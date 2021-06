La reflexión de Aníbal Pachano tras un mensaje de su hija Sofía: “Como papá soy un personaje no tan fácil para digerir”

La reflexión de Aníbal Pachano luego de un mensaje de su hija Sofía (Video: "Vino Para Vos", KZO)

Sofía Pachano nació el 9 de noviembre de 1988 en Buenos Aires, a partir del amor y el vínculo entre Aníbal Pachano y la actriz, bailarina y directora de arte Ana Sans. Entonces, en calidad de hija le dejó un breve pero sentido mensaje que se pudo ver durante una entrevista que Tomás Dente le hizo al bailarín, coreógrafo y director teatral.

“Papi, te mando un beso enorme, te amo. Ya lo sabés: sos un luchador, sos un ejemplo de vida para mí”, le dedicó en Vino Para Vos (KZO), además de tirarle flores al conductor: “Seguramente Tomi te está haciendo una entrevista re linda, como todas las que hace”, dijo Sofía, quien actualmente es la conductora del popular ciclo Cocineros Argentinos (TV Pública).

“Es divina. Estoy feliz con mi hija. Porque la veo y... ¡qué buena persona! Qué cosa linda de los dos tiene”, le devolvió Aníbal y se refirió a Sans, su ex mujer. En cuanto al vínculo entre padre e hija, definió: “Hemos tenido encuentros maravillosos y desencuentros. Pero también encuentros”.

Emocionado, Pachano no escatimó elogios para con Sofía: “Y hoy verla triunfar y que ya no es la ‘hija de...’, sino que es Sofía Pachano, por más de que sea el mismo apellido... Es tan multifacética, tan empresaria, tan artista, bailarina, cantante, actriz, conductora, emprendedora, que el día que yo me vaya de este mundo me voy a ir pleno de que mi hija va a ser grande. Porque me parece que nosotros le enseñamos eso, le transmitimos eso: su mamá desde la panza y yo desde el afuera, de acompañar ese embarazo”, dijo.

Aníbal y Sofía Pachano

“De transitarla y colgarla y tenerla, como digo yo, como un equeco boliviano, trepada como un cangurito. Y después, también, el sufrimiento de decir: ‘Tiene que crecer y la tengo que dejar volar’. En un principio me dolió mucho y después lo entendí”, dijo después, narrando la evolución de su hija y en los procesos que deben afrontar los padres ante ese crecimiento.

Asimismo, reconoció que para Sofía tampoco fue tarea sencilla crecer en una familia tan particular. Así lo dijo Pachano: “ Ella tenía que hacer su proceso porque su papá es un personaje no tan fácil para digerir : soy un papá que se pinta como una puerta, que tiene ese femenino / masculino que a todo el mundo le preocupa y a mí me chupa tres belines”.

"Ella tenía que hacer su proceso porque su papá es un personaje no tan fácil para digerir", dijo Aníbal Pachano sobre su hija, Sofía Pachano

La reflexión de Aníbal le dio pie para dar una especie de consejos a los televidentes: “Es más, le doy cátedra a las personas de que pueden disfrutar de tener un masculino y un femenino, que son dos partes que uno compone. Si lo pudiéramos entender, viviríamos la vida mucho más simple”, expresó.

Y por último, dio otro rasgo más de su desenfadada personalidad: “También soy un tipo que muchas veces me auto reprimo muchas situaciones, pero que el escenario me ha permitido liberarlas. Y como bien me dijo una vez una terapeuta: ‘Usted traspase la pata del escenario y Haga. No piense, haga’”, cerró el reconocido coreógrafo a modo de anécdota.

