La reacción de Jimena Barón al conocer al nuevo candidato que le presentó Fernando Burlando: “Tengo 72 años, pero estoy bien cuidado”

El abogado Burlando presentó a un nuevo candidato para Jimena Barón (Video: ShowMatch / El Trece)

En la gala de este jueves en La Academia - ShowMatch, Barby Franco y su partenaire Gabriel Rentería bailaron disco al ritmo de “Blame it on the boggie”, de The Jackson 5. El abogado Fernando Burlando estuvo en el estudio acompañando a su pareja y volvió a llevar a un amigo para presentarle a Jimena Barón, integrante del jurado.

Apenas Marcelo Tinelli vio al empresario mexicano le preguntó a la participante: “¿El amigo de tu marido es ese mariachi? Pero, ¿qué edad tiene? Porque a Jime de 50 años no le gustó y este señor, con todo el cariño, parece más grande… Me lleva varios años a mí”. Burlando afirmó que el hombre estaba “chequeado”.

Luego, el candidato se presentó frente a todos: “Buenas noches, Marcelo, es un gustazo estar contigo y pues ¡que viva México!”. El conductor aprovechó para preguntarle qué edad tenía. “Tengo 72 años, pero estoy bien cuidado, me hice algunas cosas para estar bien bonito esta noche, estoy chequeado”, respondió el hombre.

El candidato de Jimena Barón (captura)

Barón no dijo nada, pero estaba sorprendida y un poco desconcertada con el empresario mexicano. Al parecer no quería saber nada con conocer a este hombre que le había traído de regalo unos bombones para intentar conquistarla. Cuando Tinelli le preguntó qué opinaba de este candidato, la jurado le respondió: “Lo dejamos ahí”.

La semana pasada, Barby le había presentado a otro candidato a Jimena en la pista de La Academia. “Le trajimos un novio a Jimena... ¡Va a ser el gran amor de tu vida!”, aseguró la participante. “¿Es en chiste o en serio?”, preguntó Marcelo. “No, es en serio. Ella viene de tantos pendejos... se merece un hombre grande, un sugar”, se rió la mujer de Burlando.

Juan se presentó como un empresario que se dedicaba “a un poquito de todo, para que haya un poquito de diversión”. El hombre, morocho, fornido, de mirada rasgada, tenía un rosario blanco sobre el pecho y un enorme ramo de flores entre las manos. “Son como silvestres.... no son rosas, ¿no? Esas sí me gustan”, apuntó Jimena sobre el regalo de su posible candidato.

Barby Franco le presentó un candidato a Jimena Barón (Video: ShowMatch / El Trece)

Juan contó ser de la ciudad de La Plata, tener 50 años, ser del signo de Aries, estar separado y con tres hijos grandes. “Uno de 20, otro de 16...”, comenzó a contar. “Ahhh, grandes grandes”, acotó Tinelli. “Sí, pero tres pibes”, cerró Barón. Y le preguntó: “¿La mamá de los chicos se los lleva o que?”. “Sí, no hay problema”, respondió él y, lanzado por completo a la conquista, le tiró el primer dardo: “Yo vengo a buscar una mujer con M mayúscula como sos vos”.

Acto seguido, Barby dijo: “Juan le hizo una carta a Jimena, con su letra. Es re tierno”, intentando sumarle algún punto a su amigo. El candidato se la alcanzó a Tinelli, quien quedó desconcertado con el gesto: “¡Tenés muy linda letra! Hace tiempo no tenía dos hojas así, en la mano, escritas”. Luego, el conductor leyó la romántica carta: “Quiero ser el que cumpla cada uno de sus deseos, quiero ser el hombre indicado que le haga dejar atrás el recuerdo de tanto hombre equivocado. Deme una chance, una oportunidad. Aunque me diga una en un millón yo explotaré de alegría. De solo pensar que mi número puede salir en la lotería de su corazón, ya me hace sentir millonario”. Sin embargo, la jurado no se mostró muy interesada en conocer al candidato.

