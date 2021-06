Quiénes son los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff para este fin de semana

Se confirmaron los invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale para este sábado y domingo

Como en cada fin de semana, la puja por el rating del sábado a la noche se debatirá entre Andy Kusnetzoff y Juana Viale: los conductores estelares pelearán una vez más por conquistar a la audiencia, a bordo de sus programas PH Podemos Hablar (Telefe) y La noche de Mirtha (El Trece), respectivamente. Y como todas las semanas, estarán acompañados de invitados de diversos orígenes, con quienes compartirán emociones, historias de vida y debates en sendas propuestas de los canales líderes.

Desde las 21.30 del sábado por la pantalla de El Trece, Juana Viale será la anfitriona de una “mesaza” que, como viene siendo en las últimas semanas, contará con un gran contenido político. Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, quien tendrá espacio para analizar la realidad política del país; Jorge Macri, intendente de Vicente López; Lucía Salinas, periodista especializada en temas judiciales; y el doctor Roberto Debbag, que analizará el contexto de la política de vacunación en nuestro país.

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación será uno de los invitados en "La Noche de Mirtha" (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Por su parte, y desde las 22 del sábado, Andy recibirá en PH a María Becerra, una de las más grandes exponentes de la música urbana actual; a Soledad Silveyra, quien hablará de su vuelta al teatro con “Dos locas de remate”, la comedia que comparte con Verónica Llinás; Ximena Capristo, quien ahondará en detalles sobre la crisis que atravesó con su marido Gustavo Conti y cómo lograron recomponerse; Flavio Mendoza, quien se prepara para volver a la calle Corrientes con el estreno de un nuevo espectáculo con Sergio Goycochea y un grupo de drag queens; y Mario Pájaro Gómez, cantante de Vilma Palma E Vampiros.

María Becerra será una de las invitadas de este sábado en "PH: Podemos Hablar". En la imagen, junto a Tini durante el rodaje del videoclip de "Miénteme", su último hit

En tanto, y luego de la disputa por el rating del sábado a la noche, Juana volverá a la carga el domingo con la conducción de Almorzando con Mirtha Legrand; naturalmente, desde la pantalla de El Trece. En esta ocasión y en un mood más relajado en comparación al del día previo, la mesa estará compuesta por el actor Gabriel Corrado, quien repasará su extensa carrera en televisión; la actriz Eleonora Wexler, quien promete dar su visión respecto a cómo la pandemia afectó a su rubro; el ex jugador de básquet Hernán El Loco Montenegro, quien contará detalles de su paso por MasterChef Celebrity; y la actriz Mariana Genesio Peña, quien hablará acerca de la posibilidad de ser madre junto a una amiga, además de considerar la importancia de la reciente sanción de la ley de cupo laboral travesti-trans.

Eleonora Wexler será una de las invitadas del domingo en "Almorzando con Mirtha Legrand"

La semana pasada, en PH, lo más emotivo fue el testimonio de Karina Gao, quien fue mamá después de haber atravesado dramáticamente el coronavirus. “Yo pensé que no me iba a despertar”, admitió la cocinera y pudo reconstruir aquellas horas en base a los mensajes de texto que fue mandando. “A Nacho, mi obstetra, le dije ‘cuidame al bebé’. Él me decía que nos íbamos a ver después, pero yo ya me estaba despidiendo”, reconoció.

De acuerdo al contexto actual condicionado por la pandemia y las precauciones que se necesitan tener en cuenta ante esta circunstancia, los programas son grabados con algunos días de anticipación y se llevan a cabo con las medidas necesarias para preservar la salud y bienestar de los invitados y del equipo de trabajo. De esta manera, en el piso sólo están presentes las figuras invitadas y el equipo de producción necesario y limitado para llevar a cabo ambos programas sin ningún tipo de público extra ni de invitados.

