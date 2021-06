Úrsula Corberó le dijo adiós a Tokio con un radical cambio de look

Ursula Corberó tuvo el pelo corto durante mucho tiempo para interpretar a Tokio en La Casa de Papel

Úrsula Corberó le dijo adiós a su característico pelo corto. Es que la actriz terminó de rodar hace un tiempo la última temporada de La Casa de Papel, y aprovechando que ya no se tenía que poner en la piel de Tokio, decidió dejar crecer su cabello.

Así lo dejó ver en las fotos que compartió en su Instagram, donde se la ve disfrutando del verano europeo en Ibiza junto a sus amigas. “La vida salvaje”, escribió junto a una serie de fotos en las que se la ve relajada en la playa y posando para la cámara.

El nuevo look de Ursula Corberó (Instagram)

El nuevo look de Ursula Corberó (Instagram)

En el plano laboral, la novia del Chino Darín terminó de grabar la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix, que estará dividida en dos volúmenes que se estrenarán el 3 de septiembre y el 3 de diciembre, respectivamente. “Fin de una etapa. Joder qué viaje. Voy a echar muchísimo de menos a mis compis. Gracias a tod@s por tanto, espero que la quinta esté al nivel que merecéis, lo que nos habéis dado es grandioso”, expresó el pasado 15 de mayo en sus redes sociales, junto a algunas fotos del rodaje.

A principios de junio, la plataforma dio a conocer las primeras imágenes de la última entrega de la serie creada por Alex Pina. Las imágenes dan cuenta del caos dentro y fuera del Banco de España: con el Profesor fuera de juego después de que Sierra haya encontrado su escondite y Lisboa a salvo dentro del Banco, comienza la guerra. Se verá cómo la Banda tendrá que sacar su lado más duro para sobrevivir. Angustia, las armas y la desesperación por no contar con un plan son los condimentos de esta entrega final.

Las cosas no marchan del todo bien. En rigor, marchan pésimo: poco salió de acuerdo a lo planeado en el minucioso plan elaborado por El Profesor, basado en una idea original de Berlín. La banda de los mamelucos rojos y máscaras de Dalí -con Tokio, Palermo, Helsinki, Denver y compañía- lleva más de 100 horas encerrada en el Banco de España. Lisboa pudo ser rescatada, pero lo de Nairobi ha sido un disparo a su pulmón, y otro a nuestro corazón... Además, El Profesor ha sido capturado por la irrenunciable Alicia Sierra: por primera vez no sabe cómo escapar. Y encima, las autoridades han desplegado al Ejército. Lo que comenzó siendo un atraco, se ha convertido en una guerra.

El adelanto de La Casa de Papel 5

En su vida personal, Úrsula esta muy feliz con su noviazgo consolidado con el hijo de Ricardo Darín. La pareja se conoció en 2015 durante el rodaje de la serie La embajada, en donde hacían de pareja. A principios de abril de 2016 dieron a conocer públicamente su relación y al final de ese año compartieron unas vacaciones en Miami. “Estoy muy contenta, ¿se me nota? Él es divino, no me había pasado nunca estar trabajando y que surja el amor así pero hay cosas que son inevitables, suceden y hay que tratarlas con naturalidad”, contó en aquel momento la actriz.

Ursula Corbero y Chino Darin

“Siempre he dicho que no iba a salir más con una actriz ni que lo iba a volver a intentar porque he tenido experiencias anteriores y en general son complicadas. Por suerte, nosotros conocemos cómo es el ritmo de trabajo de los actores. En ese sentido sí que es más fácil acoplarse a alguien que conozca el trabajo, o por lo menos no te monte una escena porque te tenés que besar con otra”, fueron las palabras del argentino.

SEGUIR LEYENDO: