Luciana Salazar aseguró que “muchas veces” le fue infiel a Martín Redrado: “Le costó llantos, pero me las perdonó”

Martín Redrado y Luciana Salazar estuvieron juntos durante diez años con idas y vueltas

“Nunca más en mi vida”, contestó Luciana Salazar en relación a si volvería a entablar una relación con el economista Martín Redrado, quien fuera su pareja con múltiples idas y vueltas durante más de diez años. Entonces llegó la sorpresa. “Sí, muchas veces”, respondió la modelo que participa de La Academia de ShowMatch cuando uno de sus seguidores en Instagram quiso saber si alguna vez le había sido infiel al ex director del Banco Central. Y agregó: “Costó llantos de él, pero me las perdonó”. En este sentido dijo que jamás diría el nombre de los hombres con los que le fue infiel, pero que “Redrado los sabe muy bien”.

Las historias de Instagram de Luciana Salazar (Foto: @salazarluli)

Las declaraciones se dan en plena disputa judicial con acusaciones cruzadas entre ambos y unos meses después de que Salazar manifiesta públicamente su enojo con Martín Redrado –que en la actualidad estaría en pareja con la empresaria Lulú Sanguinetti– después de un acercamiento ocurrido en Estados Unidos. “Tuvo un revés de la justicia penal, que no pudo mostrar nada de lo que me acusó. Ahora viene mi turno de querellarlo y voy a fondo hasta que me tenga que pedir disculpas públicas por todos los falsos delitos que me adjudicó”, apuntó la modelo en relación a la consulta “¿cómo va todo con Redrado?”

Y en ese sentido, la ex vedette hizo referencia al vínculo que el economista tenía con Matilda, la niña que hoy tiene tres años y que Luciana tuvo por la técnica de vientre subrogado, con un donante anónimo. Dijo que Redrado ya no se ve más con la niña y apuntó: “Se portó pésimo con ella. Jugó con los sentimientos de una menor”. Además, agregó que la niña “por momentos” pregunta por él.

Las historias de Instagram de Luciana Salazar contra Martín Redrado (Foto: @salazarluli)

¿Más? Luciana aseguró que con Redrado todo está terminado. “El amor, hace rato. Lo que no terminó es el delito que cometió con una empresa americana y me trajo complicaciones a mi por su culpa”, dijo pero no dio mayores precisiones. “¿Seguís enamorada?”, quiso saber un seguidor, considerando que el economista es el único hombre que se conoce públicamente como pareja de Luciana y que entre ellos ha habido un sinfín de idas y vueltas. “Hace rato que no, por eso le fui muy clara cuando insistió tanto la ultima vez para volver y yo le fui sincera y le dije que no estaba enamorada de él y eso le causó inseguridad”, apuntó Salazar.

Las historias en redes sociales de Luciana Salazar (Foto: @salazarluli)

El último gran escándalo entre ellos había quedado de manifiesto en marzo, por un tuit publicado por Ángel de Brito, en el que se veía a Martín Redrado haciendo la cola para vacunarse contra el COVID-19 en North Miami, Estados Unidos. Inmediatamente, Luciana Salazar reparó en el detalle de que el economista estaba acompañado por una joven de cabellera rubia y no dudó en compartir el posteo y señalar: “¡Miralo vos jugando con las mujeres y apretándome otra vez!”. Y enseguida agregó: “Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre. Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades. Este tipo no vale ni una lágrima. Hay testigos de todo”.

Luciana Salazar y su hija, Matilda (Foto: Franco Fafasuli)

Frente a esta declaración, el conductor de Los ángeles de la mañana, por ElTrece, no dudó en señalar: “No entiendo lo de ‘apretándome’. Y Luciana respondió: “La palabra fue ‘arreglamos todo o no arreglamos nada’”. “Pensé que se habían arreglado cuando hablaste de ‘contacto estrecho estrecho’”, comentó entonces el periodista. “¡Yo jamás miento! Fue exactamente así. Las pruebas me avalan. El día domingo 10 de enero empezamos a salir y hay testigos. Desde ese lado yo estoy muy tranquila que siempre dije la verdad”, escribió entonces Salazar en su red social.

