fama. Al principio tratamos de ocultarnos. Éramos muy chicos, era nuevo para nosotros y era la manera en que nos manejábamos. Compartimos tantas cosas y somos, más allá de pareja y novios, muy compañeros y amigos; nos llevamos muy bien. Él tuvo la idea de irnos a vivir juntos y yo estaba muy contenta y agradecida. Éramos chicos y el tema de la convivencia es genial”, reflexionó.

Paulo Londra en Lollapalooza Buenos Aires 2019 (Foto: Santiago Bluguermann/Getty Images)

Además, se refirió a Paulo en su rol de padre. “Está muy presente y es muy compañero. Él cambió el primer pañal, le dio la primera mamadera, hizo que todo esto de la maternidad sea lindo, divertido y más liviano”, apuntó sobre la crianza de la bebé que está a punto de cumplir un año de vida. “Fue todo un tema el nombre. Yo había elegido Isabella y a él le gusta mucho todo lo que son los temas orientales, el animé… pero a mí me parecen nombres muy raros. Se iba a llamar Isabella Naomi y en el momento de anotarla me di cuenta que había muchas Isabellas, entonces le pusimos de primer nombre Naomi”, contó Roció y detalló que le dicen familiarmente Isa o Isi.

Además, contó: “Somos muy familieros y tenemos muchas cosas en común. Como la bebé crece tan rápido, cada día hace una monería distinta y tratamos de disfrutar al cien por ciento todo eso. Nos encantan los deportes, gracias a Dios tenemos una casa con cancha y pasamos muchas horas jugando al tenis o al básquet o a los videojuegos”.

Paulo Londra (Foto: @paulolondra)

Vale recordar que desde hace poco más de un año, Paulo Londra se encuentra envuelto en un conflicto con el productor colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el empresario Kristoman (Cristian Salazar), líderes del sello discográfico Big Ligas. Todo comenzó cuando el cantante decidió desvincularse de ellos y llevarlos a la Justicia. En su momento, el cordobés emitió un comunicado explicando los motivos: “Me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío”, explicó. Desde entonces, y hasta tanto el conflicto pueda ser resuelto en sede judicial, Londra quedó imposibilitado de volver a los escenarios. Y, por tal motivo, recibió el apoyo tanto de sus millones de seguidores como de muchos de sus colegas, bajo el hashtag #FreePaulo.

