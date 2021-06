Gimena Accardi y Nico Vázquez reaparecieron en las redes sociales tras el derrumbe del hotel en Miami: “Damos gracias al universo por este milagro”

Gimena Accardi y Nico Vázquez se encuentran a salvo después de vivir el derrumbe muy de cerca

Este jueves a la madrugada se vivió un dramático momento en un edificio residencial en Miami que se derrumbó y dejó como saldo al menos un muerto y 99 desaparecidos. Se trata de un condominio de doce plantas en Surfside, entre las calles 88 y Collins Avenue. Allí los bomberos llevan adelante desde hace varias horas una imponente operación de búsqueda y rescate. En ese lugar se encontraban Gimena Accardi y Nico Vázquez, quienes sobrevivieron de milagro.

Shokeados por el episodio que acababan de vivir, los actores solo atinaron a avisar por la mañana que afortunadamente se encontraban bien, y luego, minutos antes de las seis de la tarde, ambos volcaron sus sensaciones en sus historias de Instagram. “Gracias a todas las personas que se acercan a dar una mano, gracias de corazón, realmente tenemos los teléfonos colapsados y sin batería. Andamos con lo puesto dando gracias al universo por este milagro. Rezamos por las víctimas y sus familiares, y agradecemos públicamente al consulado argentino Leandro Fernández Suárez (y su equipo) por ser tan humano y darnos el primer abrazo”. reza el comunicado que replicaron ambos.

El sentido posteo de Nico Vazquez y Gime Accardi tras el derrumbe del hotel en Miami

Más temprano, en un audio que envió a los medios de comunicación, Nico contó en primera persona lo que sucedió, y detalló que todavía sigue “en shock”. “Vivimos un momento muy fuerte con Gime -comienza su relato, realizado de manera descarnada-. Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba. Y en diferencia de 6, 7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, parando en el lobby como siempre, y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte como si fuera… no entendíamos qué pasaba. Si era un tornado, un ataque, lo más parecido a lo que es una película”.

“Empezamos a correr, junto con tres o cuatro personas más, no éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios, obviamente. Y ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento: muchos autos hundidos, alarmas sonando. Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla. Y pasan entre dos o tres minutos más de no entender bien, en un estado de shock que estábamos viviendo, y ahí le digo a la gente, porque estaba muy nerviosa, y a Gimena, principalmente, que cruzáramos. Ahí se escucha un estruendo imposible de relatar: no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas, era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de… no sé. Lo que ven en las imágenes”, manifestó el productor.

El relato de Nico Vázquez sobre la tragedia en Miami

“Ahí es donde corremos desesperadamente y Gime se golpea contra un árbol, una palmera, así, muy fuerte, y le sale como un huevo muy grande en la cabeza. Me asustó porque fue instantáneo, con mucha sangre, no sangre para afuera, sino como si fuera un… no sé, yo no soy médico, pero como si fuera un huevo, un coágulo, no sé cómo llamarlo. Se hizo un silencio. Nos encontramos todos llenos de escombros. Los vecinos empezaron a salir a auxiliarnos con lo que había, con agua. Vino la policía, los bomberos. Y bueno, todo lo que ya saben”, agregó.

Afortunadamente, Accardi fue llevada a un hospital: allí le realizaron una tomografía que descartó un traumatismo de gravedad en su frente. Ahora, junto con Nico buscan recuperar algo de calma.

SEGUIR LEYENDO: